Autofahrer weicht braunem Hund aus und prallt auf Verkehrsinsel gegen Schild: Zeugen in Baunatal gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein 64-jähriger Autofahrer ist am gestrigen Mittwochabend in der Schulze-Delitzsch-Straße in Baunatal einem über die Fahrbahn laufenden Hund ausgewichen und anschließend gegen ein Schild auf einer Verkehrsinsel geprallt. Dabei blieb der Baunataler glücklicherweise unverletzt. Von dem Hund und seinem Halter fehlte nach dem Zusammenstoß jede Spur. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Wie der 64-Jährige den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er gegen 18:50 Uhr mit seinem Mercedes vom Kreisverkehr kommend auf der Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Großenritte unterwegs. Im Bereich der Fußgängerfurt an der Kieler Straße war plötzlich der von links aus Richtung Parkstadion kommende Hund über die Straße gelaufen, woraufhin der Baunataler nach links auf die Verkehrsinsel auswich, um das Tier nicht zu erfassen. Neben einem Schaden am Pkw von rund 1.000 Euro entstand weiterer Sachschaden an dem Verkehrsschild. Es soll sich um einen dunkelbraunen Hund gehandelt haben, der etwa die Größe eines Schäferhundes hatte und auffällig dünn war, so der 64-Jährige. Eine Leine oder eine zu dem Tier gehörende Person hatte der Mercedesfahrer nicht gesehen.

Hinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Rollerfahrer mit weißem Helm flüchtet nach Zusammenstoß mit Hyundai: Zeugen von Unfall im Ostring gesucht

Kassel-Wesertor: Am gestrigen Mittwochabend kam es im Ostring, Ecke Kellermannstraße, in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher anschließend das Weite suchte. Wie der am Unfall beteiligte 36-jährige Autofahrer den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, wollte er gegen 22 Uhr mit seinem blauen Hyundai vom Parkplatz eines Supermarkts nach rechts in den Ostring einbiegen. Als ein aus der Kellermannstraße kommender dunkler Pkw nach rechts in den Ostring in Richtung Ihringshäuser Straße abbog, fuhr er ebenfalls los. Plötzlich sei hinter dem dunklen Auto aus der Kellermannstraße ein Rollerfahrer gekommen und links abgebogen, woraufhin er sofort anhielt, so der 36-Jährige aus Kassel. Dennoch streifte der Zweiradfahrer die vordere linke Stoßstange des Hyundai und geriet dann kurz ins Straucheln, bevor er seine Fahrt in Richtung Fuldatalstraße fortsetzte. Ob sich der von der Unfallstelle geflüchtete Rollerfahrer, der eine dunkle Jogginghose und einen weißen Helm mit Muster getragen haben soll, verletzt hatte, ist bislang nicht bekannt. An der Front des Hyundai war ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.