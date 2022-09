Neustadt: Raub in Gaststätte

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Freitag (02.09.2022), gegen 2 Uhr, wurde ein 53-jähriger Angestellter in einer Gaststätte in der Pfarrgasse von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe bedroht und auf den Kopf geschlagen. Ein zweiter Täter brach während dessen mehrere Spielautomaten auf. Die Täter stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten.

Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Täter mit Waffe: männlich, ca. 1,85 – 1,95 m groß, kräftig, bekleidet mit langee Hose, Turnschuhen, dunkler Jacke und trug eine Maske. Er sprach deutsch mit russischem/osteuropäischen Akzent.

2. Täter: männlich, ca.1,70 – 1,80 m, war dunkel gekleidet und war maskiert.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321-854 4650 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.