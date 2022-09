Diebstahl aus einem Restaurant

Speyer (ots) – Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag 01.09.2022 gegen 14:00 Uhr Zugang zu einem Restaurant in der Maximilianstraße über eine offenstehende Küchentür. Anschließend betrat er ein Büro und entwendete dort zwei Wechselgeldbeutel, einen privaten Geldbeutel und zwei Schlüsselbunde. Der Täter konnte beim Verlassen des Hauses von hinten beobachtet werden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schwarz gekleidet (Kapuzenpullover im Gesicht und schwarze Hose) und trug einen Rucksack.

Im Nahbereich konnte keine Person der Beschreibung entsprechend angetroffen werden. Der Dieb erbeutete Bargeld im mittleren 3-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem PKW die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße und wollte nach rechts auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den in gleiche Richtung fahrenden 49-jährigen Radfahrer auf dem Radweg.

Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht, lehnte eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab.

Während der Unfallaufnahme konnte aus dem Rucksack des 49-Jährigen Marihuana Geruch wahrgenommen werden. Bei einer Dursuchung fanden die Beamten ein Kunststoffbehältnis mit weißem Pulver. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich dabei um Amphetamin. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ladendiebin beleidigt und bedroht Mitarbeiter

Speyer (ots) – Eine 39-jährige Frau entwendete am Donnerstag 01.09.2022 gegen 12:45 Uhr aus einer Drogerie in der Maximilianstraße einen Augenbrauenrasierer und ein Make-Up-Stift. Sie wurde dabei auf frischer Tat durch zwei Mitarbeiter ertappt.

Bei der Aufnahme ihrer Daten beleidigte und bedrohte die Tatverdächtige die Angestellten. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl, Bedrohung und Beleidigung.