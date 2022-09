Neustadt: Bedienfehler führt zu hohem Sachschaden

Neustadt/Weinstraße – Ortsteil Mußbach (ots) – Am 02.09.2022 um 08:30 Uhr führten Bedienfehler eines PKWs mit Automatik-Schaltung zu einem Verkehrsunfall in der Straße An der Eselshaut in 67435 NW-Mußbach.

Zunächst fuhr der der 77-Jährige aus Neustadt rückwärts gegen eine Hauswand. Um diesen Umstand zu beheben, legte dieser anschließend den Vorwärtsgang seiner Automatik-Schaltung ein und fuhr auf ein am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte PKW auf einen weiteren PKW geschoben.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 56.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden.