Polizei Osthessen gibt Tipps zum Schulanfang 2022

Osthessen. In der kommenden Woche startet in Hessen das neue Schuljahr. Das bedeutet für viele Kinder, den Schulweg zum ersten Mal meistern zu müssen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt es in dieser Zeit besonders aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll unterwegs zu sein.

Um ein möglichst sicheres An- und Heimkommen der Kinder gewährleisten zu können, werden Beamte der Polizei Osthessen im Rahmen der landesweiten Verkehrspräventionskonzeption „Schule beginnt“ auf verschiedenen Schulwegen präsent sein. Bei Kontrollen werden Gefahrenbereiche überwacht, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und potentielle Verkehrsverstöße geahndet. Darüber hinaus soll bei der präventiven Aktion „Blitz für Kids“ hinsichtlich des besonderen Sicherheitsbedürfnisses der Kinder auf ihrem Schulweg sensibilisiert werden.

Auch Eltern können erheblich zur Gefahrenminimierung beitragen, indem sie ihre Kinder bestmöglich auf den Schulbeginn vorbereiten.

Eltern sollten mit ihren Kindern vor dem ersten Schultag und auch danach regelmäßig den (sichersten, nicht den schnellsten) Weg zur Schule gemeinsam ablaufen und darüber sprechen, wo das Kind besonders aufpassen und welche Regeln es im Straßenverkehr beachten muss. Gerade in den ersten Wochen sollten die Kinder begleitet werden. Dabei kann die begleitete Strecke von Woche zu Woche verkürzt werden. Eltern können sich beispielsweise bei der Begleitung von Schulkindern in Kleingruppen abwechseln. Ebenso ist auf eine gute Erkennbar- und Sichtbarkeit der Kinder durch helle Kleidung mit Reflektoren und/oder Warnwesten zu achten.

Viele Eltern, die sogenannten „Elterntaxis“, bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. In diesem Zusammenhang appelliert die osthessische Polizei: Es sollte nur in Ausnahmefällen für den Schulweg auf das Auto zurückgegriffen werden. Wenn Kinder zu Fuß zur Schule gehen, lernen sie die aktive Teilnahme am Straßenverkehr. Besser als allein läuft es sich mit anderen Kindern zur Schule. Es ist aber wichtig, sich nicht zu sehr von den Gesprächen mit Klassenkameraden und Freunden ablenken zu lassen, sondern aufmerksam zu bleiben. Zudem sollten Kinder den Gehweg nutzen und Abstand zum Straßenrand halten. Ist keine Ampel, kein Zebrastreifen und keine Verkehrsinsel in Sicht, sollte die Straße dort überquert werden, wo möglichst wenig Verkehr und die Straße gut einzusehen ist. Achtung: Erst nach links, dann nach rechts und dann wieder nach links blicken und sich vergewissern, dass die Straße auch wirklich frei ist.

Wenn ein Kind mit dem Auto zur Schule gebracht wird, müssen vorgeschriebene Rückhalteeinrichtungen vorhanden sein. Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren oder einer Körpergröße unter 150 Zentimetern dürfen nur mit den vorgeschriebenen Kindersitzen in einem Kraftfahrzeug transportiert werden – im Idealfall auf der Rückbank des Autos, dort ist es am sichersten . Nach Möglichkeit sollten die Kinder auf der verkehrsabgewandten Seite aus dem Fahrzeug steigen.

Auch für „Buskinder“ gibt es einiges zu beachten: An der Bushaltestelle stehen oft viele Kinder beisammen. Wichtig ist, dort nicht herumzutoben und darauf zu achten, einander nicht zu schubsen. Beim Ein- und Aussteigen aus dem Bus sollte nicht gedrängelt werden. Wenn möglich, sollte man sich während der Fahrt hinsetzen. Falls man stehen muss, ist es ratsam, sich gut festzuhalten. Nach dem Aussteigen sollte man warten, bis der Bus weiterfährt, statt vor oder hinter ihm über die Straße zu laufen.

Grundsätzlich gilt: Stress und Hektik am Morgen bitte vermeiden und sich rechtzeitig zur Schule auf den Weg machen.

Um für mehr Sicherheit auf den Schulwegen zu Sorgen, wird die osthessische Polizei in den ersten Wochen des neuen Schuljahres wieder eine gezielte Schulwegsicherung betreiben.

Unfall beim Abbiegen

Bad Salzschlirf. Am Mittwoch (31.08.), gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Lauterbach mit einem Taxi die Riedstraße in absteigender Richtung und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Lindenstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang stieß der Daimler-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum transportiert. Der Taxi-Fahrer verletzte sich leicht. Darüber hinaus entstand Sachschaden von circa 9.000 Euro.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (31.08.) erlitten ein 22-jähriger Kia-Fahrer aus Petersberg und seine 17-jährige Beifahrerin aus Fulda sowie ein 25-jähriger Audi-Fahrer aus Künzell leichte Verletzungen. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 17.10 Uhr die Pacelliallee in aufsteigende Fahrtrichtung und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 22-jährige Kia-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und versuchte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen noch nach links auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte er den BMW, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden 25-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Die drei leichtverletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (31.08.). Ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr gegen 21.50 Uhr die Maberzeller Straße aus Richtung Fulda kommend in Richtung Großenlüder und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierzu musste er nach vorliegenden Erkenntnissen sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 27-jährige VW-Fahrerin fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den Hyundai auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (30.08.), gegen 17:15 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Petersberg kommend in Richtung Bad Hersfeld Innenstadt. An der sogenannten „Picassokreuzung“ (B27/B324) musste der Pkw-Fahrer aus Felsberg verkehrsbedingt an einer Ampelanlage anhalten. Der 19-jährige Pkw-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und stieß mit seiner Fahrzeugfront an das Fahrzeugheck des 37-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Mannes aus Felsberg in den Kreuzungsbereich geschoben. Der Bad Hersfelder sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (31.08.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein die Homberger Straße in Richtung Wehneberger Straße. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die Wehneberger Straße und fuhr in den dortigen ampelgeregelten Kreuzungsbereich ein, um nach links auf die Homberger Straße abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführenden sowie ein bei der Bad Hersfelderin mitfahrendes, einjähriges Kleinkind wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins eine Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Drohne gestohlen

Schlitz. Während eines sportlichen Events stahlen Unbekannte Langfinger einem 57-jährigen Zuschauer und seiner elfjährigen Tochter in einem unbeobachteten Moment eine Drohne, Modell DJC Mini 3 Pro, im Wert von rund 900 Euro. Zur Tatzeit war das Diebesgut auf einem Koffer im Bereich eines Parkplatzes in der Bahnhofstraße abgelegt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Alsfeld. Ein auf einer Baustelle in der Straße „Dirsröder Feld“ abgestellter Bagger wurde in der Nacht zu Mittwoch (31.08.) Ziel unbekannter Täter. Zwei Hydraulikzylinder und einen Baggerarm entwendeten die Langfinger von der Arbeitsmaschine, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schwalmtal. Das vordere amtliche Kennzeichen VB-CS 36 eines schwarzen Hyundai Terracan entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (26.08.) und Mittwoch (31.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgrundstück in der Schulstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmitteilung der PSt. Hilders

Nüsttal – Am 31.08.2022, gg. 11:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Kradfahrer aus Braunschweig die L 3176 von Mahlerts kommend in Richtung Gotthards. Ausgangs einer leichten Linkskurve verlor der Mann, der alleine mit einem Motorradgespann unterwegs war, aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Aufprall auf die Straßenböschung überschlug sich sein Krad und es kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Obwohl bei dem Unfall der Beiwagen des Gespannes und das Vorderrad des Motorrades abrissen, verletzte sich der Fahrer bei dem Unfall nur leicht. Zwecks eingehender Untersuchung wurde er von dem hinzugezogenen Rettungswagen ins Klinikum Fulda gebracht. Der am Motorradgespann entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt.