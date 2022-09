Frankenthal (ots) – Am Donnerstagmittag 01.09.2022 wurde der Polizei und der Feuerwehr Frankenthal ein Brand in der Straße Am Kanal gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus brach auf einem Balkon im dritten Obergeschoss ein Feuer aus. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen und dichter schwarzer Rauch vom Balkon bzw. der Wohnung im 3.Obergeschoss.

Parallel wurde durch die Feuerwehr ein Innenangriff unter schwerem Atemschutz, sowie ein Außenangriff von der Straße aus und über die Drehleiter eingeleitet.

Insbesondere durch den Außenangriff konnte ein Flammenüberschlag auf die Wohnung im 4.OG, sowie eine Ausbreitung vom Balkon des 3.OG aus in die gesamte Wohnung nahezu verhindert werden. Lediglich der Rollladenkasten war durchgebrannt und die Glasscheiben geborsten.

Bevor das Feuer jedoch großflächig auf das hinter dem Balkon befindliche Wohnzimmer übergreifen konnte waren die Flammen soweit abgelöscht. Die Wohnung darüber wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet, da hier zumindest eine Rauchausbreitung in Folge gekippter Fenster wahrscheinlich war. Die Bewohner dieser Wohnung waren ebenfalls nicht zu Hause, die Räume wurden mittels Lüfter rauchfrei geblasen.

Da Teile der Balkonverkleidung der Brandwohnung auf den Balkon darunter tropften, wurde dieser über die Drehleiter kontrolliert. Die Wohnung selbst konnte über die geöffnete Balkontür betreten werden. Hier konnte keine Verrauchung festgestellt werden.

Die Straße Am Kanal war im Bereich der Einsatzstelle durch die Polizei für knapp 1 Std. voll gesperrt. Neben der Feuerwehr Frankenthal, welche mit 6 Fahrzeugen und 23 Kräften vor Ort war, waren ebenso der Rettungsdienst, die Polizeiinspektion Frankenthal und die Stadtwerke Frankenthal im Einsatz.

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.