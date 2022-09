Rhein-Neckar-Kreis: Letzter Test der Vorbereitung der TSG Hoffenheim gegen Freiburg

Sinsheim. Zum Abschluss der Sommervorbereitung testet die TSG am Sonntag (13 Uhr) am Förderzentrum in St. Leon-Rot gegen den SC Freiburg. Das Duell mit dem Konkurrenten aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wird Chef-Trainer Gabor Gallai ohne neun

Nationalspielerinnen, die sich derzeit auf Länderspielreisen befinden, bestreiten.

„Für beide Mannschaften wird das sicherlich nochmal ein guter Test“, betont Chef-Trainer

Gabor Gallai vor dem letzten Testspiel der Sommervorbereitung. Von einer Generalprobe ist

beim Duell gegen den SC Freiburg aber kaum zu sprechen, denn mit Fabienne Dongus, Martina Tufekovic, Jana Feldkamp (alle Deutschland), Nicole Billa, Julia Hickelsberger, Katharina Naschenweng (alle Österreich), Luana Bühler (Schweiz), Tine De Caigny (Belgien) und Ereleta Memeti (Kosovo) befinden sich insgesamt neun Hoffenheimerinnen auf Länderspielreisen und werden der TSG damit am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. „Wir wollen den Spielerinnen, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, die Möglichkeit geben, nochmal Einsatzzeiten zu sammeln und sich zu zeigen“, so Gallai. „Wir werden den kleinen Kader mit Talenten aus der eigenen U20 aufstocken.“

Der SC Freiburg beendete die vergangene Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf dem sechsten Tabellenplatz, in die neue Spielzeit geht der Sport-Club mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie. Theresa Merk folgte auf Daniel Kraus, die 32-Jährige trainierte zuvor die Frauen vom Grashopper Club Zürich. „Freiburg ist für uns immer ein anspruchsvoller Gegner und wir sind gespannt, wie sich die Spielweise der Mannschaft durch die neue Trainerin verändert hat“, erklärt Gallai. Das Testspiel wird am Sonntag (13 Uhr) am Förderzentrum in St. Leon-Rot ausgetragen. Eine Woche später steht für die TSG das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In der zweiten Runde des DFB-Pokals geht es für die Gallai-Elf zum Regionalligisten 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 11. September um 16 Uhr).

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball / Foto: pixabay)