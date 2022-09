Vermisster 54-jähriger aus Ludwigshafen tot aufgefunden

Ludwigshafen (ots) – Der seit dem 04.08.2022 vermisste 54-Jährige aus Ludwigshafen wurde am 27.08.2022 neben einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Ludwigshafen-Melm und Frankenthal-Studernheim tot aufgefunden. Die mittlerweile durchgeführte Obduktion hat die Identität zweifelsfrei bestätigt.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots) Am frühen Mittwoch 31.08.2022) zwischen 04:20-04:50 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Täter das Außenzelt einer Firma im Hedwig-Laudien-Ring. Der Unbekannte entzündete ein Lagerfeuer aus gelagerten Europaletten und einem Karton. Anschließend verschwand der Mann.

Das Feuer wurde durch Mitarbeiter gelöscht. Wer hat der Vorfall beobachtet und eine verdächtige Person wahrgenommen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Küchenbrand

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 16 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Goethestraße. In der Wohnung eines 68-Jährigen und seiner Familie fingen eine Bratpfanne mit Öl und anschließend diverse Küchenartikel an zu brennen. Durch die Familie konnte das Feuer gelöscht werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach einer Lüftung der Wohnung konnte die Familie in diese zurückkehren. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Diebstahl in Supermarkt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 14:30 Uhr bemerkte eine derzeit unbekannte Zeugin, wie ein 16-Jähriger sich an süßen Teilchen in einem Supermarkt in der Hohenzollernstraße/Ecke Taubenstraße, bedienen wollte. Die Zeugin sprach den 16-Jährigen auf sein Verhalten an.

Anschließend beleidigte und bedrohte dieser die Zeugin und weitere Personen mit einem Messer. Es wird nach der unbekannten Zeugin und weiteren Anwesenden gesucht.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 31.08.2022 gegen 20:53 Uhr wurde durch Zeugen beobachtet, wie ein unbekannter Autofahrer an einem parkenden Auto vorbeifuhr und dabei den Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigte. Der Unbekannte setzte anschließend seine Fahrt unbeirrt fort.

Es soll sich um einen Audi Q3 mit ABT-Aufschrift gehandelt haben. Außerdem habe das Auto nur ein einzelnes Auspuffrohr und die Farbe dunkelbraun bis dunkelgold.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeugführer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Betrugsmasche durchschaut

Ludwigshafen (ots) – Ein 22-Jähriger erhielt am Mittwoch 31.08.2022, eins von insgesamt fünf separaten Schreiben mit diversen Geldforderungen. Insgesamt belaufen sich die Forderungen auf ca. 400 Euro. Der 22-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und kam den Zahlungsaufforderungen nicht nach. Ihm entstand kein Vermögensschaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor betrügerischen Inkassoschreiben zu schützen:

Prüfen Sie vor einer Überweisung die jeweilige Forderung auf Richtigkeit.

Recherchieren Sie zu den jeweiligen Absenderfirmen und Kontoverbindungen.

Die Verbraucherzentrale hat eine Liste mit bekannten unseriösen IBAN und Namen von betrügerischen Inkassounternehmen zusammengestellt. Diese ist auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden unter: www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/schwarzliste-inkasso.

Geschwindigkeitskontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im September 2022

Präsidialbereich (ots) Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag, den 05.09.2022 im Bereich Frankenthal

Mittwoch, den 14.09.2022 im Bereich Römerberg

Freitag, den 23.09.2022 im Bereich Böhl-Iggelheim

Dienstag, den 27.09.2022 im Bereich Ludwigshafen

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Dienstag, den 06.09.2022 im Bereich Birkweiler

Donnerstag, den 15.09.2022 im Bereich Landau

Montag, den 19.09.2022 im Bereich Lingenfeld

Freitag, den 30.09.2022 im Bereich Kandel

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag, den 08.09.2022 im Bereich Wachenheim

Montag, den 12.09.2022 im Bereich Grünstadt

Dienstag, den 20.09.2022 im Bereich Meckenheim

Donnerstag, den 29.09.2022 im Bereich Esthal

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.