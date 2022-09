Kreis Bergstraße

22-Jähriger mit Messer verletzt

Bürstadt (ots) – Ein 22-Jähriger geriet am Mittwochabend 31.08.2022 gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bonifatiusstraße, aus bislang unbekannten Gründen mit einem 24-jährigen Bewohner aus dem gleichen Haus in Streit. Hierbei wurde der 22-Jährige durch Messerstiche verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Verdächtige flüchtete nach der Auseinandersetzung vom Tatort, konnte aber im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen am Donnerstag 01.09.2022 durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Er wird sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten haben.

Schulmensa im Visier von Kriminellen

Bensheim (ots) – Die Mensa der Geschwister-Scholl-Schule in der Eifelstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (01.09.) in das Visier Krimineller. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Mensa ein und beschädigten hierbei die Elektronik. Zudem wurde von den ungebetenen Besuchern ein Fließband und eine Abdeckklappe beschädigt. Die Unbekannten ließen aus dem Kühlraum anschließend Lebensmittel mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Schaden von rund 1800 Euro.

Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Darmstadt

Ermittlungserfolg nach Trickdiebstahl in Straßenbahn

Darmstadt/Wiesbaden (ots) – Nach einem Trickdiebstahl, der sich bereits im Juni 2022 in der Straßenbahnlinie 2 in der Schulstraße Darmstadt ereignete, verzeichnet die Kriminalpolizei in Darmstadt einen Ermittlungserfolg. Am Dienstag 30.8.2022 nahmen die Ordnungshüter in diesem Zusammenhang einen 27-jährigen Mann in Wiesbaden vorläufig fest und vollstreckten 2 von der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse.

Am 25.6.2022 zwischen 15.30-16 Uhr hatte der bis dahin noch unbekannte Mann einer 66-jährigen Straßenbahninsassin unbemerkt das Mobiltelefon aus dem Rucksack entwendet. Die Frau erstattete eine Anzeige und die Polizei leitete umgehend ein Verfahren ein. Im Zuge der anschließenden intensiven Ermittlungen gelangten die Kripobeamten des Kommissariats 21/22 rasch auf die Spur des 27-jährigen Täters.

Der Mann steht derzeit nicht nur im Verdacht das Handy entwendet zu haben, auch soll er mit dem Telefon anschließend mehrere betrügerische Einkäufe im Internet getätigt haben. Basierend auf den Erkenntnissen erfolgte am vergangenen Dienstag schlussendlich die Vollstreckung von 2 Wohnungsdurchsuchungen in Wiesbaden.

Das gestohlene Handy konnte dabei nicht gefunden werden, jedoch stießen die Polizisten auf Beweismaterial, dass mutmaßlich in Verbindung mit weiteren Straftaten gebracht werden kann.

Zudem nahmen die Polizisten eine 41-jährige Frau fest, die sich in der Wohnung aufhielt und gegen die ein internationaler Auslieferungshaftbefehl vorliegt. Die Festgenommene war bereits in Portugal aufgrund zahlreicher Trick-und Taschendiebstahlsdelikten zu einer Haftstrafe von über 2 Jahren verurteilt worden.

Sie wurde in den Gewahrsam der Polizei Westhessen gebracht. Noch am Folgetag erfolgte ihre Vorführung vor einem Haftrichter, der die Frau in die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt schickte, in der sie nun auf ihre Auslieferung wartet.

Und auch eine weitere Frau, die zum Zeitpunkt der Maßnahmen in der Wohnung kontrolliert wurde, musste mit zur Wache. Weil sie ebenfalls als mutmaßliche Tatverdächtige von Trickdiebstahlsdelikten infrage kommt, wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahme wurde sie und der 27-jährige Tatverdächtige nach Hause entlassen. Die Auswertung des Beweismaterials sowie die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Mittätern dauern derzeit an.

Kellerbrand in Zweifamilienhaus

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am frühen Mittwochabend 31.08.2022 kam es in Eberstadt zu einem Kellerbrand. Um kurz nach 18:00 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Darmstadt über Rauchentwicklung aus einem Zweifamilienhaus in der Robert-Koch-Straße informiert. Vor Ort stellte die eingesetzte Berufsfeuerwehr Darmstadt im Kellergeschoss einen brennenden Trockner fest. Sie konnte den Brand zügig löschen.

3 der vier Bewohner des Hauses waren während des Brandes anwesend und hatten Rauchgase eingeatmet. Sie wurde von den ebenfalls alarmierten Einsatzkräften des Rettungsdienstes untersucht und konnten noch vor Ort wieder entlassen werden.

Das Haus wurde durch die Feuerwehr belüftet und bleibt bewohnbar. Warum es zu dem Brand gekommen war und auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Sachstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Scheibe eingeschlagen – Rucksack entwendet

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch 31.8.2022 hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Arheilger Straße getrieben. Nur wenige Minuten reichten dem Kriminellen aus, um sich in der Zeit zwischen 12.40-14 Uhr Zugang zu einem weißen Daimler zu verschaffen. Der Unbekannte zerstörte das Seitenfenster und schnappte sich den zurückgelassenen Rucksack.

Mit dem Rucksack erbeutete er Wertgegenstände im Wert von mindestens 300 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter Tel. 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Supermarkt

Weiterstadt (ots) – Noch unbekannte Kriminelle haben offenbar versucht, in der Nacht zum Mittwoch (30.-31.8.) in einen Supermarkt “An der Kreisstraße” einzubrechen. Am frühen Mittwochmorgen gegen 07 Uhr hatten Angestellte des Marktes die beschädigte Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes festgestellt und die Polizei verständigt.

Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem Fall unter Tel: 06151/969-41310 entgegen.

Südhessen

Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn – Gestohlenes Auto sichergestellt und per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Südhessen (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 haben Zivilkräfte umfangreich Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung mehrerer Zivilfahnder der Polizeipräsidien Rheinpfalz, Koblenz und Mannheim wurden insgesamt 49 Fahrzeuge gestoppt und 199 Personen überprüft.

Hierbei kontrollierten die Fahnder am Mittwochvormittag (31.08.), gegen 11.45 Uhr, auf der A 5 bei Mörfelden einen 46 Jahre alten Autofahrer und seinen 38-jährigen Beifahrer. Die Ordnungshüter stellten anschließend rasch fest, dass die niederländischen Fahrzeugpapiere, die der 46 Jahre alte Mann den Ordnungshütern aushändigte, gefälscht waren. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Mercedes im Juni 2022 in Frankreich gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Bei der Kontrolle eines 38 Jahre alten Autofahrers gegen 16.45 Uhr auf der A 67 bei Einhausen, bemerkten die Fahnder, dass gegen seinen 37-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl wegen Diebstahls sowie zur Abschiebung vorlag. Der 37-Jährige wurde festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auf der A 5 bei Weiterstadt stoppten die Fahnder zudem gegen 14.15 Uhr einen 36 Jahre alten Transporterfahrer aus Osteuropa und seine beiden Mitfahrer. Das Fahrzeug war wegen eines zurückliegenden Tankbetrugs an einer Tank- und Rastanlage der A 6 in Mittelfranken zur Insassenfeststellung im Fahndungscomputer der Polizei notiert. Die Personalien der Insassen wurde erhoben. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Darüber hinaus leiteten die Polizisten in 8 Fällen wegen Hehlerei, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen wegen unversicherter Fahrzeuge und unerlaubten Aufenthalts Strafverfahren ein.

