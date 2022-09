Räuberischer Ladendiebstahl – Dieb sprüht mit Reizstoff

Darmstadt (ots) – Ein circa 40-50 Jähriger und ca. 170-180 cm großen Mann mit athletischer Statur hat am Donnerstag 01.09.2022 sein Unwesen in einem Supermarkt am Ludwigsplatz getrieben. Gegen 20.20 Uhr wurde der Mann beim einstecken der Ware von einem Ladendetektiv beobachtet.

Als er ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte, sprach der Mitarbeiter den Dieb an. Hierauf zog dieser ein Pfefferspray und besprühte den Marktmitarbeiter. Danach ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung.

Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er zum Zeitpunkt der Tat mit einem hellblauen T-Shirt mit dunklen Bündchen und einer dunklen Hose bekleidet war. Er trug dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle und führte einen rot schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise zu dem flüchtenden Täter werden unter der Rufnummer 06151/969-41110 vom Kommissariat 43, die ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet haben, entgegengenommen.

Kellerabteile im Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Auf mindestens 4 Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Rhönring hatte es ein noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (30.8.) und Donnerstag (1.9.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen begab sich der Täter in den unverschlossenen Kellerbereich und machte sich dort an den Schlössern der Abteile zu schaffen.

Mit Gewalt verschaffte er sich vereinzelt Zugang und suchte nach Wertvollem. Ob und in welchem Umfang er Beute machte, ist abschließend noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 ermittelt und sucht Zeugen.

Die Beamten fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Hauses beobachten können? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die der Aufklärung der Taten dienlich sind? Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Fenster von Schule mit Stein beschädigt

Darmstadt-Bessungen (ots) – Durch den Wurf eines Steines gegen die Fensterscheibe einer Schule in der Ludwigshöhstraße, haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (1.9.), 15.45 Uhr und Freitagmorgen (2.9.) einen Schaden von schätzungsweise mehreren Hundert Euro verursacht.

Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegengenommen.

Grüner Toyota Corolla (DA-ID 100) gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein grüner Toyota Corolla ist von Kriminellen am Donnerstag (1.9.) in der Seeheimer Straße entwendet worden. Zum Zeitpunkt der Tat, die nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 21.30 Uhr eingegrenzt wird, stand das Fahrzeug in einer Hofeinfahrt. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Auto und flüchteten.

Das Kommissariat 21/22 ist mit diesem Fall betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Autoschilderverkauf im Visier Krimineller

Pfungstadt (ots) – Ein kleines Verkaufsgeschäft für Autoschilder in der Borngasse geriet in der Nacht zum Freitag (1.-2.9.) in das Visier von Kriminellen, die zwischen 19-07 Uhr versuchten gewaltsam, durch das Aufhebeln der Eingangstür, in den Verkaufsraum zu gelangen. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Donnerstag (1.9.) kam es gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Marktstraße zu einem Unfall, bei dem der unbekannte Fahrer flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand prallte der unbekannte Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken gegen die Heckstoßstange eines grauen Fords und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

Brand in Wohnung ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Eppertshausen (ots) – Der Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldring hat am Freitagmorgen (2.9.) den Einsatz von der Polizei und der Feuerwehr ausgelöst. Kurz vor 10 Uhr hatte die 54-jährige Bewohnerin einer Hochparterrewohnung die Rettungsleitstelle verständigt, nachdem sie Flammen in ihrer Küche wahrgenommen hatte.

Bei Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Feuerwehr löscht das Feuer. Infolge der Rauchentwicklung wird die betroffene Wohnung vorerst nicht bewohnbar sein. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wie es zum Ausbruch des Brandes kommen konnte, ist bislang noch unklar. Für die Klärung der Ursache hat das Kommissariat 10 in Darmstadt die Ermittlungen übernommen.

Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Roßdorf (ots) – Ein Einfamilienhaus in der “Alte Dieburger Straße” ist am frühen Freitagmorgen (2.9.) von einem ungebetenen Besucher heimgesucht worden. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der Täter ein gekipptes Wohnzimmerfenster, um sich gewaltsam Zugang zu den Räumen zu verschaffen.

Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 3.40 Uhr und 3.50 Uhr eingegrenzt. Auf der Suche nach Beute wurde der Unbekannte fündig und flüchtete. Die Schadenshöhe wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise Verdächtiges beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Scheiben eingeschlagen und nach Beute gesucht

Reinheim (ots) – In der Nacht zum Freitag (1.-2.9.) gerieten zwei Autos im Gebiet Reinheim in das Visier von Kriminellen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht wird im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsverfahren geprüft.

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 4.30 Uhr, schlugen die Täter eines in der Kirchstraße parkenden weißen Renaults ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Kopfhörer. In der Seegasse zerstörten die Kriminellen die Scheibe eines Opels und suchten vergeblich nach Wertgegenständen im Innenraum.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 700 Euro belaufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter 06151/9690 zu melden.

Groß-Gerau

Polizeistreifen stellen gefälschte Führerscheine sicher

Nauheim (ots) – Streifen der Polizeistation Groß-Gerau haben in der Nacht zum Dienstag 02.09.2022 bei 2 Kontrollen in Groß Gerau und Nauheim jeweils einen gefälschten Führerschein sichergestellt und Anzeige gegen die Kontrollierten erstattet.

In der Hauptstraße stoppten die Polizisten gegen 01.10 Uhr einen 47-Jährigen aus Neu-Isenburg. Bei der Überprüfung des Mannes legte dieser einen bulgarischen Führerschein vor. Den Beamten fielen hieran schnell deutliche Fälschungsmerkmale auf. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erstattet.

Ebenfalls in einem Verfahren muss sich ein 34-jährige Mann strafrechtlich verantworten. Ihn hatte eine Polizeistreife gegen 03.15 Uhr im Schleifweg am Steuer eines Wagens angetroffen. Er wies sich mit einer rumänischen Fahrerlaubnis aus, bei der nach erster Inaugenscheinnahme ebenfalls der Verdacht besteht, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er festgenommen und zur weiteren Abklärung auf die Wache gebracht.

Kreis Bergstraße

Einbruch in Sportzentrum – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Sportzentrum in der Walter-Gropius-Allee eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt im Zeitraum zwischen Mittwochabend (31.8.) und Donnerstagmorgen (1.9.) durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss erbeuteten sie aus einer Vitrine mehrere Figuren der Marke “Swarovski” und flüchteten unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Schwerer Motorradunfall auf der BAB 67 bei Lorsch

Lorsch (ots) – Am frühen Donnerstagabend 01.09.2022 kam es auf der A 67 zu einem folgeschweren Motorradunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Rheinpfalz-Kreis befuhr kurz vor der Anschlussstelle Lorsch den dritten von drei Fahrstreifen. Neben ihm benutzte nach ersten Erkenntnissen der 35-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Heppenheim den zweiten Fahrstreifen.

Beim Fahrstreifenwechsel auf den dritten Fahrstreifen kollidierte der Motorradfahrer mit dem Pkw und stürzte. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer sehr schwere, aber nach derzeitigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen landete der Rettungshubschrauber.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 67 in Richtung Frankfurt für 1 Stunde voll gesperrt. Weitreichende Umleitungsempfehlungen in Richtung Norden sind eingerichtet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 7.500 EUR.

