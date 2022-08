Eberbach: Erneuter Firmen-Einbruch; Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde erneut in eine

metallverarbeitende Firma „Im Ittertal“.

Die Täter schleppten rund 700 Kilogramm verschiedener Metalle nach draußen und

transportierten sie wahrscheinlich mit einem Transporter ab.

Der Diebstahlsschaden sowie der angerichtete Sachschaden beträgt zusammen rund

5.000.- Euro.

Bereits im April und im Juli dieses Jahres brachen unbekannte Täter in dieselbe

Firma ein. Während im ersten Fall der oder die Täter es eher auf Bargeld

abgesehen hatten, entwendeten sie im zweiten Fall Buntmetall im Wert von rund

20.000.- Euro.

Ob ein Tatzusammenhang aller drei Taten besteht, wird geprüft.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0.

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Im Zeitraum von Montagabend, 18 Uhr, und

Dienstagmorgen, 7 Uhr, kam es in der Seestraße offensichtlich zu einem

Verkehrsunfall, bei welchem sich der oder die bislang unbekannten

Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Vermutlich beim Vorbeifahren berührte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem

noch unbekannten Fahrzeug einen geparkten Pkw der Marke Skoda, welcher nun auf

der Fahrerseite deutliche Beschädigungen aufweist. Die Schadenshöhe beläuft sich

auf geschätzte 2500,- Euro.

Hinweise auf den oder die Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor; die

weiteren Ermittlungen der Polizei aufgrund der Verkehrsunfallflucht dauern an.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

Hirschberg an der Bergstraße: 18.000 Euro Schaden bei Unfall

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich B3 /

Im Sterzwinkel entstand am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ein Sachschaden in Höhe

von mehr als 18.000 Euro. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war auf der B3 in Richtung

Weinheim unterwegs, als er an der dortigen Ampel während der Grünphase ohne auf

den Gegenverkehr zu achten in die Straße Im Sterzwinkel abbiegen wollte. Hierbei

kollidierte er mit einem 54-jährigen VW-Fahrer, welcher auf der B3 in Richtung

Heidelberg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW gegen

einen Ampelmast, wodurch dieser stark beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem

Unfall glücklicherweise niemand.

Dossenheim-Schwabenheimer Hof: Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person

Dossenheim (ots) – Am Mittwochvormittag fanden im Bereich des Schwabenheimer

Hofs Suchmaßnahmen nach einem an Demenz erkrankten 82-jährigen Mann statt.

Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg, den freiwilligen Feuerwehren

Dossenheim und Ladenburg sowie den DLRG-Ortsverbänden Heidelberg, Weinheim,

Ladenburg und Leimen wurde der Bereich großflächig mit einer Vielzahl an

Einsatzkräften sowie Personenspürhunden und Booten nach der Person abgesucht.

Glücklicherweise konnte der Mann nach einem Zeugenhinweis wohlauf im

Heidelberger Stadtgebiet aufgefunden werden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Auto mit Messer zerkratzt – Wer kann Hinweise geben?

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Dienstagabend beobachteten

zwei aufmerksame Jugendlichen einen Mann in der Lochheimer Straße, der einen

geparkten Pkw mit einem Messer zerkratzte. Während die beiden Zeugen die Polizei

gegen 22:50 Uhr alarmierten, nahmen diese zeitgleich die Verfolgung des

unbekannten Täters auf, dem jedoch die Flucht gelang. Der flüchtige Täter kann

wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 50 Jahre alt,

schlanke Statur, trug eine Schildkappe, ein hellblaues T-Shirt und eine dunkle

Arbeitshose.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 06222 57090 zu

melden.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit – eine Person leicht verletzt

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr kam es

auf der L598 in Fahrtrichtung Walldorf zu einem Auffahrunfall mit zwei

beteiligten Fahrzeugen. Zur genannten Zeit bremsten drei Fahrzeuge auf Höhe des

Wasserwerks ab, da der Fahrer des vordersten Fahrzeugs nach rechts in den

dortigen Feldweg abbiegen wollte. Der 19-jährige Fahrer eines Opels erkannte die

Situation zu spät und fuhr auf den VW eines 18-Jährigen auf. Durch den Aufprall

wurde die 16-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt und zur weiteren

Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel des 19-Jährigen war durch den

Aufprall nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch nahm den Unfall vor Ort. Den 19-Jährigen erwartet nun

eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Lebensmittelautomat aufgebrochen; Täter hinterlässt Blutspuren

Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht zum heutigen Mittwoch, zwischen

0:00 und 3:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofsstraße an

einem Kiosk die Glasscheibe zu einem Lebensmittelautomaten ein und entwendete

Lebensmittel in Wert von circa 90 Euro. Das Geld ließ er zurück. Der Sachschaden

an dem Automaten wird auf etwa 550 Euro beziffert.

Der offensichtlich „hungrige“ Täter hinterließ im Automaten Blutspuren, die nun

polizeilich untersucht werden und vielleicht zu dem Täter führen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Küchenstudio – Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag, 19:00 Uhr, auf

Dienstag, 06:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Küchenstudio in der

Lorscher Straße. Mehrere bisher unbekannte Täter überstiegen einen Zaun an der

Weststeite des Geländes und gelangten so auf die Ausstellungsfläche im

Außenbereich des Studios. Dort wurden zwei Outdoor-Küchen unter anderem samt

Kühlschrank, Keramik-Grill, Spüle mit Armaturen und Schränken sowie

Arbeitsplatte demontiert und durch die Unbekannten abtransportiert. Hierzu

nutzten diese vermutlich innerhalb des Geländes einen mitgebrachten Sackkarren

und hoben die Gegenstände über den etwa 1,30m hohen Zaun. Von dort wurden die

Gegenstände dann vermutlich mittels eines Fahrzeugs über den parallel zur B38

verlaufenden Wirtschaftsweg abtransportiert. Da die Täter Teile zurückließen

wird derzeit davon ausgegangen, dass diese möglicherweise bei der Tat gestört

wurden.

Es entstand ein Diebstahls- und Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des

Diebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige

Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06201

1003-0 zu melden.

Eberbach: Erneuter Firmen-Einbruch; Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde erneut in eine

metallverarbeitende Firma „Im Ittertal“.

Die Täter schleppten rund 700 Kilogramm verschiedener Metalle nach draußen und

transportierten sie wahrscheinlich mit einem Transporter ab.

Der Diebstahlsschaden sowie der angerichtete Sachschaden beträgt zusammen rund

5.000.- Euro.

Bereits im April und im Juli dieses Jahres brachen unbekannte Täter in dieselbe

Firma ein. Während im ersten Fall der oder die Täter es eher auf Bargeld

abgesehen hatten, entwendeten sie im zweiten Fall Buntmetall im Wert von rund

20.000.- Euro.

Ob ein Tatzusammenhang aller drei Taten besteht, wird geprüft.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0.

Sinsheim/RNK – BAB 6;Sinsheim-Süd Richtung Heilbronn; Vollsperrung nach Verkehrsunfall aufgehoben PM Nr. 2

Sinsheim/RNK (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB 6, zwischen

Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt, ist der rechte Fahrstreifen in Richtung

Heilbronn wieder freigegeben. Der mittlere und linke Fahrstreifen sind zur

Unfallaufnahme weiterhin gesperrt. Vorausgegangen war eine Kollision zwischen

einem Pkw und einem Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde vorsorglich in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Es wird nachberichtet.