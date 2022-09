Heidelberg: Alle Spieler aus der Neckarstadt, die im deutschen WM-Kader sind

Heidelberg/Hannover. Wenn Rugby Deutschland am 9. September im Cape Town Stadion in der südafrikanischen Rugby-Hochburg Kapstadt zum ersten Mal bei einem World Cup im olympischen 7er-Rugby aufläuft, dann sehen die Fans eine Mischung aus Spielern, die schon Teil des Teams sind und die rasante Entwicklung des Wolfpack maßgeblich mitbestimmt haben, aber auch einige Akteure, die noch nicht so lange dabei sind. Hier die Heidelberger Spieler aus dem deutschen WM-Kader mit einem Mini-Porträt:

Carlos Soteras Merz (31 Jahre), Sturm, RG Heidelberg, Sportsoldat

Der im schwäbischen Sindelfingen geborene Sohn einer deutschen Mutter

und eines chilenischen Vaters ist Kapitän des Wolfpack und als erfahrener

Stürmer ein wichtiger Führungsspieler im Team. Seine große Stärke ist sein

Agieren in Kontaktsituationen. Auf und neben dem Platz hält Carlos mit seiner

offenen und kommunikativen Art das Team seit vielen Jahren erfolgreich

zusammen.

Fabian Heimpel (32 Jahre), Spielmacher, RG Heidelberg, Personalreferent

Der gebürtige Heidelberger gehört zu den „Veteranen“ im Team und wird bei

der WM sein 50. offizielles Turnier bestreiten. Fabian verfügt als Spielmacher

über ein Weltklasse-Skillset und ist trotz beruflicher Einschränkungen seit

einem Jahrzehnt unverzichtbarer Bestandteil dieser Mannschaft, in der er nicht

zuletzt als sicherer Kicker immer wieder für wichtige Punkte gut ist.

Tim Lichtenberg (25 Jahre) Hintermannschaft, RG Heidelberg, Sportsoldat

Obwohl erst 25 Jahre alt, gehört Tim gefühlt schon eine Ewigkeit dem Wolfpack

an. Der Heidelberger verfügt über einen schier unverwüstlichen Motor, besticht

durch überragende Fitness und ist daher offensiv als einer der effektivsten

Finisher im Team, aber auch defensiv mit wichtigen Tackles ein Mann für die

entscheidenden Momente.

Bastian van der Bosch (30 Jahre), Spielmacher, RG Heidelberg, Polizist (Sportfördergruppe)

Bastian, der kurz vor der WM seinen 31. Geburtstag feiert, bestreitet in

Kapstadt ebenfalls sein 50. offizielles Turnier. Er ist Spross der im Rugby weit

bekannten Himmer-Dynastie. Sowohl sein Vater wie auch mehrere Onkel

trugen bereits das Nationaltrikot. Der gebürtige Hannoveraner sorgt als

Spielmacher mit einem nahezu unbändigen Spielwitz seit gut einem

Jahrzehnt für die besonderen Momente, die auch Rugby-Kommentatoren

schon oft in Verzücken versetzt haben. Interessant: Bastian heiratete in eine weitere deutsche Sport-Dynastie ein. Ehefrau, Schwager und Schwiegervater sind oder waren Wasserball-Nationalspieler.

(Quelle: Deutscher Rugby-Verband / Foto: Symbolbild Länderspiel, Hannes Blank)