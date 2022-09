Anstoß nicht bemerkt und davongefahren

A65 (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 16.10 Uhr, kam es auf der A65 Fahrtrichtung Karlsruhe/Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum zu einem Auffahrunfall. Zu diesem Zeitpunkt bildete sich ein Rückstau und eine Mercedes-Fahrerin mit HD-Kennzeichen fuhr auf einen Sattelschlepper auf, der von dem Anstoß nichts bemerkte und weiterfuhr. Von dem LKW ist nichts näheres bekannt.

Am Mercedes entstand Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Mehrere Sachbeschädigungen

Maikammer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31.08./01.09.2022), kam es in der Markstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Hierbei wurde die Fahrerscheibe eines geparkten PKW BMW mit einem vor Ort ausgehebelten Gullydeckel eingeworfen. An einem abgestellten PKW Citroen wurde der Außenspiegel abgeschlagen. An zwei Anwesen wurden die Blumenkübel von den Fensterbänken geworfen.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Cabrio aufgeschlitzt

Gleisweiler (ots) – In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (25.08.2022, 16.30 bis 26.08.2022, 08.30 Uhr), wurde das Verdeck eines PKW Opel-Cabrio, der in der Lindenallee abgestellt war, aufgeschlitzt und aus der Mittelkonsole ein geringer Geldbetrag entwendet.

Dies war bisher der dritte angezeigte Fall, der sich in diesem Zeitraum in Hainfeld und Gleisweiler ereignet hatte. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bad Bergzabern und B 38 (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 13:20 Uhr, fuhr die 28-jährige Fahrerin eines grauen Pkw VW Polo mit SÜW-Kennzeichen von einem Tankstellengelände auf die Weinstraße in Richtung Bahnhof auf. Während der Beschleunigung ihres Pkw fuhr ein nachfolgender Motorradfahrer hinter dem Pkw her und soll die Pkw-Fahrerin so laut beleidigt haben, dass es im Fahrzeuginnenraum wahrnehmbar gewesen sei.

Im Laufe der Weiterfahrt habe der Motorradfahrer die Autofahrerin überholt und mehrmals ausgebremst. Auf der B 38, in der Ortslage Niederhorbach, wollte die Pkw-Fahrerin den sehr langsam fahrenden Motorradfahrer überholen. Der Motorradfahrer beschleunigte jedoch wieder, sodass beide, trotz Gegenverkehr, kurzzeitig auf gleicher Höhe fuhren.

Die Pkw-Fahrerin bremste daraufhin stark ab und setzte sich wieder hinter den Motorradfahrer. Beim Abbiegen in Richtung Heuchelheim habe sich der Motorradfahrer mit erhobenem Mittelfinger von der Pkw-Fahrerin verabschiedet.

Gegen den 26-jährigen Motorradfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung ermittelt.

Zeugen des Verkehrsvorganges werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.