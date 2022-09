Nur scheinbar gewonnen

Mainz (ots) – Eine 55-Jährige erscheint am Mittwoch 31.08.2022 beim Kriminaldauerdienst am Valenciaplatz, um einen Betrug zu ihrem Nachteil anzuzeigen. Sie habe einen Anruf erhalten, in welchem man ihr mitgeteilt habe, dass sie 38.500 Euro gewonnen hätte. Der Gewinn solle in bar per Transporter an ihre Adresse zugestellt werden. Hierzu solle sie 1.000 Euro in Form von Google-Play-Karten an den Anrufer senden, um den Transport zu versichern.

Die Dame kaufte die Karten im Wert von 1.000 Euro und sendete Bilder dieser per Mail an den Anrufer. Dieser monierte, dass dies die falschen Karten seien und schickt die 55-Jährige erneut los. Am nächsten Tag kauft sie entsprechende Google-Play-Karten im Wert von 1.000 Euro und sendet auch von diesen per Mail Bilder.

Sodann erhält sie einen Anruf einer angeblichen Notarin, welche ihr mitteilt, dass sie nicht “nur” 38.500 Euro, sondern 83.500 Euro gewonnen habe. Der Transport müsse nun für 3.000 Euro versichert werden. Die 3.000 Euro seien wieder in Google-Play-Karten zu bezahlen. Die Dame wurde stutzig und das Gespräch wurde durch die angebliche Notarin beendet.

Eine Variante dieser Form des Betruges ist, wie hier geschehen, dass die Täter ihre Opfer dazu auffordern, Prepaid-Karten für Online-Käufe wie zum Beispiel paysafecard (oder hier GooglePlay) zu erwerben. Diese Karten gibt es als Gutscheine an vielen Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem z.B. paysafecard-Gutschein erhält der Käufer eine individuelle Nummer (PIN). Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer sie hat kann damit im Internet einkaufen. Deshalb erfragen die Betrüger unter einem Vorwand die Gutschein-Nummer bei ihren Opfern, um damit im Internet auf Einkaufstour gehen.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist jedoch immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen, eine Überweisung zu tätigen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Mehr zu diesen Betrugsmaschen, beispielhaft dargestellt, erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Verkehrsunfallfluchten

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 58-ähriger parkt sein Auto ordnungsgemäß am Morgen des 31.08.2022 in der Gaustraße vom Schillerplatz kommend in Richtung Gautor am rechten Bordstein im Längsverkehr. Gegen 09:50 Uhr fährt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem geparkten PKW des 58-jährigen vorbei und touchiert diesen am linken Außenspiegel, wodurch der Spiegel beschädigt wird.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kommt es in der Albinistraße in der Zeit vom 30.08.2022, 19:00 Uhr bis 31.08.2022, 13:30 Uhr. Der durch einen bislang unbekannten Fahrer, vermutlich bei einem Parkvorgang, beschädigte PKW war in Queraufstellung vorwärts in einer Parklücke abgestellt. An der rechten Seite seines Autos stellte der 40-jährige geschädigte Fahrzeuginhaber bei der Rückkehr Lackkratzer fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl eines Laptops

Mainz-Altstadt (ots) – Erneut wurde ein PKW in dem sich eine Wertsache befand, hier ein Laptop, unverschlossen abgestellt. Der 38-jährige verließ seinen geparkten PKW und das Parkhaus “Am Römischen Theater” am Mittwoch 31.08.2022 gegen 06:40 Uhr. Um 08:00 Uhr kam er zu seinem Auto zurück und musste feststellen, dass der Laptop nicht mehr da war.

Wir weisen an dieser Stelle abermals darauf hin, dass man Fahrzeuge nicht unverschlossen und auch nicht mit Wertsachen zurücklassen sollte. Dies kann unter anderem auch Versicherungsrechtlich problematisch sein. Besteht akut keine Möglichkeit die Wertsachen anderweitig sicher unterzubringen, so empfehlen wir, diese zumindest im Kofferraum und entsprechend nicht sichtbar zu lagern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Große Menge an Asbestplatten illegal entsorgt

Bingen-Dromersheim (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 25. und 29.08.2022 in einer Einbuchtung eines eher wenig frequentierten Bereichs der Bauschuttaufbereitungsanlage in Bingen-Dromersheim ca. 6 m³ asbestzementhaltige Wellplatten illegal abgekippt.

Die ehemals mit den Platten eingedeckte Dachfläche dürfte ca. 130 m² betragen haben. Es handelt sich hierbei um einen Straftatbestand gem. Chemikaliengesetz. Die Betreiberin der Anlage muss nun für die Kosten der Entsorgung im 4-stelligen Euro-Bereich aufkommen.

Die Polizei bittet um Mitteilung, wo in den letzten zwei Wochen umfangreichere Abbrucharbeiten an einer älteren Asbest-Dachfläche im Gebiet der Polizeidirektion Bad Kreuznach vorgenommen wurden und die ordnungsgemäße Entsorgung der gefährlichen Abfälle durch ein zertifiziertes Unternehmen nicht belegt ist.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter 0671-8811-0.