Karlsruhe/Heidelberg: Unfallflucht an Autobahnabfahrt; Zeugen gesucht

Karlsruhe/Heidelberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag

auf der A 5 bei Karlsruhe. Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer war zunächst in

Richtung Basel unterwegs und wollte kurz nach 8 Uhr an der Anschlussstelle

Karlsruhe-Mitte abfahren. Dazu fuhr er auf der rechten Spur, links daneben fuhr

ein Lkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer zog sein Fahrzeug plötzlich von links nach

rechts und schnitt dem 68-jährigen die Weiterfahrt ab. Nur durch ein plötzliches

Ausweichen nach rechts, konnte dieser eine Kollision mit dem Lkw verhindern.

Allerdings prallte er dabei gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung und wodurch sein

Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Eine erste Schätzung beläuft sich auf über

3.000.- Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Karlsruhe-Bahnhof

fort; ob er den Unfall bemerkte, steht noch nicht fest.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Lkw das Teilkennzeichen BLK-XY ??? gehabt

haben. Auf dem Planenaufbau war lediglich „Logistik“ zu lesen.

Nachdem er wieder nach Hause zurückgekehrt war, erstattete der 68-Jährige noch

am selben Tag Anzeige beim Polizeirevier HD-Süd.

Der Verkehrsdienst Karlsruhe übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zum verursachenden

Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 0721/94484-0 zu melden.

Philippsburg – Sozia bei Motorradunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Motorradunfall am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der

Kreisstraße 3534 wurde der 16-jährige Fahrer leicht und die gleichaltrige Sozia

schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer von Huttenheim in Richtung

Rheinsheim. In einer leichten Linkskurve kam er offenbar aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden beträgt

ungefähr 2.500 Euro.

Die Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ettlingen – Fußgänger an Haltestelle angefahren – Verursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter verursachte am Mittwochmorgen in Ettlingen im

Bereich der Haltestelle „Spinnerei“ einen Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger

schwer verletzt wurde.

Der Pkw befuhr wohl gegen 09:50 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die

Pforzheimer Straße in Richtung des Wattkopftunnels entlang. Auf Höhe der

Haltestelle wurde ein 49-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn vom

Fahrzeug erfasst. Diesen ließ der flüchtende Fahrer mit seinen Verletzungen an

Ort und Stelle zurück. Unbeteiligte Passanten entdeckten den Verletzten auf dem

Bauch liegend und leistenden umgehend erste Hilfe. Dieser kam kurze Zeit später

mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Das flüchtende Fahrzeug konnte vom Geschädigten als einen grün-lackierter

Mercedes Benz aus dem Baujahr 1986 oder 1987 beschrieben werden.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der

Rufnummer 0721/94484-0 zu melden

Karlsruhe – Erneute gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Stadt und Polizei in der Karlsruher Fußgängerzone

Karlsruhe (ots) – Der Kommunale Ordnungsdienst, die Radgruppe der

Bereitschaftspolizei Bruchsal sowie die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums

Karlsruhe kontrollierte wiederholt am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr im

innerstädtischen Bereich. Schwerpunkt der Kontrollen waren die Fußgängerzone der

Kaiserstraße, die parallel verlaufenden Fahrradstraßen und die Überwachung

mehrerer Kreuzungen hinsichtlich Rotlichtverstößen.

Die Fußgängerzone wird immer wieder verbotswidrig durch Radfahrende und

Autofahrende in den untersagten Zeiten benutzt, Fußgänger beschweren sich ferner

über rücksichtsloses Fahrverhalten.

Während dem zweistündigen Kontrollzeitraum wurden insgesamt 64 Kontrollen

durchgeführt. Hierbei wurden unter anderem 36 Verstöße durch Radfahrende wegen

des illegalen Befahrens der Fußgängerzone sowie drei Verstöße wegen des

illegalen Befahrens des Gehweges geahndet. Ferner konnten zwei Rotlichtverstöße

festgestellt werden. Des Weiteren befuhren zehn Autos und fünf E-Scooter die

Fußgängerzone verbotswidrig. Außerdem konnte ein Parkverstoß angezeigt werden.

Auch zukünftig wird es weitere gemeinsame Schwerpunktkontrollen geben, mit dem

Ziel die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Östringen – Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und gefährdet Verkehrsteilnehmerin – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Rollerfahrer flüchtete am Donnerstag gegen 06.30 Uhr in

Östringen vor der Polizei und gefährdete Verkehrsteilnehmer.

Einer Polizeistreife fiel ein Rollerfahrer aufgrund seines Fahrverhaltens auf

und versuchten diesen in der Folge zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die

Anhaltesignale und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der

Rettinger Straße unter anderem über die Wiesenstraße sowie Gartenstraße in die

Straße Steinacker II. In diesem Bereich wurde der Sichtkontakt zu dem

Flüchtenden verloren.

Bei dem Polizeirevier Bad Schönborn meldete sich kurz nach der Verfolgungsfahrt

eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei, welche offenbar von einem

Rollerfahrer in der Hauptstraße massiv gefährdet wurde. Die Personen- als auch

Fahrzeugbeschreibung stimmte mit dem Flüchtigen überein.

Der flüchtige Fahrer war dunkel bekleidet, trug einen dunklen Helm und fuhr

einen roten Roller.

Zeugen, die ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Bad Schönborn unter 07253/80260 zu melden.

Bretten – Klein-Lkw gerät in Gegenverkehr und stößt mit Sattelzug zusammen

Bretten (ots) – Zwischen Bretten und Flehingen ist am Mittwoch gegen 14.25 Uhr

auf der Bundesstraße 293 ein Sprinter mit einem Sattelzug frontal

zusammengestoßen. Dabei wurde der 54 Jahre alte Fahrer des Klein-Lkw

glücklicherweise nur leichter verletzt.

Wie die Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes ergeben haben, war der

54-Jährige von Bretten her in Richtung Flehingen unterwegs. Aus noch unklarer

Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr. Ein aus der Gegenrichtung

nahender 55-jähriger Sattelzugführer erkannte die Situation offenbar frühzeitig

und konnte sein Schwerfahrzeug noch nahezu bis zum Stillstand abbremsen. So

blieb es bei einem Gesamtschaden von rund 30.000 Euro und einem

Leichtverletzten.

Zunächst war das Ausmaß der Verletzungen nicht bekannt und ein mögliches

internistisches Gesundheitsproblem kommt als Unfallursache bei dem 54-Jährigen

in Betracht. Daher war neben einem Rettungsteam mit Notarzt auch ein

Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Strecke musste wegen Verunreinigung durch ausgelaufene Betriebsstoffe bis

gegen 19 Uhr bei örtlicher Umleitung voll gesperrt bleiben.

Karlsruhe – Stark alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Karlsruhe (ots) – Ein 58-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwoch gegen 12 Uhr in

der Glümerstraße und verletzte sich leicht.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen bei dem

Gestürzten starken Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab

einen Wert von über 3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.