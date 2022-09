Dillenburg-Manderbach: Pocket-Bike trifft auf Opel –

Schwere Verletzungen trug ein jugendlicher Pocket-Bike-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Opel davon. Der 16-Jährige fuhr gestern Abend (31.08.2022) mit dem Mini-Motorrad auf Feldwegen in der Verlängerung der Hauptstraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Biker hinter aufgestapelten Heurollen auf einen der Feldwege einbiegen wollte. Der 36-jährige Opelfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen. Der Jugendliche prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Opels und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Beinverletzung. Anschließend ging es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Mutmaßlich hat der 16-Jährige keinen Führerschein für das Mini-Motorrad, sodass auf ihn nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zukommt.

Herborn – Amdorf: Wald in Brand gesetzt / Polizei sucht Zeugen –

Gleich zweimal rückten Herborner Brandbekämpfer in der zurückliegenden Nacht zu Bränden an der Abfahrt Amdorf an der B 255 aus. Gegen 21.20 Uhr meldeten Zeugen Qualm aus dem Wald rechtsseitig der Abfahrt emporsteigen. Die Löscharbeiten des rund 200 Quadratmeter umfassende Feuers dauerten bis etwa 23.00 Uhr an. Gegen 01.20 Uhr brannte es erneut im Wald in Höhe der Abfahrt Amdorf. Diesmal nur etwa 500 Meter vom ersten Brandort entfernt. In diesem Fall standen Totholz, Buschwerk sowie Gräser auf einer Fläche von etwa 1.200 Quadratmeter in Flammen. Auch diesen Brand löschten die Herborner Feuerwehren. Feuerwehr und Polizei schließen eine Selbstentzündung aus. Vielmehr geht die Polizei von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind gestern Abend ab 21.00 Uhr oder später gegen 01.00 Uhr am Wald an der Abfahrt der B255 nach Amdorf Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu möglichen Brandstiftern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Brand in Lagerhalle –

Ein Brand in einer Lagerhalle in der Straße „Heunwiese“ beschäftigte gestern Nachmittag (31.08.2022) Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer der Westerwaldgemeinde rückten gegen 16.30 Uhr aus, nachdem Mitarbeiter im Bürotrakt der Firma von mehreren Knallen aus der Lagerhalle aufgeschreckt wurden. Sie entdeckten Qualm in der Halle, informierten die Feuerwehr und versuchten vergeblich selbst das Feuer zu löschen. Die Brandbekämpfer der Gemeinde Driedorf löschten letztlich den Brand. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Der Polizei wurden keine Verletzten bekannt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Batteriezellen eines alten Elektrogabelstaplers explodierten. Das Feuer griff auf direkt neben dem Stapler gelagerte Kartonage und Holzpaletten über.