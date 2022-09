Mannheim / B38a: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Mannheim / B38a (ots) – Am Mittwochabend kam es auf der B38a in Fahrtrichtung

Feudenheim zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 23:30 Uhr musste ein 67-jähriger Audi-Fahrer sein Auto auf Höhe der

SAP-Arena verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 26-jährige Fahrer eines

Toyota erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Audi auf. Durch die Wucht des

Aufpralls lösten am Audi des 67-Jährigen mehrere Airbags aus, wonach der

Audi-Fahrer zu weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; es entstand Sachschaden von

mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt war mit der Unfallaufnahme vor Ort

beschäftigt. Beim nachfolgenden Verkehr kam es hierbei lediglich zu

geringfügigen Beeinträchtigungen.

Mannheim-Innenstadt: Überfall auf Café – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 02:35 Uhr kam es in

G 5, auf Höhe G 4, zu einem Raubüberfall auf ein Café. Zur genannten Zeit

verließ die 53-jährige Angestellte des Cafés die Räumlichkeiten und traf

unmittelbar vor dem Café auf den bisher unbekannten Täter. Dieser drängte die

53-Jährige unter Vorhalt eines Messers zurück in das Café. Dort entwendete der

Täter etwa 2.000 Euro in bar. Während der Tat zwang er die 53-Jährige zudem, ihr

Mobiltelefon auszuschalten, so dass diese nicht sofort Hilfe verständigen

konnte. Während der Tat kommunizierte der Mann sowohl in deutscher, als auch

türkischer Sprache mit dem Opfer. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß

unerkannt in unbekannter Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre

alt, trug eine schwarze Mütze, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose.

Zudem soll der Mann eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen wegen schwerer

räuberischer Erpressung übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter

geben können, diese unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: 14-jähriger will alkoholisierte Mutter mit Auto nach Hause fahren

Mannheim (ots) – Offenbar wollte er seine alkoholisierte Mutter nur sicher nach

Hause bringen, weshalb sich ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag ans Steuer

ihres Autos setzte und losfuhr.

Kurz vor 16 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Ladenburg bei der

Vorbeifahrt das kindliche Gesicht des Autofahrers auf und stoppte das Fahrzeug

im Saalfelder Weg im Stadtteil Vogelstang.

Der Jugendliche gab gleich zu, keinen Führerschein zu haben -ein Leugnen wäre

aufgrund des kindlichen Aussehens zwecklos gewesen- und meinte, seiner Mutter,

die auf dem Beifahrersitz saß, ginge es schlecht.

Der Grund hierfür war schnell gefunden. Über 0,9 Promille zeigte ein erster Test

an. Wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis wird die Mannheimerin nun

angezeigt.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen durften beide schließlich zu Fuß nach

Hause gehen.