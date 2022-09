Landkreis – Erfolgreiche Kontrollen

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch, 31 August, zwischen 15 und 23 Uhr im Zusammenhang mit der Sommerkampagne zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls (https://innen.hessen.de/presse/polizei-startet-sommerkampagne-2022) stationär am Ortsausgang von Schönstadt an der B 3 sowie an der B 252 in Wetter und mobil überwiegend in der Stadt Marburg. Überprüft wurden insgesamt 109 Personen und 96 Fahrzeuge. Die Ermittler ahndeten diverse Ordnungswidrigkeiten, nahmen einen mit internationalem Haftbefehl wegen Brandstiftung Gesuchten fest und beendeten die Fahrten von insgesamt 5 unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehenden Männern. Unter letzteren befanden sich zwei Scooterfahrer im Alter von 21 und 25 Jahren. Bei dem einen reagierte ein Drogentest auf THC, bei dem anderen könnte der Wert von 0,87 Promille die festgestellten Schlangenlinien erklären. Der in Wetter überprüfte 18 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades besaß keinen Führerschein und fuhr nach dem Ergebnis des Drogentests unter dem Einfluss von THC. Ebenfalls keinen Führerschein besaß ein 25-Jähriger Autofahrer, dessen Test ebenfalls positiv auf THC reagiert hatte. Sein vorgezeigter Führerschein aus einem anderen Land war nicht mehr gültig. Bei dem Fünften handelt es sich um einen 27-jährigen Autofahrer. Auch bei ihm signalisierte der Drogentest einen Einfluss von THC. Die Polizei veranlasste in allen Fällen die nötige Blutprobe und unterband die Weiterfahrten durch Sicherstellungen von Autoschlüssel und im Fall der Elektroscooter durch deren Sicherstellung.

Biedenkopf – Spiegelschaden am Oldtimer

Die Polizei Biedenkopf sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hainstraße am Mittwoch, 31. August, zwischen 16.15 und 19.38 Uhr, nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene Oldtimer, ein 30 Jahre alter, schwarzer Daimler-Benz 300E parkte ordnungsgemäß halbseitig auf der Straße und dem Gehweg. Als der Besitzer zurückkehrte, bemerkte er sofort, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite verstellt war. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er den Schaden, den ein noch unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahrern verursacht hatte. Wer hat den Unfall in der Hainstraße gesehen? Wer hat in der fraglichen Zeit entsprechende Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

…und übrigens

gab es dann bei der Polizei Biedenkopf am Dienstag, 30. August, einen Besuch, der anders als beabsichtigt ausging. Der Wunsch einer Anzeigenerstattung entwickelte sich zu einer unbeabsichtigten Selbststellung. Ein 19-Jähriger erschien und zeigte ein kursierendes Video, das ihn in einem Geschäft bei einem Bezahlvorgang zeigte. Er pochte auf sein Recht am eigenen Bild und verlangte neben der Anzeigenaufnahme auch die Unterbindung der weiteren Verbreitung. Was der Mann jedoch geflissentlich verschwieg, die Polizei aber in kurzer Zeit ermittelte, war die Tatsache, dass er bei dem aufgenommenen Bezahlvorgang eine gestohlene Debitkarte nutzte. Die Karte stammte aus einem Einbruch in ein Auto in Bad Laasphe vom gleichen Tag. Der bereits polizeibekannte Mann steht nun unter dem Verdacht des Diebstahls aus dem Auto und der anschließenden zweifachen missbräuchlichen Nutzung der erbeuteten Karte. Der Besuch bei der Polizei endete erst nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen.

Illegale Müllentsorgung im Wald – Polizei bittet um Hinweise

Neustadt

Nach der illegalen Ablagerung von mehreren Säcken mit mutmaßlich Asbest enthaltenden Eternitplatten im Wald zwischen Speckswinkel und Hatzbach ermittelt die Polizei, sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die mögliche Herkunft des Mülls.

Die illegale Müllentsorgung an zwei Stellen im Wald im Flurstück „In den untersten Dorfteilen“ zwischen Speckswinkel und Hatzbach muss bereits vor dem 26. August, erfolgt sein. Nach den ersten Ermittlungen gehören die Entsorgungen vermutlich nicht zusammen. Die Polizei konnte die Herkunft des abgelagerten Haus- und Bauschutts an einem der Ablageorte ermitteln. Die Ermittlungen zu dem anderen Haufen mit den Eternitplatten dauert noch an und ergab bislang keine Hinweise auf den ursprünglichen Eigentümer, der nicht gleichzeitig der Entsorger im Wald gewesen sein muss. Wer erkennt auf dem Bild (siehe www.polizeipresse.de) „seinen“ Abfall wieder? Wo fanden in zurückliegender Zeit Fassadenarbeiten mit der Beseitigung derartiger Platten statt? Wer hat im Wald Fahrzeuge wie z. B. Pritschenwagen oder Kleintransporter oder Kastenwagen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Polizei nahm bereits am Sonntag, 28. August, zwei Männer wegen des Verdachts des Be-truges fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei in Würzburg lebende Männer im Alter von 22 und 25 Jahren. Sie werden beschuldigt, seit Mitte Juni ihre beiden Opfer bei wiederholten sowohl telefonischen als auch persönlichen Kontakten um letztlich einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen zu haben. Als sie nach der Anfang August erstatteten Strafanzeige am Sonntag, 28. August, erneut Kontakt suchten, gelang es einem Opfer, rechtzeitig die Polizei zu informieren und so die Fest-nahme zu ermöglichen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsge-richts Marburg am Montag, 29. August, Haftbefehle gegen beide Beschuldigte wegen des drin-genden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. Der polizeibekannte 25jährige Mann befin-det sich wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Den Haftbefehl gegen den 22jährigen Beschuldigten setzte die Richterin gegen Auflagen außer Vollzug. Bei dem Betrug ging es um eine bei den Opfern vorhandene Büchersammlung. Auf bislang nicht feststehende Weise schien der 25-Jährige über diese Büchersammlung an die Namen und die Anschriften seiner Opfer gekommen zu sein, wo er dann Mitte Juni unangemeldet und nicht angefordert erschien. Er suggerierte nach Ansicht der Sammlungen, dass es sich um ganz be-sonders hochwertige Bücher mit einem Wert in wahrscheinlich sechsstelliger Höhe handelt. Letztlich trat der 25-Jährige so überzeugend auf, dass er es schaffte, seine Opfer zu mehreren Unterschriften, Geldübergaben und Anweisungen für einen notwendigen Buchgutachter und für ein weiteres Buch zur Komplettierung zu veranlassen. Der Beschuldigte schaffte es zudem, an die persönlichen Daten und auch an die Bankdaten seiner Opfer zu kommen und schob einem der Opfer unwissend einen Bankkredit mit hohen Zinsen unter.

Hinweise über das Kriminalitätsphänomen Betrug, die Betrugsmaschen und die Prävention, also den Schutz vor Betrug, finden Interessierte im Internet, u.a. auf der Seite der Polizei Hessen ( https://k.polizei.hessen.de/1254894044) oder unter www.polizei-beratung.de.

Güterzug kollidiert mit Traktor – Lokführer leicht verletzt

Kirchhain/Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots) – Heute Abend ging gegen 20.30 Uhr

bei der Bundespolizei in Kassel die Meldung ein, dass in Höhe von Kirchhain, auf

der Strecke Kassel in Richtung Frankfurt am Main, ein Güterzug mit einem Traktor

kollidiert ist. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle war der Traktor

oberhalb der Bahnstrecke abgestellt und ist von dort in die Gleise gerollt. Zu

diesem Zeitpunkt befand sich kein Fahrer auf dem Traktor. Wie es dazu kam, dass

der Traktor ins Rollen kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Als der

Güterzug in den Bereich einfuhr und der Lokführer den Traktor in den Gleisen

erkannt, leitete er sofort eine Notbremsung ein, die aber die Kollision nicht

mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall ist die Lok teilweise aus den Gleisen

gesprungen und die Oberleitung in Teilen abgerissen. Der Lokführer wurde

glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Bahnstrecke ist komplett für den

Zugverkehr gesperrt. Die abschließenden Ermittlungen zur Unfallursache hat die

Bundespolizeiinspektion Kassel übernommen.