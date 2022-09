BAB6 / Sinsheim: Erste Ermittlungsergebnisse nach Unfall auf A6 // Pressemitteilung 3

Sinsheim (ots) – Nachdem am Mittwochmorgen gegen 05:20 Uhr ein 25-jähriger

Audi-Fahrer auf der A6 in Richtung Heilbronn einem LKW ungebremst von hinten in

den Anhänger fuhr, liegen erste Ermittlungsergebnisse vor. Da es Hinweise darauf

gibt, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde

diesem kurz nach der Kollision eine Blutprobe entnommen. Weiterhin besteht der

Verdacht, dass der 25-Jährige während der Fahrt eingeschlafen ist und hierdurch

die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Im

Einsatz befanden sich neben der Polizei auch vier Fahrzeuge der freiwilligen

Feuerwehr Sinsheim mit 13 Einsatzkräften sowie eine Rettungswagen- und

Notarztbesatzung. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch ein

Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Für den Zeitraum der

Unfallaufnahme musste die A6 in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden.

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): Betrunken Unfall verursacht – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Mittwochenabend, gegen 20 Uhr, kam es

zu einem Unfall in der Bismarckstraße, bei welchem ein betrunkener Autofahrer

zunächst zwei geparkte Pkw beschädigte, eher er sich unerlaubterweise von der

Unfallstelle entfernte und nach Hause fuhr.

Zeugen konnten beobachten, wie der 40-Jährige mit seinem Audi beim Ausparken

rückwärts in einen VW Bus krachte, welcher dabei wiederum auf einen

dahinterstehenden Mercedes geschoben wurde.

Nachdem der Unfallverursacher sich anschließend auf den Weg in Richtung seiner

Wohnanschrift machte, konnte er dort durch die zwischenzeitlich verständigte

Polizei – offensichtlich alkoholisiert – angetroffen werden.

Nach richterlichem Beschluss durfte der 40-jährige Audi-Fahrer mit seinen über

zwei Promille Atemalkoholgehalt die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers

Schwetzingen anschließend zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten, wo im

Zuge dessen auch gleich sein Führerschein einbehalten wurde.

Der Mann wird sich nun für seine Vergehen verantworten müssen;

führerscheinpflichtige Fahrzeuge darf er bis auf Weiteres keine mehr führen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Lüge bei Verkehrskontrolle fliegt auf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr

kontrollierten Polizeikräfte des Polizeireviers Schwetzingen einen 42-jährigen

Mann in der Zähringerstraße, da dieser sein Smartphone während der Autofahrt

benutzte. Der Porsche-Fahrer gab bei der Kontrolle an, seinen Geldbeutel

vergessen zu haben. Als er seine Personalien angeben sollte, verstrickte er sich

bei seinem angeblichen Wohnort in Widersprüche. Da der Fahrer auch noch bei der

Nennung des Geburtsdatums Probleme hatte, stellten die Beamtinnen und Beamten

fest, dass der Mann versucht hatte, die Daten seines Bruders anzugeben. Bei

seiner Durchsuchung fiel der Schwindel schließlich gänzlich auf, denn die

Einsatzkräfte fanden den Ausweis des Mannes. Ein Abgleich in den polizeilichen

Systemen offenbarte den vermeintlichen Grund der Lüge: Der Mann hat seit

mehreren Monaten eine Führerscheinsperre. Das Fahrzeug blieb somit an der

Kontrollstelle stehen und der 42-Jährige muss mit einem Ermittlungsverfahren

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes aufgebrochen und Handtasche gestohlen – Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr schlug

ein bisher unbekannter Täter in der Friedrichstraße an einem geparkten Mercedes

die Scheibe des Beifahrerfensters ein. Aus dem Innern des Fahrzeuges entwendeten

die Unbekannten eine Handtasche, welche einen Geldbeutel mit mehreren

persönlichen Dokumenten, ein Smartphone und rund 250 Euro Bargeld beinhaltete.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat

die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.:

06223/9254-0 zu melden.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: 80-jähriger Autofahrer fährt rückwärts gegen Wand

Walldorf (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache fuhr am Mittwoch gegen 09:30 Uhr

ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer im Kieselweg rückwärts gegen eine Hauswand,

wodurch die Beifahrerin verletzt wurde. Der 80-Jährige wollte zum

Unfallzeitpunkt aus einer Parklücke ausparken, als das Auto losfuhr und

ungebremst mit der Hauswand, einem Blumenkübel sowie einem daneben geparkten

Citroen kollidierte. Die leicht verletzte Beifahrerin wurde noch vor Ort vom

Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert

werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde der Mercedes zur weiteren technischen

Untersuchung sichergestellt und polizeilich verwahrt.

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Auslaufendes Motoröl nach Verkehrsunfall; Bauhof und Spezialfirma im Einsatz

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als der Zusteller eines Paketdienstes am

Mittwoch gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße losfahren wollte, übersah er mit

seinem Lieferwagen die Betonmauer auf einem Privatgrundstück. Hierbei wurde der

Unterboden des Fahrzeugs derart stark beschädigt, dass der gesamte Inhalt des

Motorölbehälters auslief. Neben dem Privatgrund waren auch der Fußgängerüberweg

und die Fahrbahn betroffen. Die Kanalisation blieb glücklicherweise von der

Ölverschmutzung verschont. Mit der Beseitigung der Betriebsstoffe wurde der

Bauhof Schönbrunn sowie ein Spezialunternehmen beauftragt. Die entstandene

Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt.