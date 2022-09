Statt Kleinkredit großer Verlust

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen auf “Kredithaie” ist eine Frau aus dem Stadtgebiet in den vergangenen Tagen hereingefallen. Die 53-Jährige zeigte am Donnerstag 01.09.2022 an, dass sie mehrere hundert Euro bezahlt hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Demnach hatte sich die Frau vergangene Woche im Internet über Möglichkeiten informiert, wo und wie man einen Kleinkredit bekommen kann.

Eines der Angebote sagte ihr zu, weshalb sie Kontakt aufnahm und ihre Daten angab. In der Folge erhielt die 53-Jährige Nachrichten auf ihr Handy, in denen ihr der gewünschte Kredit in Aussicht gestellt wurde. Allerdings sollte sie zunächst für die Abwicklung des Geschäfts die vermeintlich anfallenden Gebühren im Voraus bezahlen. Insgesamt 900 Euro.

Die Frau überwies den Betrag, danach brach der Kontakt zu den “Kreditgebern” ab. Deshalb entschloss sich die 53-Jährige nun zur Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |cri

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am frühen Donnerstagmorgen in der Barbarossastraße einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte kollidierte mit einem Pkw – machte sich aber anschließend aus dem Staub.

Nach Angaben der 27-jährigen Autofahrerin war sie gegen 6.15 Uhr mit ihrem Audi A1 in Richtung Entersweilerstraße unterwegs. In Höhe des Hauses Nummer 56 querte der Radfahrer von rechts nach links die Fahrbahn und prallte dem Pkw in die Beifahrerseite. Der Radler stoppte kurz, stieg aber nicht ab – und fuhr dann einfach weiter. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Eine Beschreibung des Fahrradfahrers liegt leider nicht vor. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Einbruch in Gebäudekomplex

Kaiserslautern (ots) – Ein Gebäudekomplex in der Straße “Im Haderwald” ist in der Nacht zu Donnerstag 01.09.2022 zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter drangen zwischen Mittwochabend 21.45 Uhr und Donnerstagmorgen 01.09.2022 um 08.10 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein und verschafften sich Zugang zu verschiedenen Geschäften und gewerblich genutzten Räumen.

Alles in allem ist der angerichtete Sachschaden höher als die mitgenommene Beute: Während die Täter lediglich in einem der Geschäfte etwas Bargeld fanden und mitgehen ließen, liegt der hinterlassene Schaden bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Polizeikontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag in der Innenstadt, insbesondere im Bereich der “Mall”, des Rathauses und in der Fußgängerzone, Kontrollen durchgeführt. Einsatzkräfte der beiden Stadtinspektionen, Beamte des Gemeinsamen Sachgebiets Jugend bei der Polizeidirektion Kaiserslautern und Kriminalbeamte überprüften etwa 80 Personen.

Dabei fielen 4 Personen auf, weil der Verdacht besteht, dass sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Die Ordnungshüter stellten geringe Mengen Marihuana sicher und leiteten Strafverfahren ein. In einem Fall wurde ein Verdächtiger erkennungsdienstlich behandelt. Außerdem sprachen die Polizisten Platzverweise aus. |erf

Geldbeutel-Diebe erbeuten EC-Karte und PIN

Kaiserslautern (ots) – Während sie in einem Supermarkt einkaufte, ist eine 64-jährige Frau am Donnerstagnachmittag bestohlen worden. Wie die Dame aus einem benachbarten Bundesland wenig später der Polizei meldete, hielt sie sich zwischen 15.20 und 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Mennonitenstraße auf. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt.

An der Kasse stellte die 64-Jährige dann fest, dass jemand unbemerkt die Geldbörse aus der offenstehenden Tasche gezogen hat. Zusammen mit dem roten Ledergeldbeutel erbeutete der Täter den Führerschein, Personalausweis, mehrere Bank- und Kreditkarten samt PIN, Versicherungskarte und Bargeld.

Nur etwa 15 Minuten nach der Tat und noch bevor die Frau zur Polizei kam setzten die Diebe die gestohlenen Karten ein und hoben von zwei Bankkonten jeweils 1.000 Euro ab. Eine Sperrung der Karten wurde umgehend veranlasst. Der ausbezahlte Betrag dürfte aber vermutlich verloren sein.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang noch einmal dringend:

Achten Sie auf Ihre Taschen und Wertgegenstände.

Lassen Sie Ihr “Hab & Gut” nicht unbeaufsichtigt liegen auch nicht in einem Einkaufswagen.

Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich. Das heißt: Verschließen Sie Handtaschen und tragen Sie sie dicht am Körper.

Und was Ihren Geldbeutel betrifft: Bewahren Sie bitte niemals Bankkarten und die dazugehörigen PIN-Codes zusammen in der Geldbörse auf. Wenn Sie sich die Zahlenkombinationen nicht auswendig merken können, verstauen Sie etwaige Notizen unbedingt an einem anderen Ort.

Bei einem Diebstahl oder Verlust Ihrer EC-Karte, lassen Sie diese am besten sofort über die bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 sperren, um Ihr Geld vor einem unbefugten Zugriff zu schützen. |cri

Brand einer Wiese

Kaiserslautern (ots) – Entlang der Bundesstraße 270 zwischen Erfenbach und Otterbach, hat es am Donnerstagabend gebrannt. Auf einer Fläche von circa 150 Quadratmetern stand eine Wiese in Flammen. Für die Dauer der Löscharbeiten regelte die Polizei den Verkehr. Die Brandursache steht aktuell nicht fest.

In Zusammenhang mit dem Feuer 2 Kinder aufgefallen. Ob sie etwas mit dem Brand zu tun haben, ist nicht geklärt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Wer hat den Dacia gerammt?

Kaiserlautern (ots) – Einen frischen Unfallschaden hat ein junger Mann aus Kaiserslautern am Donnerstagabend an seinem Auto entdeckt. Der blaue Dacia Sandero stand in der Zeit von 17.30-19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bremerhof.

In dieser Zeit ist offenbar ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Dacia gestoßen und hat ihn an der Fahrertür beschädigt.

Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizeiinspektion 1 bittet um Hinweise auf mögliche Verursacher unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Alkoholisierte Fahrradfahrerin gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Alkoholpegel von 1,9 Promille ist in der Nacht zum Freitag eine Fahrradfahrerin in der Martin-Luther-Straße aufgefallen. Weil die Frau auffällig unsicher mit ihrem Drahtesel unterwegs war, wurde sie kurz nach Mitternacht von einer Polizeistreife angehalten. Die Alkoholfahne der 39-Jährigen fiel den Beamten sofort auf.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Die Frau war alkoholisiert und nicht mehr verkehrstüchtig. Sie musste die Beamten wegen der Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle begleiten. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben.

Die 39-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. |erf

Betrunkene E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Mit mehreren “berauschten” E-Scooter-Fahrern hatte es die Polizei am späten Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag im Stadtgebiet zu tun. Sie waren entweder alkoholisiert oder standen unter dem Einfluss von Drogen.

Unter anderem stoppte eine Streife gegen 23.20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Eisenbahnstraße. Während die Beamten den 22-jährigen Mann kontrollierten, zeigte dieser drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln “vor ein paar Tagen” ein. Darüber hinaus nehme er seit vielen Jahren mehrmals täglich Medikamente.

Ein erster Urintest vor Ort reagierte positiv auf verschiedene Rauschmittel-Gruppen. Der 22-Jährige musste deshalb den Roller vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Polizei gegen einen weiteren E-Scooter-Fahrer. Der 25-Jährige fiel gut zwei Stunden später, kurz nach halb 2, ebenfalls in der Eisenbahnstraße auf. Der Grund: Er fuhr Schlangenlinien.

Bei der Kontrolle rochen die Polizisten die deutliche “Alkoholfahne” des Mannes. Der 25-Jährige weigerte sich jedoch, einen Atemtest durchzuführen. Stattdessen musste er dann die Beamten zur Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Kontrollaspekt am Rande: Seinen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, da er ihn nicht fand. Vermutlich würde er “zu Hause” in seinem europäischen Heimatland liegen.

Gerade noch rechtzeitig verhindern konnten Polizeibeamte zwei Trunkenheitsfahrten in der Nacht zu Freitag in der Mainzer Straße. Während einer Streifenfahrt fielen den Beamten kurz nach 3 Uhr zwei Männer auf, die gerade ihre E-Scooter aktivierten. Als sie die beiden ansprachen, war Alkoholgeruch in der Atemluft der Männer wahrzunehmen. Atemtests zeigten Werte von 0,43 und 1,82 Promille. Beiden wurde die Fahrt mit dem Elektroroller untersagt. |cri

Pedelec gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz hat eine Frau aus Kaiserslautern den Diebstahl ihres E-Bikes angezeigt. Demnach verschwand das Pedelec am vergangenen Sonntag (28. August) zwischen 8 und 11 Uhr in der Mainzer Straße. Das Fahrrad war in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 95 abgestellt.

Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Sinus Bosch, Modell Tria N8 Wave, im Wert von rund 2.000 Euro. Das Damenrad hat einen silberfarbenen Rahmen. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat und damit wegfuhr, oder die wissen, wo das Pedelec jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Suchmaschine spuckt betrügerische Fake-Nummer aus

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Gerade noch rechtzeitig hat eine Frau aus der Verbandsgemeinde Landstuhl am Donnerstag 01.09.2022 sozusagen die “Reißleine” gezogen und einen Betrug verhindert. Wie die 55-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte sie zu schnell und zu leichtgläubig die Daten ihrer Kreditkarte preisgegeben sowie eine Kopie ihres Ausweises zur Verfügung gestellt.

Hintergrund war, dass die Frau eine bereits gebuchte Flugreise aufgrund einer Erkrankung stornieren wollte. Bei einer Suche im Internet sei ihr für solche Stornierungen eine Telefonnummer aus dem süddeutschen Raum angezeigt worden. Unter der Nummer wurde ihr im Gespräch eine Rückerstattung von mehreren hundert Euro angeboten. Dafür sollte sie ihre Kreditkartennummer mitteilen, eine Kopie ihres Personalausweises übermitteln und auf ihr Handy eine bestimmte App herunterladen.

Nachdem die 55-Jährige den Anweisungen gefolgt war, kamen ihr plötzlich Zweifel, ob das ganze Prozedere seriös ist. Sie ließ daraufhin ihre Kreditkarte sperren – und erfuhr dabei von ihrer Bank, dass bereits eine Abbuchung von mehreren hundert Euro angemeldet wurde. Durch die Sperrung der Karte entstand der Frau kein finanzieller Schaden. Das Kommissariat für Betrugsdelikte hat nun die Ermittlungen aufgenommen. |cri