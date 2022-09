Frankfurt-Enkheim: Zeugenaufruf nach schweren Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Am heutigen Donnerstag (01. September 2022) in der Zeit

von 01:10 Uhr – 01:20 Uhr ereignete sich Am Erlenbruch ein schwerer

Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der

Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01:15 Uhr fand ein Autofahrer den 62-jährigen Geschädigten auf der

Fahrbahn „Am Erlenbruch“, in Richtung Osten, regungslos liegend vor. Der

62-Jährige wies schwere Bein- und Unterleibverletzungen auf. Er kam mit einem

Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Eine Zeugin konnte mitteilen, dass

sie zum besagten Zeitraum einen lauten Knall in Richtung Unfallort gehört habe.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich

mit dem 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11800 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Praunheim/Niederursel: Hundediebstahl / -Raub misslingt – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 32-jähriger Mann versuchte am Mittwoch, den 31.

August 2022, in einer Grünanlage in Praunheim offenbar einen Hund zu stehlen und

einen zweiten zu rauben. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Zu einem späteren Zeitpunkt trat dieser jedoch erneut in Erscheinung.

Eine 42 Jahre alte Frau befand sich gegen 12:30 Uhr mit ihrem Hund in der

Margarete-Schütte-Lihotzky-Anlage. Aus der Entfernung sah sie den späteren

Beschuldigten, 32 Jahre alt, welcher ebenfalls einen Hund an der Leine hielt und

neben einem älteren Herrn stand. Beim Erblicken der Frau rannte der 32-Jährige

jedoch unvermittelt mit dem Hund auf sie zu, wobei er von dem älteren Mann

verfolgt wurde. Der 32-Jährige versuchte nun, der Frau die Hundeleine nebst Hund

zu entreißen, was jedoch von ihr verhindert werden konnte. Die Hundeleinen

verwickelten sich zunächst ineinander. Abgelenkt von einem Passanten ließ der

Beschuldigte von den Hunden und deren Besitzern ab und entfernte sich in

Richtung einer Sportstätte.

Der bislang unbekannte ältere Mann hatte sich zwischenzeitlich mit seinem Hund

entfernt. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 32-Jährigen noch in der Nähe

antreffen und festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er

wieder auf freien Fuß gesetzt. Knapp zwölf Stunden später fiel der 32-Jährige

erneut auf, dieses Mal auf einem Polizeigelände in der Marie-Curie-Straße. Als

Beamte das Gelände verlassen wollten, gelangte dieser durch das geöffnete Tor.

Der anschließenden Aufforderung sich zu entfernen kam dieser jedoch nicht nach.

Bei dem Versuch, ihn von dem Gelände zu verbringen, leistete der Mann Widerstand

und schlug mit seinen Fäusten in Richtung der Beamten. Diese konnten den

Schlägen ausweichen und brachten ihn zu Boden. Sie legten ihm Handfesseln an und

verbrachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das angrenzende

Polizeirevier. Währenddessen sprach er Beleidigungen und Bedrohungen aus. Die

Polizeibeamten, welche bei der Festnahme leicht verletzt wurden, konnten ihren

Dienst fortsetzen. Für den mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden,

wohnsitzlosen Mann, ging es zur Blutentnahme ins Polizeipräsidium und

anschließend in die dortigen Haftzellen.

Neben Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Raubes erwartet

ihn nun auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch

und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

September 2022: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden September 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB

3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach September 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße September 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße September 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Fahrzeugdiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntagmorgen (28. August 2022) bemerkte der

37-jährige Fahrzeugberechtigte, dass ein von ihm genutzter Lkw nicht mehr auf

dem Gelände eines Autohauses in der Heinrich-Lanz-Allee stand.

Auf dem Gelände des Nutzfahrzeugzentrums stand der Mercedes geparkt, als der

Täter auf das Auto aufmerksam wurde. Er entwendete das Fahrzeug ohne Nutzung der

beiden Originalschlüssel. Wenig später nahm er das Fahrzeug in Betrieb und

flüchtete. Wie er das anstellte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei fahndet nun nach dem roten Actros mit dem

amtlichen Kennzeichen F-SB 2014 und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der

Rufnummer 069-75552199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Oberrad: Handyraub mit Pfefferspray

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Mittwoch (31. August 2022) auf

Donnerstag (01.September 2022) kam es gegen 01.15 Uhr in Oberrad zu einem

Handyraub zum Nachteil einer jungen Frau. Der Täter konnte unmittelbar nach der

Tat festgenommen werden.

Die 21-Jährige traf sich in Oberrad im Bereich der Flaschenburgstraße mit einem

Bekannten, als plötzlich eine Personengruppe hinter ihr stand, aus der heraus

der Täter sie sofort mit Pfefferspray besprühte. Anschließend drückte er das

Opfer zu Boden und entwendete Ihr das Mobiltelefon – ein iPhone 11 – aus ihrer

Hosentasche. Die Geschädigte entfernte sich vom Tatort und traf auf der

Offenbacher Landstraße auf eine Polizeistreife, der sie den Sachverhalt

schilderte.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 18-jährige polizeibekannte Täter im Nahbereich

des Tatorts durch die Geschädigte identifiziert und von der Streife festgenommen

werden. Während er das Pfefferspray noch bei sich führte, konnte das geraubte

Mobiltelefon nicht mehr bei ihm aufgefunden werden. Das zuständige

Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.