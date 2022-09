Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fahrrad wurde aus der Garage gestohlen – Rodgau/Nieder-Roden

(aa) Ein Dieb hat am Mittwochabend in der Stormstraße aus der Garage eines Einfamilienhauses ein E-Mountainbike gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 und 20 Uhr. Nach ersten Ermittlungen wurde gegen 18 Uhr ein 20 bis 25 Jahre alter Mann an der Grundstückseinfahrt gesehen. Höchstwahrscheinlich handelte es sich hierbei um den Täter. Er hatte kurze dunkle Haare, eine schlanke, sportliche Figur und trug ein blaues T-Shirt sowie weiße Turnschuhe. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu erreichen.

Werkzeug aus geparkten Transit gestohlen – Rodgau/Dudenhofen

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Mittwoch in Dudenhofen unterwegs und offensichtlich auf Werkzeug aus. Zwischen 22.30 und 6 Uhr öffneten die Täter auf unbekannte Weise einen in der Dr.-Weinholz-Straße geparkten silbernen Ford Transit. Die Diebe stahlen aus dem Laderaum unter anderem hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von über zehntausend Euro. Die Kripo Offenbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen

Hochwertiges Pedelec entwendet – Mainhausen/Zellhausen

(jm) Ein hochwertiges Pedelec der Marke Rotwild im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Diebe am frühen Mittwochmorgen im Schmalwiesenweg. Zwischen 1 und 2 Uhr gelangten die Unbekannten in den Carport des Hauses und nahmen das mit einem Schloss gesicherte rote Fahrrad mit. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um zwei 16 bis 22 Jahre alte Täter gehandelt haben. Einer hatte blonde kurze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke (weißem Emblem auf der Brust), einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Schuhen. Sein Komplize hatte schwarze kurze Haare und trug ein schwarzes Oberteil mit einem gelben Emblem auf der Brust und auf dem Rücken sowie helle Schuhe. Das Duo trug Handschuhe und jeweils eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Zeugensuche: Einbruch in Vereinsgebäude und Gaststätte – Dietzenbach

(fg) Hohen Sachschaden richteten Unbekannte an, die in der Nacht zum Mittwoch in das Vereinsgebäude eines Fußballvereins in der Offenthaler Straße eingebrochen waren. Nach ersten Schätzungen der Polizei beziffert sich der entstandene Schaden auf mehrere tausend Euro. Zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.50 Uhr, waren die Eindringlinge in den Vereinsräumen des Fußballvereins zugange und zerstörten offensichtlich mutwillig dortiges Mobiliar. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Einbrecher drei Laptops mit. In der benachbarten Gaststätte des Tennisclubs durchsuchten und durchwühlten offenbar dieselben Täter ebenfalls die dortigen Räume nach Diebesgut; ob sie etwas mitnahmen, steht noch nicht fest. Durch das Einschlagen von Fensterscheiben waren die Unbekannten zuvor in das Gebäude eingedrungen. Auch in der Gaststätte des Tennisclubs wurde Mobiliar zerstört. Die Kripo prüft, ob die beiden jüngsten Taten mit den im Juli begangenen Einbrüchen ins Waldschwimmbad zusammenhängen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Bereich Main-Kinzig

Wer sah den VW Lupo davonfahren? – Maintal/Dörnigheim

(fg) In der Straße „Südring“ in Höhe der Hausnummer 4 ereignete sich am Mittwochabend eine Unfallflucht, die von einer Zeugin beobachtet werden konnte. Gegen 19.25 Uhr touchierte ein schwarzer VW Lupo einen am Fahrbahnrand parkenden VW Golf und machte sich anschließend aus dem Staub. Beim verursachenden Fahrzeug konnte jedoch kein Kennzeichenschild abgelesen werden. Am VW Golf wurden Schäden am rechten Außenspiegel sowie am Kotflügel festgestellt; die Reparaturkosten dürften sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 1.000 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Maintal, die unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu erreichen ist.