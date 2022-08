Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall mit Lkw verursacht hohen Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Dienstagabend ereignete sich in der

Viehhofstraße, im Bereich der Einmündung zur Stolzstraße, ein spektakulärer

Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen.

Gegen 18:50 Uhr fuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Seat die

Viehhofstraße in Fahrtrichtung Neuhermsheim entlang und beabsichtigte einen

Fahrstreifenwechsel nach links durchzuführen. Hierbei übersah der 27-Jährige

offenbar den in gleicher Höhe fahrenden Sattelzug eines 56-jährigen Lkw-Fahrers,

wurde von diesem erfasst und auf einer Länge von ungefähr 80 Metern vor der

Zugmaschine des Sattelzuges hergeschoben.

Da sich der 27-jährige Unfallverursacher im Moment des Fahrstreifenwechsels den

bisherigen Erkenntnissen nach im sog. „Toten Winkel“ des Lkw-Fahrers befand,

konnte der 56-Jährige die Geschehnisse nicht sofort einordnen. Die beiden

Unfallfahrzeuge kamen wohl erst zum Stehen, nachdem andere Verkehrsteilnehmer

den 56-Jährigen Lkw-Fahrer durch Hupen auf den sich vor ihm befindlichen, quer

zur Fahrtrichtung stehenden, Seat samt Fahrer aufmerksam machten.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt

15.000,- Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zwischenzeitlich zu

Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Mannheim-Oststadt: Diebstahl von zwei Damenfahrrädern; Zeugen beobachten den Täter; wer kann Hinweise geben

Mannheim-Oststadt (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, gegen 20 Uhr, beobachteten

zwei Zeugen, wie sich ein Mann in einem Hinterhof in der Straße

„Rosengartenplatz“ an einem Fahrrad zu schaffen machte. Dabei handelte es sich

um ein schwarzes Damenrad mit gebogenem Lenker und einem Korb auf dem

Gepäckträger.

Erst wenig später brachten die Zeugen ihre Beobachtungen in Zusammenhang mit

einem Diebstahl. Der Rad-Dieb fuhr mit dem Damenrad an ihnen vorbei und

verschwand in Richtung Wasserturm. Das ab geknipste Kabelschloss ließ er am

Tatort zurück.

Nach dem Eintreffen konnte ein Geschädigter ermittelt werden, ein zweiter

Geschädigte kam auf die Polizei zu und gab an, dass auch sein Rad, das gegenüber

abgestellt war, zwischen 11:45 und 16 Uhr, ebenfalls gestohlen wurde.

Der Täter kann von den Zeugen wie folgt, sehr gut beschrieben werden: Mann, 40

bis 50 Jahre alt; circa 175 cm groß; weiße Hautfarbe, die leicht gebräunte war;

kurzes stoppeliges Haar (3-4 mm lang); er war mit einem ausgewaschenen

dunkelgrauem Polo- oder T-Shirt und einer olivgrünen Shorts, möglicherweise

wegen den vielen Taschen der Hose, Arbeitshose bekleidet; auf dem linken Oberarm

war ein Tattoo, ein Tribal, erkennbar.

Inwieweit der Täter für beide Diebstähle in Frage kommt, ist noch offen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Telefonnummer 0621 174-3310, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Diebstahl aus Pkw; Täter greift durchs offene Schiebedach und verliert dort seinen Schlüssel

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am gestrigen Dienstagnachmittag, in der Zeit

14:45 und 15:05 Uhr greift ein bislang unbekannter Täter in der Traitteurstraße,

Ecke Schwetzinger Straße, durch ein Schiebedach und entwendet eine Tasche.

Innerhalb von nur 20 Minuten nutzt der Täter das offenstehende Schiebedach eines

geparkten silberfarbenen Pkw Mercedes-Benz, um in das Fahrzeuginnere zu greifen

und eine dort abgelegte Tasche zu entwenden.

Vermutlich beim Rein beugen in das Fahrzeuginnere hat der Täter seinen eigenen

Schlüsselbund verloren, den ihm die Polizei gerne wieder „zurückgeben möchte“.

Außerdem hinterließ er Fingerspuren am Fahrzeugdach, die nun polizeilich

ausgewertet werden.

Zeugen und der „Schlüsselverlierer“ werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Mannheim-Schwetzingerstadt, Telefonnummer 0621 4317538 (während den Bürozeiten)

oder mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 3300-0

(rund-um-die-Uhr) in Verbindung zu setzen.