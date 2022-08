Gefährliche Körperverletzung – Widerstand gegen Polizeibeamte

Mainz-Neustadt (ots) – In der vergangenen Nacht gegen 02:45 Uhr warten eine 21-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann am Hauptbahnhof auf ihren Bus. Ein 16-jähriger fährt mit einem MVG-Fahrrad mehrmals im Kreis an den beiden Personen vorbei und beleidigt wiederholt die Wartenden. Der 24-jährige fragt, was das denn solle. Der 16-jährige sprüht daraufhin dem 24-jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtet in Richtung Münsterplatz.

Vor der hinzugerufenen Polizei flüchtet der Jugendliche zunächst ebenso, kann aber auf dem Grünstreifen in der Kaiserstraße gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der weiterhin aggressive, leicht alkoholisierte Jugendliche muss gefesselt werden. Er spuckt nach den Polizeibeamten und beleidigt diese. Beim Überziehen der Spuckhaube beißt er der Polizeibeamtin in den Finger und verletzt diese leicht.

Ein Pfefferspray kann bei der Durchsuchung des Beschuldigten nicht gefunden werden.

Der zunächst auf die Polizeidienststelle gebrachte 16-jährige wird sodann einer Jugendnotaufnahmestelle übergeben.

Kabeldiebstahl

Mainz-Finthen (ots) – In der Zeit vom Montag 29.08.2022 um 16:20 Uhr bis Dienstag 30.08.2022 um 07:40 Uhr wurden von einer Baustelle in der Wilhelm-Busch-Straße ca. 30 m teils bereits verlegte Stark- und Schwachstromkabel entwendet. Täterhinweise sind bislang nicht gegeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus mit verletzten Personen

Mainz-Neustadt (ots) – Eine 40-Jährige befährt mit ihrem PKW den Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Ein Linienbus befährt den Sonderfahrstreifen in die gleiche Richtung. Die PKW-Fahrerin will den Sonderfahrstreifen überqueren und nach links in die Josefstraße abbiegen. Dabei missachtet sie den Vorrang des heranfahrenden Busses. Es kommt zum Zusammenstoß.

Hierdurch fällt ein im Mittelteil des Busses stehender Fahrgast gegen eine Festhaltestange aus Eisen. Ein 6-jähriges Kind fällt von seinem Sitz nach vorne. Beide verletzten sich am Kopf und werden in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW stand unter Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus in Mainz.

Diebstahl an PKW

Mainz-Mombach (ots) – Erneut wurde ein Katalysator an einem parkenden PKW durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der PKW, ein Minivan, parkte in der Zeit vom Montag 29.08.2022, 10:30 Uhr bis Dienstag 30.08.2022, 07:00 Uhr im Westring in Mombach.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) – Am 30.08.2022 um 23:16 Uhr, Gustav-Stresemann-Straße. Ein Mitarbeiter des Autohofs Rosi meldete einen Autofahrer, der Alkohol vor Ort konsumiert hatte und dann trotz Warnung weitergefahren war.

Die Beamten konnten den 20-Jährigen im Auto sitzend vor der Halteranschrift feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der junge Mann räumte die Tat ein.