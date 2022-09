Mannheim: Über 10.000 Gäste feiern Peter Maffay in der SAP Arena

Mannheim – Endlich wieder Konzertstimmung in der SAP Arena: Am Mittwochabend (31.08.2022) gastierte Peter Maffay mit seiner Band. 10.000 Zuschauer fieberten den Alt-Rocker, der am Tag vorher seinen 73. Geburstag feierte. Das Publikum erlebte einen quirlenden und faszinierenden Musiker, der es versteht, sich mit seinen Musikern ständig gegenseitig zu fordern.

Diesmal wählte der Künstler eine Mittenbühne in Form einer Gitarre. Viele seiner Stamm-Musiker, mir denen er bei vielen Konzerten auftrat, sind auch diesmal mit auf der Bühne. Bei dem über zweieinhalbstündigen Konzert spielte er seine Titel in Themen. Zum Beispiel „Heute“. Mit seinen neuen Titeln wie „Jetzt“, „Morgen“, „Das ist gut“ oder „Für immer Jung“ besang er die aktuelle Situation. Mucksmäuschenstill wurde es im Block „So weit“. Peter Maffay erinnerte in seinem Lied „Wenn wir uns wiedersehen“ an seinen Vater, der im April 2021 im Alter von 94 Jahren verstorben war. Auf den vier Leinwänden wurden Fotos gezeigt, die Vater und Sohn zeigten. Und dann kam die Aufforderung musikalisch, jetzt die Welt zu retten und handfeste Dinge umzusetzen. Denn eines war an dem Abend klar: „Die Welt ist wunderbar“.

Natürlich dürfte auch „Tabaluga“ nicht fehlen. Maffays Symbolfigur für seine Stiftung, die sich vor allem um Kinder kümmert. Und was dann kam, darauf hatten vor allem die älteren Semester gewartet. Eine Sammlung von „Greatest Hits“ seiner 50-jährigen Bühnenpräsenz. Titel wie „weil es dich gibt“, „gelobtes Land“, bei dem Maffay mit der Harley durch die Staaten reist, „Eiszeit“, „Du“ oder „Samstagabend“. Kracher war auf jeden Fall „Über 7 Brücken“, bei dem das Publikum textsicher den Ton mit angab. Erst nach Zugaben von „Sommer“ und „Freiheit“ sollte dann Schluss sein.