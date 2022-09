Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Freitag 02.09.2022 gegen 08:20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Kärntner Straße ein Mann mit einer Axt umher lief. Zeugen hatten beobachtet, dass der 30-Jährige zuvor mit der Axt die Scheiben an einer Bushaltestelle am Marienkrankenhaus beschädigte.

Die Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Da der Mann sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er an den verständigten Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben.