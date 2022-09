Wiesbaden: Die Polizei-News

8-jähriger Junge getreten,

Wiesbaden-Kloppenheim, Hackenbaum, 31.08.2022, 16.05 Uhr,

(pl)In der Straße „Hackenbaum“ in Kloppenheim wurde am Mittwochnachmittag ein

8-jähriger Junge von einem unbekannten Jugendlichen angegriffen. Der Angreifer

sei dem die Straße entlanglaufendem Jungen gegen 16.00 Uhr entgegengekommen und

habe ihm dann im Vorbeilaufen unvermittelt ins Gesicht getreten. Durch den Tritt

wurde der 8-Jährige leicht verletzt. Der jugendliche Täter wurde als etwa 1,80

Meter groß geschätzt. Er soll längliche blonde Haare sowie blaue Augen gehabt

haben und eine braune Ledertasche mit sich geführt haben. Hinweise nimmt das 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 30.08.2022, 17.00 Uhr bis 31.08.2022, 02.00 Uhr,

Wiesbaden-Westend, 01.09.2022, 02.00 Uhr bis 03.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17.00 Uhr und 02.00 Uhr in

der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Bei Kontrollen

innerhalb der Waffenverbotszone wurden keine Verstöße festgestellt. Bei einer

kontrollierten Person wurde jedoch Marihuana aufgefunden und eine entsprechende

Strafanzeige gefertigt. Weitere Kontrollen wurden in der Hans-Böckler-Straße,

Dotzheimer Straße, Paulinenstraße, Adlerstraße und im Bereich des

Schlachthofgeländes durchgeführt. Hierbei wurden zwei mit einem Haftbefehl

gesuchte Personen festgenommen und zwei weitere Ermittlungsverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Insgesamt wurden 34

Personen kontrolliert. In der Nacht zum Donnerstag führten zwei Beamte des 1.

Polizeireviers zwischen 02.00 Uhr und 03.30 Uhr eine Fußstreife im Westend

durch. Hierbei kontrollierten die Polizisten drei Personen und stellten

insgesamt 31 Parkverstöße fest. Allein 18 Verstöße betrafen das unzulässige

Halten in zweiter Reihe. Weitere acht Fahrzeuge waren im Kreuzungsbereich

abgestellt. Diese Parkverstöße erschweren es Einsatzfahrzeugen, die betroffenen

Bereiche sorglos zu befahren. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, wenn bei

Einsätzen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei jede Sekunde zählt.

Ermittlungserfolg nach Trickdiebstahl in Straßenbahn +++ Tatverdächtiger festgenommen +++ 41-Jährige mit internationalem Haftbefehl ins Netz gegangen

Wiesbaden (ots) – Darmstadt/Wiesbaden

Nach einem Trickdiebstahl, der sich bereits im Juni 2022 in der Straßenbahnlinie

2 in der Schulstraße Darmstadt ereignete, verzeichnet die Kriminalpolizei in

Darmstadt einen Ermittlungserfolg. Am Dienstag (30.8.) nahmen die Ordnungshüter

in diesem Zusammenhang einen 27-jährigen Tatverdächtigen in Wiesbaden vorläufig

fest und vollstreckten zwei von der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten

Durchsuchungsbeschlüsse.

Am (25.6.) zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr hatte der bis dahin noch unbekannte

Mann einer 66-jährigen Straßenbahninsassin unbemerkt das Mobiltelefon aus dem

Rucksack entwendet. Die Frau erstattete eine Anzeige und die Polizei leitete

umgehend ein Verfahren ein. Im Zuge der anschließenden intensiven Ermittlungen

gelangten die Kripobeamten des Kommissariats 21/22 rasch auf die Spur des 27

Jahre alten Tatverdächtigen. Der Mann steht derzeit nicht nur im Verdacht das

Handy entwendet zu haben, auch soll er mit dem Telefon anschließend mehrere

betrügerische Einkäufe im Internet getätigt haben. Basierend auf den

Erkenntnissen erfolgte am vergangenen Dienstag schlussendlich die Vollstreckung

von zwei Wohnungsdurchsuchungen in Wiesbaden. Das gestohlene Handy konnte dabei

nicht gefunden werden, jedoch stießen die Beamten auf Beweismaterial, dass

mutmaßlich in Verbindung mit weiteren Straftaten gebracht werden kann.

Zudem nahmen die Polizeibeamtin eine 41 Jahre alte Frau fest, die sich in der

Wohnung aufhielt und gegen die ein internationaler Auslieferungshaftbefehl

vorliegt. Die Festgenommene war bereits in Portugal aufgrund zahlreicher

Trick-und Taschendiebstahlsdelikten zu einer Haftstrafe von über zwei Jahren

verurteilt worden. Sie wurde in den Gewahrsam der Polizei Westhessen gebracht.

Noch am Folgetag erfolgte ihre Vorführung vor einem Haftrichter, der die Frau in

die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt schickte, in der sie nun auf ihre

Auslieferung wartet.

Und auch eine weitere Frau, die sich zum Zeitpunkt der Maßnahmen in der Wohnung

aufhielt und kontrolliert wurde, musste mit zur Wache. Weil sie ebenfalls als

mutmaßliche Tatverdächtige von Trickdiebstahlsdelikten infrage kommt, wurde eine

erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahme wurde sie und der 27-jährige

Tatverdächtige nach Hause entlassen. Die Auswertung des Beweismaterials sowie

die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Mittätern dauern

derzeit an.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Navi und Geldbeutel aus Auto gestohlen, Eltville am

Rhein, Bahnhofstraße, Hauptstraße, bis Donnerstag, 01.09.2022

(jn)Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in Eltville unterwegs und

hatten es dabei auf Wertsachen abgesehen, die in abgestellten Fahrzeugen

zurückgelassen worden waren. Bereits am Mittwochnachmittag meldete die Halterin

eines roten Mini einen versuchten Einbruch in ihr Fahrzeug. Demnach hatten

Unbekannte mit einem Hebelwerkzeug versucht, die Fahrertür aufzubrechen. Zwar

ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten erfolglos, jedoch entstand

ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Eine zweite Tat ereignete sich

zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße in Erbach. Hier

parkte ein weißer Ford Transit auf dem Bahnhofsparkplatz, als Kriminelle ein

Fenster des Wagens einschlugen und aus dem Innenraum ein Navigationsgerät sowie

ein Portemonnaie mitgehen ließen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf

mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123 / 9090 – 0.

Weinstand aufgebrochen,

Eltville am Rhein, Erbach, Rheinallee, 30.08.2022, 15.00 Uhr bis 31.08.2022,

07.30 Uhr

(pa)In Eltville Erbach haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch einen

Weinstand aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag

und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang in den in der Rheinallee befindlichen

„Weintreff“ und durchsuchten den Stand nach Wertgegenständen. Zwar wurde nichts

entwendet, jedoch beläuft sich der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden auf

rund 200 Euro.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090 – 0 entgegen.