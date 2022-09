Wer hat den Streit am Busbahnhof beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Der Rettungsdienst hat am Mittwoch 31.08.2022 am Guimaraes-Platz die Polizei um Unterstützung gebeten. Bei der Rettungsleitstelle war ein blutender, aggressiver Mann am Busbahnhof worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr einen 62-jährigen Mann, der eine stark blutende Wunde im Gesicht hatte, die vom Jochbein bis zur Oberlippe reichte.

Zeugen schilderten, dass der Mann mit einem Pfandflaschen-Sammler in Streit geraten sei. Demnach wollte der Sammler die leeren Flaschen des 62-Jährigen haben. Dieser weigerte sich jedoch das Leergut herauszugeben. Daraufhin schlug der unbekannte Pfandsammler dem Mann ins Gesicht. Anschließend lief er in Richtung Richard-Wagner-Straße davongelaufen.

Nach der Verletzung des Opfers zu urteilen, wurde dem Mann mit einer Glasflasche oder einem ähnlichen Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Der 62-Jährige wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

etwa 50 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schlank, braune ganz kurze Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt.

Weitere Hinweise an die Polizeiinspektion 2 unter Tel. 0631 369-2250. |cri

Handfester Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots) – Unter Nachbarn ist es am Mittwoch 31.08.2022 im westlichen Stadtgebiet zu einem handfesten Streit gekommen. Nachdem es offenbar schon öfter zu verbalen Auseinandersetzungen kam, weil eine der Parteien gerne laute Musik hört, eskalierte diesmal die Situation.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen rastete ein 67-Jähriger aus und schlug mit einem Baseballschläger auf einen 55-Jährigen ein. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt.

Die alarmierte Polizeistreife stellte den 67-Jährigen zur Rede. Ein Baseballschläger konnte in seiner Wohnung allerdings nicht gefunden werden. Der Mann war stark alkoholisiert, laut Atemtest hatte er 2,61 Promille. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |cri

43-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend eingehandelt. Gegen den 43-Jährigen wird vor allem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Gegen 20 Uhr war eine Streife in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden, weil hier ein Unbekannter einem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte.

Nach Angaben des Betroffenen schlug der Täter unvermittelt und ohne Grund zu. Er kannte den Fremden nicht und konnte sich dessen Verhalten nicht erklären. Der Tatverdächtige konnte wenig später von den Polizeibeamten in einer Parallelstraße ausfindig gemacht werden. Er stand offensichtlich sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,19 Promille.

Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie von dem 43-Jährigen mehrfach mit diversen unflätigen Begriffen tituliert und auch von ihm bedroht. Der Mann wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Die “Übernachtung” sowie die Reinigung der Zelle werden ihm in Rechnung gestellt. |cri

Benimm-Regeln vergessen

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend offenbar sämtliche Benimm-Regeln vergessen. Der Hausdetektiv eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße verständigte kurz vor 20 Uhr die Polizei, weil der Mann im Markt wahllos Kunden anpöbelte und gegen die Warenregale schlug.

Der Mitarbeiter forderte den Randalierer daraufhin auf, das Geschäft zu verlassen, und begleitete ihn auch nach draußen. Dort wurde er Zeuge eines Unfalls, als der Mann mit seinem Einkaufswagen gegen einen geparkten Pkw stieß.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife stellte bei dem Randalierer eine starke Alkoholisierung fest. Laut Schnelltest hatte er einen Pegel von 2,89 Promille. Um zu verhindern, dass der 50-Jährige in seinem Zustand mit dem Fahrrad nach Hause fährt, wurde das Rad vor Ort mit einem Schloss gesichert.

Den Randalierer selbst begleiteten die Beamten bis zu seiner Wohnadresse, um weitere Straftaten zu verhindern. Wegen des Unfalls wird noch ermittelt. Hier muss der Verantwortliche mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. |cri

Zwei Wohnungen im selben Haus aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am frühen Mittwochabend in ein Mehrparteienhaus in der Riesenstraße eingedrungen. Sie brachen die Eingangstüren von zwei Wohnungen auf und entwendeten Bargeld sowie Ausweispapiere. Die Täter konnten unerkannt entkommen. An den Türen entstand erheblicher Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 und 18.30 Uhr. Zu dieser Zeit hielt sich niemand in den Wohnungen auf.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm

Plakat beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am späten Montag 29.08.2022 im Stadtteil Morlautern ein Plakat beschädigt sowie mit Klebeband die Worte “Halt’s Maul” darauf angebracht. Etwa 10-15 Personen, darunter Jugendliche, fielen gegen 21:30 Uhr vor der Werbetafel in der Oberen Straße auf.

Zeugen informierten die Polizei. Die Verdächtigen konnte von den Beamten allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem ist die Gruppe aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autos nicht abgeschlossen – 500 Euro weg

Kaiserslautern (ots) – Zigaretten, teure Kopfhörer und etwa 500 Euro haben Diebe am Dienstag in der Straße Auf dem Sess aus 2 Baustellenfahrzeugen erbeutet. Die Pkw parkten zwischen 8 und 12 Uhr im Baustellenbereich. Als die Arbeiter in ihrer Mittagspause zu den Wagen gingen, mussten sie feststellen, dass sich Diebe daran zu schaffen gemacht hatten.

Aus dem einen Fahrzeug stahlen sie rund 200 Euro, aus dem anderen etwa 300 Euro. Außerdem rissen sich die Täter Zigaretten und Kopfhörer unter den Nagel. Die Autos waren zur Tatzeit nicht abgeschlossen.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch in ehemaliges Pfadfinderheim?

Kaiserslautern (ots) – Passanten haben am Mittwochmorgen die Polizei verständigt, weil ihnen zwei Männer auf dem Spielplatz in der Kanalstraße aufgefallen sind. Mit einer Brechstange brachen sie die Tür des Pfadfinderheims auf und drangen in das Gebäude ein.

Eine Polizeistreife stellte die Verdächtigen zur Rede. Wie sich herausstellte, waren die Männer berechtigt in dem Haus zugange. Das alte Pfadfinderheim soll abgerissen werden. Die Männer sind für das damit beauftragte Unternehmen tätig. Die “Pädler” sind mittlerweile in ein anderes Haus umgezogen. |erf

Verkehrsschild verbogen und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem Unfallverursacher auf der Spur. Der Autofahrer hatte am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr in der Pfaffenbergstraße beim Rangieren mit seinem Opel Corsa ein Verkehrsschild gerammt und dabei verbogen. Trotz des angerichteten Schadens setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend einfach fort.

Ein Zeuge hatte den Vorfall aber beobachtet. Er notierte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und verständigte anschließend die Polizei. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeughalter und dem verantwortlichen Fahrer laufen. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Überhol- und Bremsmanöver durchgeführt – Wer hat den Unfall beobachtet?

Otterbach (ots) – Unter dem Einfluss von Alkohol hat am Mittwoch 31.08.2022 ein Autofahrer in der Otterstraße einen Unfall verursacht. Der 48-Jährige überholte innerorts einen vorausfahrenden Wagen, dabei streifte er das Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Mann immer wieder zur Wasserflasche griff und auf einem Kaugummi kaute. Dem 48-Jährigen boten die Beamten einen Atemalkoholtest an.

Der Verdacht, der Fahrer könnte unter Alkoholeinfluss stehen, bestätigte sich. Er musste die Beamten zum Altstadtrevier nach Kaiserslautern begleiten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Dem 48-Jährigen wird eine Gefährdung des Straßenverkehrs nach Paragraph 315 Strafgesetzbuch vorgeworfen.

Nach seinen Angaben habe ihn der andere Fahrer ausgebremst und beim Überholtwerden das Rechtsfahrgebot nicht beachtet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Angaben zu Fahrmanövern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Notruf: Baum in Flammen

Hochspeyer (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 rückten Rettungskräfte in die Bahnhofstraße aus, weil dort laut eines Anrufers ein Baum brenne. Wie sich herausstellte, stand der Baum zwar nicht in Flammen, allerdings hatte sich rings um das Gehölz ein Glutnest ausgebreitet. Durch den Brand wurde der Baum in seiner Standfestigkeit beeinträchtigt, und es bestand die Gefahr, dass er umstürzen könnte.

Die Feuerwehr löschte und fällte den Stamm. Als Brandursache kommt das Abflammen von Unkraut in Frage. Nach Angaben eines Verantwortlichen der Ortsgemeinde ist kein zu beziffernder Schaden entstanden, da der bereits gesundheitlich angeschlagene Baum sowieso hätte gefällt werden müssen. |erf

Altkleider-Diebe gestellt

Weilerbach (ots) – Haufenweise Altkleider und Schuhe haben sich Diebe in der Westpfalz unter den Nagel gerissen. Am späten Mittwochabend 31.08.2022 wurden 2 Tatverdächtige gestellt.

Die beiden 32 und 34-jährigen Männer aus dem Landkreis Kusel stehen im Verdacht, unter anderem am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Textilcontainer in der Weilerbacher Isigny-Allee aufgebrochen und Teile des Inhalts gestohlen zu haben. Mit Hilfe eines Zeugen, der umgehend die Polizei informierte, kamen die Ermittler dem Duo auf die Spur.

Sie fanden schließlich das Fahrzeug, das zum Abtransport der Beute benutzt wurde, am Wohnort eines der beiden Tatverdächtigen. Die beiden tatverdächtigen Männer standen daneben. Der Transporter war vollgestopft mit Altkleidern und Schuhen, die vermutlich aus einer Vielzahl von Sammelcontainern stammen dürften.

Bei einer daraufhin angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Altkleider unbekannter Herkunft entdeckt. Die Sachen wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri