Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Worms (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Wormser mit seinem PKW die Hagenstraße in Richtung Koehlstraße. In Höhe der Polizeidirektion Worms geriet der 27-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen, welcher mit zwei 20-jährigen Wormsern besetzt war. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden lediglich leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 27-jährigen Fahrer Anzeichen auf Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt werden. Daraufhin wurden mit dem Fahrer ein Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest durchgeführt. Beide Tests fielen positiv aus.

Zudem konnten die Beamten in seinem Fahrzeug Betäubungsmittel auffinden. Gegen den 27-jährigen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Worms (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 14 Uhr befuhr eine 49-jährige Wormserin mit ihrem PKW die Renzstraße in Richtung Siegfriedstraße. Kurz vor der Einmündung zur Humboldstraße kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zur Kollision mit 2 am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen.

Bei der medizinischen Untersuchung im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin schließlich Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum. Die 49-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen die unter Drogeneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Kreis Alzey-Worms

Pkw-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Haftbefehl gegen den Beifahrer

Alzey (ots) – Den richtigen “Riecher” hatte eine Streife der Polizeiinspektion Alzey, als diese am Mittwoch 31.08.2022 gegen 18:20 Uhr einen Pkw in der Schafhäuser Straße anhielt und kontrollierte. Der 21-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, die ihm ärztlich verordnet worden seien, so dass an der Fahreignung Zweifel bestanden.

Die Überprüfung des 23-jährigen Beifahrers führte zum Ergebnis, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Da die darin vorgesehene Geldstrafe nicht bezahlt werden können, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt in Wöllstein.

Unfall zwischen landwirtschaftlichem Fahrzeuggespann und Pkw

Sulzheim/B 420 (ots) – Ein landwirtschaftliches Fahrzeuggespann (Zugmaschine mit 2 Anhängern) befuhr am Mittwoch 31.08.2022 gg. 13:15 Uhr die B 420 von Sulzheim kommend in Richtung Wallertheim. Beim Abbiegen des landwirtschaftlichen Fahrzeuges nach links in einen Feldweg, kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden, überholenden Pkw.

Die 29-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit.