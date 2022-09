Sachbeschädigung an Fenster

Am 30.08.22, gegen 23:00 Uhr, haben mehrere Jugendliche mit unterschiedlichsten Gegenstände gegen eine Fensterscheibe eines Wohnhauses am „Platz der Deutschen Einheit“ in Eschwege geworfen. Unter anderem wurde die Scheibe von Steinen, Kronkorken sowie Projektilen einer Soft-Air-Waffe getroffen und beschädigt. Bei der Tat wurde eine Gruppe Jugendlicher/ Heranwachsender im Alter zwischen 14 und 20 Jahre gesehen. Einer der Tatverdächtigen ist ca. 160 cm groß, hat eine dunkle Haarfarbe. Die Haare sind an der Seite kurz geschnitten und oben lockig. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell und war bekleidet mit einer grauen Jogginghose und schwarzen T-Shirt. Er hat ein südeuropäisches oder arabisches Aussehen. Der Schaden am Fenster wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Motorrollers

Am 30.08.22 wurde in der Mauerstraße in Eschwege ein weißer Kleinkraft-Roller der Marke „Chongshun Zhang“ entwendet. Zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde der Roller durch Unbekannte von einem Fahrradständer, an dem dieser mittels Fahrradschloss gesichert war, entwendet. Schaden: 2600 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 12:05 Uhr ereignete sich gestern Mittag eine Unfallflucht in der Brunnenstraße in Fürstenhagen. Zur Unfallzeit befuhr eine Frau mit einem roten Pkw Opel Grandland mit KS-Kennzeichen die Brunnenstraße. Da die Brunnenstraße eine Sackgasse ist, wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr dabei gegen eine Grundstücksmauer an der ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Nach dem Unfall stieg die Frau aus, schaute sich den Schaden an, stieg wieder in das Auto ein und fuhr davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Frau soll ca. 50 Jahre alt sein. Sie hat mittellange braune Haare und eine kräftigere Figur. Hinweise: 05602/93930.

Wildunfall

Um 06:40 Uhr befuhr heute Morgen eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Sollstedt die L 3238 zwischen Velmeden und Laudenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl von Kennzeichen

Von einem Pkw-Anhänger, der in der Straße „Am Mühlenberg“ in Hessisch Lichtenau auf dem Parkplatz „OTC“ abgestellt war, wurde das amtliche Kennzeichen „KS-W 1685“ abmontiert und gestohlen. Schaden: 25 Euro. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung, häusliche Gewalt, Widerstand

Um 23:44 Uhr wurde am gestrigen späten Abend die Polizeistreife aus Hessisch Lichtenau in die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau gerufen, nachdem es dort zu einem Streit zwischen einem 32-Jährigen aus Hessisch Lichtenau und der 26-Jährigen Freundin kam. In diesem Zusammenhang warf er mit einer Bierdose nach der schwangeren 26-Jährigen, die sich rechtzeitig wegducken konnte, so dass sie unverletzt blieb. Bei dem 32-Jährigen wurde ein Alkoholwert von ca. 1,7 Promille festgestellt. Im Zuge der vorläufigen Festnahme leistete er gegenüber den Polizeibeamten Widerstand, die er zudem beleidigte, so dass auch in dieser Angelegenheit entsprechend Strafanzeige erstattet wurde. Der 32-Jährige wurde zur Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht; eine Wegweisungsverfügung im Zuge der häuslichen Gewalt erlassen.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Wie gestern angezeigt wurde, ereignete sich bereits am 29.08.22 am Nordbahnhof in Witzenhausen eine Unfallflucht. Zwischen 07:15 Uhr und 17:30 Uhr wurde auf dem dortigen Parkplatz ein grauer VW Polo im hinteren klinken Bereich angefahren und beschädigt. Der Schaden am Polo wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.