Fußgänger in psychischem Ausnahmezustand

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 19:12 Uhr lief ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße auf die Straße Am Woogbach und zwang hierdurch eine 30-jährige PKW-Fahrerin zum abbremsen. Der 24-Jährige forderte sie auf, ihn totzufahren. Der 32-jährige Beifahrer stieg daraufhin aus und erkundigte sich nach dem Befinden des 24-Jährigen. Dieser packte den 32-Jährigen unvermittelt am Hals und stieß ihn auf die Motorhaube.

Dabei entstanden leichte Verletzungen am Hals und das T-Shirt des 32-Jährigen wurde zerstört. Bereits die Verständigung der Polizei hielt den 24-jährigen Tatverdächtigen von weiteren Übergriffen ab.

Der Tatverdächtige willigte nach Eintreffen der Polizeistreife in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Dieser ergab einen Wert von 3,4 Promille.

Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und verbrachten ihn in eine psychiatrische Klinik, da sein Verhalten auf eine psychische Erkrankung und eine mit ihr einhergehende Eigen- sowie Fremdgefährdung hindeutete.

Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung. Eine medizinische Versorgung der beiden Geschädigten war nicht erforderlich.

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Postplatz

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 18 Uhr trafen 5 Jugendliche am Postplatz aufeinander und trugen einen Streit wegen einer Liebesgeschichte aus. Hierbei versetzte ein Jugendlicher aus Dudenhofen einem 15-Jährigen aus Speyer einen Kopfstoß, woraufhin der 15-Jährige diesen schubste.

Daraufhin drängten drei Begleiter des Geschubsten den 15-Jährigen in eine Ecke, bedrohten ihn und verletzten ihn leicht an der Brust. Die Polizei trennte die Konfliktparteien und sprach allen Jugendlichen einen Platzverweis aus.

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 um 15 Uhr stellte eine 64-Jährige ihren Lieferwagen für ca. zehn Minuten vor der Apotheke in der Hilgardstraße ab. Währenddessen entwendeten unbekannte Täter ihre Tasche, in welcher sich persönliche Dokumente sowie das Mobiltelefon “Samsung Galaxy S20 in rosa” der 64-Jährigen befanden.

In diesem Zusammenhang fiel der Geschädigten eine Gruppe von vier jungen Männern im Alter zwischen ca. 28 und 35 Jahren auf, die sich in unmittelbarer Nähe ihres Fahrzeugs aufgehalten hatten. Sie kann diese nicht näher beschreiben. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Am 30.08.2022 gegen 21:55 Uhr stellte ein 24-Jähriger seinen PKW in der Armbruststraße verschlossen ab und ließ die Seitenscheibe offen. Etwa zwei Minuten später kehrte er zu seinem PKW zurück und fand das Ladekabel seines Mobiltelefons aus dem Fenster hängend vor. Er stellte fest, dass sein Mobiltelefon aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurde.

Der oder die unbekannten Täter warfen das Mobiltelefon offenbar anschließend weg, da der Geschädigte es einige Stunden später orten konnte und es tatsächlich auf der Straße wiederfand.

Wer hat Taten oder Tatverdächtige beobachtet oder fotografiert oder kann sonstige sachdienliche Angaben hierzu machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen durch Steinewurf und von Reue keine Spur

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 zwischen 08:10-08:18 Uhr warf ein 57-Jähriger einen Stein gegen die elektronische Anzeigetafel eines kostenpflichtigen Parkplatzes in der Wormser Straße. Aufmerksame Passanten verständigten die Polizei, die den Tatverdächtigen im Anschluss auf dem Löffelgassenparkplatz antraf.

Er gab den Wurf zu und teilte den Beamten mit, dass er auch Steine auf weitere, teilweise leerstehende, Geschäftsbetriebe in der Wormser Straße und der Luzerngasse geworfen hatte. Er zeigte den Beamten die hierdurch entstandenen Sachschäden in Höhe von ca. 750 Euro und machte wirre, wenig nachvollziehbare Angaben zu seiner Tatmotivation. Zugleich versicherte der Tatverdächtige, von weiteren Taten abzusehen.

Die Polizeistreife leitete mehrere Strafverfahren gegen ihn ein und drohte ihm die Ingewahrsamnahme an, falls er weitere Taten begehen sollte. Anzeichen für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zeigte der Tatverdächtige nicht.