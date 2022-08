Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt – Betrunkene Autofahrerin beschädigt mehrere Fahrzeuge und stößt gegen Polizeiwagen

Straubenhardt (ots) – Eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin soll am

Dienstagabend mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Ihre Fahrt endete, als sie

gegen einen Streifenwagen stieß.

Zunächst wurde der Polizei gegen 20:30 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug ohne

linken Vorderreifen, nur auf der Felge, die Verbindungsstraße zwischen

Straubenhardt-Conweiler und Karlsbad-Ittersbach entlanggefahren sei. Im Laufe

der Fahrt soll die 60-Jährige mit ihrem Wagen mindestens drei andere Autos

beschädigt haben und einfach weitergefahren sein. Als im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung Einsatzkräfte des Polizeireviers Ettlingen die Frau in

der Ittersbacher Straße in Straubenhardt entdeckten und sie von einer

Weiterfahrt abhalten wollten, steuerte die 60-Jährige ihren Wagen ungebremst auf

den stehenden Streifenwagen zu und fuhr auf ihn auf. Ihre Fahrt endete und die

Einsatzkräfte nahmen die Autofahrerin vorläufig fest. Während nach derzeitigem

Stand niemand verletzt wurde, entstand an allen fünf Fahrzeugen nach ersten

Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Ein mit der 60-Jährigen

durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über anderthalb Promille zum

Ergebnis. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten

behielten ihren Führerschein ein.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, die von den Ereignissen etwas mitbekommen haben, sich unter der

Rufnummer 07231 125810 zu melden.

Karlsruhe – Pkw schleudert bei Aquaplaning gegen Leitplanke

A5 bei Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – Drei Leichtverletzte sowie ein Stau waren die

Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der

Autobahn 5 in Höhe von Karlsruhe-Hagsfeld bei Aquaplaning ereignete.

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer war den Erhebungen der Autobahnpolizei zufolge in

Richtung Norden unterwegs und wohl auf regennasser Fahrbahn in Verbindung mit

nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug stieß

gegen die Leitplanken, wobei sich Trümmerteile teils auf der Fahrbahn

verteilten. Daher bildete sich rasch ein längerer Rückstau.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und kamen unter Einsatz von

Rettungsteams zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

Gegen 13.30 Uhr konnten schließlich nach Reinigung alle Fahrstreifen wieder für

den Verkehr freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund

45.000 Euro.

Gondelsheim – 41-Jähriger bedroht zwei Personen

Karlsruhe (ots) – Ein 41-Jähriger beleidigte und bedrohte am Dienstag gegen

23.45 Uhr zwei Personen in der Bruchsaler Straße.

Eine Frau und ein Mann türkischer Herkunft gingen auf der Bruchsaler Straße, als

ihnen der 41-Jährige begegnete und beide rassistisch beleidigte und bedrohte.

Der Tatverdächtige führte offenbar ein Schwert mit. Die Bedrohten flüchteten

daraufhin. Ein couragierter Autofahrer, der die Situation schnell erfasste,

hielt an und nahm die Flüchtenden mit.

Der 41-Jährige konnte aufgrund der Angaben der Betroffenen schnell ermittelt

werden und starke Kräfte des Polizeireviers Bretten nahmen ihn in der Folge

vorläufig fest. Hierbei wurde der Tatverdächtige leicht verletzt. Bei dem

Schwert handelte es sich um eine Dekorationswaffe. Ferner war der Mann stark

alkoholisiert. Aufgrund seines Zustandes wird derzeit die Einweisung in eine

psychiatrische Einrichtung geprüft.

Das Dezernat Staatsschutz des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Waghäusel-Kirrlach – Auf Supermarkt-Parkplatz Gas mit Bremse verwechselt – Frau schwer verletzt

Kirrlach (ots) – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kirrlach wurde am

Mittwoch gegen 12.05 Uhr eine Frau schwer verletzt, nachdem eine Autofahrerin

anscheinend das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hatte.

Die Pkw-Fahrerin wollte nach ersten Ermittlungen der Polizei auf dem Parkplatz

offenbar aufgrund eines ausparkenden Autos bremsen. Die Fahrzeugführerin

verwechselte dabei mutmaßlich Gaspedal und Bremse und gab stattdessen Vollgas.

Dabei fuhr sie in Richtung eines Pfostens, wo zum selben Zeitpunkt zwei Frauen

standen. Während sich eine der Beiden durch einen Sprung zur Seite unbeschadet

halten konnte, wurde die andere Frau erfasst und über die Motorhaube des Autos

geschleudert.

Die Dame erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von einem hinzugeeilten

Rettungsteam in eine Klinik gebracht. Auch die Autofahrerin musste mit einem

Schock vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei sucht nun noch die zweite Frau als Zeugin, die sich neben der

Geschädigten aufhielt und zur Seite sprang. Sie wird gebeten, sich unter 0721

944840 beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Pkw-Führer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit mutmaßlicher Hehlerware ertappt

Karlsruhe (ots) – Eine allgemeine Fahrzeugkontrolle am späten Dienstagabend in

Karlsruhe führte zur Feststellung mehrerer Verstöße.

Die Polizei führte gegen 23:05 Uhr mit einem 36-jährigen Opel-Fahrer eine

allgemeine Verkehrskontrolle in der Beiertheimer Allee in Karlsruhe durch. Als

die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt an das Fahrzeug

herantraten, wechselte der Fahrzeugführer unvermittelt die Sitzposition mit

einem weiteren Insassen. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass

der 36-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

stand und außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten

fanden bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung Tabletten auf, die unter das

Arzneimittelgesetzt fallen. Außerdem wurde im Kofferraum noch ein

Marken-Akkubohrer mit unkenntlich gemachter Seriennummer festgestellt. Da der

Fahrer angab, das Gerät für nur 20 Euro von einem Unbekannten gekauft zu haben,

ermittelt die Polizei jetzt zusätzlich wegen Hehlerei.

Bruchsal – Radfahrer von Pkw erfasst

Bruchsal (ots) – Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 16.40 Uhr in

Bruchsal von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Er kam vorsorglich zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 47-jährige Pkw-Fahrer zunächst auf der

Vichystraße unterwegs und wollte in die John-Deere-Straße nach links abbiegen.

Offenbar hatte er dabei den Zweiradfahrer übersehen. Der Sachschaden betrug

lediglich etwa 200 Euro.

Karlsbad – Holzstapel absichtlich in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zündeten offenbar am Dienstag gegen 22 Uhr einen

Holzstapel im Bereich des Hambergwegs südöstlich von Spielberg an. Das Feuer

breitete sich in der Folge auf eine Streuobstwiese aus.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Ettlingen hatte die Freiwillige

Feuerwehr Karlsbad/Spielberg den Brand bereits gelöscht. Am Brandort konnten

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung festgestellt werden. Bei dem Brand

ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter

07243/32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Karlsruhe – Motorroller kollidiert mit Pkw – Zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Eisenbahnstraße in

Karlsruhe-Grötzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und

einem Pkw, bei dem die beiden auf dem Roller befindlichen Personen jeweils

leicht verletzt wurden.

Gegen 16:00 Uhr wollten die jungen Männer im Alter von 17 beziehungsweise 18

Jahren mit einem Motorroller von einem Fahrradweg auf die besagte Straße

einbiegen. Hierbei übersahen sie offenbar das auf der Straße fahrende Fahrzeug

einer 42-Jährigen. Die Rollerfahrer wurden von dem Volkswagen erfasst und in der

Folge abgewiesen. Sie mussten durch einen Krankenwagen in eine Klinik gebracht

werden. Nach der Untersuchung konnten sie diese jedoch wieder verlassen.

Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf circa 10.000 Euro, der am Roller auf

circa 1.000 Euro geschätzt.

Malsch-Völkersbach – Bus contra Pkw – Zwei Verletzte

Völkersbach (ots) – Ein Linienbus ist am Dienstag gegen 12.40 Uhr in

Malsch-Völkersbach mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden eine 53 Jahre

alte Pkw-Fahrerin schwer und der 44-jährige Busfahrer leicht verletzt.

Bei dem Busfahrer kommt ein plötzlich aufgetretenes Gesundheitsproblem als

Unfallursache in Betracht. Der Linienbus war schon vor dem Unfallereignis in

auffälliger Fahrweise unterwegs. Zunächst beschleunigte der Fahrer und bremste

abrupt wieder ab. Danach habe er an zwei Haltestellen nicht gehalten.

Schließlich bog er mit zu hoher Geschwindigkeit von der Schwarzwaldhochstraße

kommend in die Albtalstraße ab. Dort geriet der Fahrer in den Gegenverkehr und

stieß mit dem Pkw der 53-Jährigen zusammen.

Beide kamen unter Einsatz der Rettungsdienste in Krankenhäuser. Für den

verletzten 44-Jährigen wurde ein Ersatzbusfahrer organisiert. Darüber hinaus

musste die Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe von einer Spezialfirma

gereinigt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit rund 20.000 Euro

beziffert.

Bretten – Verkehrsunfallflucht zwischen Bretten und Sprantal – Motorradfahrerin schwer verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Bretten (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 23 Uhr

zwischen Bretten und Sprantal ereignete und eine 19-jährige Motorradfahrerin

schwer verletzt wurde, bittet der Verkehrsunfalldienst Bruchsal um Hinweise zu

zwei mutmaßlich beteiligten Autos.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war die junge Frau mit ihrem

Motorrad auf der Kreisstraße 3568 von Sprantal kommend in Richtung Bretten

unterwegs. Dabei kam ihr den Schilderungen nach ein Pkw mit Fernlicht entgegen,

von dem sie geblendet worden sei. Trotz dessen konnte sie plötzlich einen

weiteren Pkw erkennen, der auch in Gegenrichtung unterwegs war und das andere

Auto überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, habe die 19-Jährige

nach rechts in den Grünstreifen ausweichen müssen. Dabei stürzte sie in den

längs verlaufenden Straßengraben und erlitte schwere, jedoch keine

lebensbedrohlichen Verletzungen. Per Rettungswagen kam sie zur stationären

Behandlung in eine Klinik. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 2.500

Euro.

Die beiden Fahrzeugführer setzten indessen ihre Fahrt fort. Wer zu den noch

unbekannten Fahrzeugen oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen kann,

wird gebeten, sich telefonisch an das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721

944840 zu wenden.

Karlsruhe – Selbstgebautes Pedelec gestoppt und aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte entdeckten am Dienstagabend in der Karlsruher

Innenstadt einen Pedelec-Fahrer, welcher mit seinem Gefährt der Marke Eigenbau

wohl mit über 50 km/h unterwegs war.

Der 32-jährige war gegen 23:10 Uhr aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der

Fritz-Erler-Straße aufgefallen. Dort hat er offenbar eine rote Ampel überfahren,

weshalb die Beamten ihn kontrollierten. Hierbei stellten sie fest, dass sein

fahrbarer Untersatz wohl nicht ganz den Normen und Zulassungsvorschriften

entsprach. Das eigentlich handelsübliche Fahrrad wurde von seinem kreativen

Besitzer kurzer Hand mit einem großen Elektro-Akku und Motor ausgestattet. Die

Teile waren zum Teil lediglich mit Paketband befestigt. Ein durchgeführter

Alkoholtest beim Fahrer ergab zudem einen Wert von rund 1,4 Promille.

Das Fahrrad muss nun durch die Verkehrspolizei auf seine Fahrtauglichkeit und

möglicher Verstöße überprüft werden. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere

Anzeigen zu.

Rheinstetten-Neuburgweier (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe spielt am

Sonntag, dem 11. September, ab 11 Uhr am Zollhaus Neuburgweier zugunsten

krebskranker Kinder.

Die Besucher können sich zum Ausklang der Sommerferien auf ein Erlebnis der ganz

besonderen Art freuen: Unter der Leitung von Dirigent Mario Ströhm wird

Deutschlands größtes Polizeiorchester über gut zwei Stunden ein vielfältiges

musikalisches Programm präsentieren, wobei neben Solisten insbesondere die

beiden aus Rheinstetten stammenden Sängerinnen, Susanne Kunzweiler und Nina

Hirschler sowie Sänger Toni Bergsch in den Blickpunkt treten werden. Die

besondere Lage direkt am Rhein nahe der Fähre wird im Sommergarten der Lokalität

dazu ein besonders stimmungsvolles Ambiente bieten.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für krebskranke Kinder wird gebeten. Mit

seinem Konzert unterstützt das Karlsruher Polizeiorchester die Initiative

„Merkels Grenzerfahrungen“ des Ehepaars Richard und Irene Merkel (ehemalige

SWR-Hörfunkreporterin und -moderatorin). Beide haben 10 Wochen lang Deutschland

umrundet, haarscharf an den Außengrenzen entlang. Dabei waren sie täglich auf

der Suche nach Besonderheiten am Wegesrand und nach charismatischen Menschen.

Ihre Erlebnisse hat das Ehepaar Merkel in seiner eigens dafür angelegten

Homepage veröffentlicht: www.merkels-grenzerfahrungen.de

Nun ist die SpendenREISE zwar abgeschlossen, aber nicht die SpendenAKTION. Mit

Benefizkonzerten, einem Spendenlauf und weiteren Aktionen hoffen Irene und

Richard Merkel auf weitere Spenden, die ohne Abzug einem Forschungsprojekt der

Kinderkrebsstation des Stuttgarter Olga-Hospitals zugutekommen.

Bei Regenwetter findet das Konzert nicht statt!