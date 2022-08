Heidelberg: Unfall auf Kundenparkplatz; Unfallverursacher flüchtet; Zeugenaufruf der Polizei

Heidelberg (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, zwischen 18:20 und 18:45 Uhr,

beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, in der

Straße „Am grünen Hag“, auf dem öffentlichen Kundenparkplatz eines

Lebensmittelgeschäfts einen geparkten weißen Pkw Fiat.

Die Anstoßstelle an dem Fiat war im Bereich der Fahrertür sowie des vorderen

Kotflügels (Anstoßstelle, Höhe 46-50 cm/ 64-75). Dort waren blaue

Fremdfarbauftragungen erkennbar.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht

nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte,

Telefonnummer 0621 174 1700, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Bergheim: Sozius von Roller attackiert Radfahrer – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend gegen 22 Uhr soll auf der Czernybrücke ein

54-jähriger Radfahrer von dem noch unbekannten Sozius eines ebenfalls

unbekannten Rollerfahrers attackiert worden sein.

Der Radler war in Richtung Bergheim unterwegs, als aus der Alten Eppelheimer

Straße entgegen der Fahrtrichtung der doppelt besetzte Motorroller auf den

Radweg gefahren sein soll. Um eine Kollision zu verhindern, habe der 54-Jährige

ein Ausweichmanöver durchgeführt, woraufhin der unbekannte Täter vom Roller

gesprungen sei. Er habe den Radfahrer dann vom Fahrrad gestoßen, sei zurück auf

den Roller gestiegen und letztlich geflüchtet. Durch den Sturz zu Boden

verletzte sich der Mann leicht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu

melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte beschädigen Schulgebäude – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Zwischen Montag, gegen 17:30 Uhr und Dienstag, gegen 10:30

Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Berliner Straße das

Schulgebäude der Heiligenbergschule sowie ein daneben befindliches Gerätehaus.

Die Täter zerstörten zwei Fensterscheiben der Schule begaben sich aber nicht in

das Schulgebäude. Weiterhin zerstörten sie im Schulhof die Tür des Gerätehauses

und entfernten dort ein Fenster. Auch hieraus wurde nach derzeitigem

Ermittlungsstand nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr

als 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Brand in Hinterhof – Ursache noch unklar

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Montagabend gegen 18:50 Uhr kam es in einem

Hinterhof in der Lenaustraße zu einem Brandgeschehen. Aus bisher unbekannter

Ursache brannte dort eine im Hof stehende Couch. Das Feuer drohte bei

Alarmierung der Einsatzkräfte auf die Fassade des Gebäudes überzugreifen. Ein

Großteil der Bewohner des betroffenen Gebäudes hatte sich bei Eintreffen der

ersten Einsatzkräfte bereits eigenständig aus dem Gebäude begeben. Alle weiteren

Bewohner wurden herausgebeten. Die zuerst eingetroffene Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte mit eigenen Mitteln ein Übergreifen der

Flammen auf das Gebäude verhindern. Durch die eingetroffene Feuerwehr konnte der

Brand dann vollständig gelöscht werden. Durch die Feuerwehr musste eine Wohnung

im Erdgeschoss über den Balkon betreten werden, da nicht bekannt war, ob sich

die Bewohnerin in der Wohnung befand. Es wurden keine Personen verletzt. Die

Lenaustraße musste für den Einsatz kurzfristig gesperrt werden.

Es entstand ein Sachschaden an der Hausfassade und einem Balkon im Erdgeschoss

im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.