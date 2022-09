Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmorgen ist an der Bundesstraße 270 eine Hündin tot aufgefundenen worden. Jetzt ist die Tierhalterin ausfindig gemacht worden. Deren belgische Schäferhündin war in Erfenbach ausgebüxt.

Nach wie vor ist jedoch nicht geklärt, wer für den Unfall verantwortlich ist, bei dem die Hündin zu Tode kam.

Die Ermittlungen dauern an. |erf

Erstmeldung