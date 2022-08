Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschen-/Trickdiebstahl mit Täterfestnahme

Frankfurt – (lo) Am Dienstag (30. August 2022) wurde ein 33-jähriger Mann

am Hauptbahnhof bestohlen. Gegen 23:50 Uhr verwickelten zwei Männer den

Geschädigten in ein Gespräch. Währenddessen tanzte ihn der 21-jährige

Beschuldigte an und entwendete seine Geldbörse und Mobiltelefon. Bevor der

33-Jährige den Diebstahl bemerkte, waren die drei Täter bereits geflohen. Im

Nachgang konnte der Taschendieb in einem Wohnhaus im Nahbereich durch eine

Polizeistreife festgenommen werden. Neben dem Diebesgut stellten die

eingesetzten Polizisten ca. 7,18 Gramm Haschisch und ein Reizstoffsprühgerät

beim Täter sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ist der

21-Jährige am heutigen Tag dem Jugendamt übergeben worden. Eine Fahndung nach

den beiden Mittätern verlief negativ. Täterbeschreibung: Täter 1: Ca. 160 – 165

cm groß, ca. 18 Jahre alt und nordafrikanisches Aussehen. Er war bekleidet mit

einer schwarzen Hose mit weißen Streifen, einem schwarzen T-Shirt mit einem

weißen Streifen und Sneakers. Täter 2: Ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt und

nordafrikanisches Aussehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter

der Rufnummer 069 / 755 10400 bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Westend: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Frankfurt – (lo) Am Dienstagabend (30. August 2022) kam es in der

Taunusanlage zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Mercedesfahrer und

einer Fahrradfahrerin. Gegen 17:48 Uhr befuhr die 60-jährige Geschädigte mit

ihrem Fahrrad die Mainzer Landstraße auf den für Radfahrer vorgesehenen

Radschutzstreifen in Richtung Westen. Der 31-jährige Mercedesfahrer parkte

zeitgleich auf einer Parkbucht in Richtung Westen. Beim Öffnen der Fahrertür

kollidierte die 60-Jährige mit der Fahrzeugtür und stürzte. Durch den Aufschlag

auf den Boden zog sie sich schwerste Kopfverletzungen zu. Die 60-Jährige kam mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem sie im Verlauf des heutigen

Vormittags jedoch verstarb. Der Mercedesfahrer erlitt einen Schock. Ein

Unfallsachverständiger wurde in der Folge eingeschaltet. Die Ermittlungen zur

Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei bittet

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit dem 13.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11300 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bornheim: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte kostet Opfer 7600 EUR

Frankfurt – (th) Am Dienstagabend (30. August 2022) übergab ein Rentner

nach einem Schockanruf durch einen falschen Polizeibeamten einer Abholerin 7600

EUR sowie diversen Schmuck. Die Täter konnten bislang nicht identifiziert und

gefasst werden. Gegen 18:30 Uhr erhielt der 83jährige alleinlebende Mann einen

Telefonanruf mit unterdrückter Rufnummer auf seinem Festnetzanschluss. Es

meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der behauptete, dass die Tochter

des Rentners einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun die Zahlung

einer Kaution erforderlich sei. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, gab

sich ein weiterer Täter am Telefon als Staatsanwalt aus. Beeindruckt davon

willigte das Opfer der Zahlung von 7600 EUR sowie der Übergabe diverser

Schmuckstücke ein. Diese wurden kurz darauf von einer Frau, die sich als

Mitarbeiterin der Gerichtskasse ausgab, an der Wohnanschrift abgeholt. Als der

Geschädigte späterer seine Tochter kontaktierte, fiel der Betrug auf. Die

Geldabholerin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,65 m bis 1,75 m groß,

europäisches Erscheinungsbild, dunkle / schulterlange Haare. Bekleidet war die

Frau mit einem hellen Oberteil. Sie sprach mit englischem Akzent. Das zuständige

Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen zu der Abholerin werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-52499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bockenheim: Mann entblößt sich

(dr) Gestern Abend kam es in Bockenheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein

verhaltensauffälliger Mann zunächst die Bahngleise am Westbahnhof betrat und

sich im Anschluss in der Nähe mehrfach entblößte. Bei seiner Festnahme leistete

der 29-Jährige Widerstand.

Der 29 Jahre alte Mann fiel zuerst gegen 20:20 Uhr am Westbahnhof auf, als er

die dortigen Bahngleise betrat und sich einige Zeit auf diesen aufhielt. Dann

begab er sich in die nachgelegene Salvador-Allende-Straße, in der er sich vor

einem Mehrfamilienhaus mehrmals die Hose herunterzog und sich in

schamverletzender Weise präsentierte. Danach flüchtete der Mann in seine

Wohnung, in der er sich bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten

Polizei aufhielt. Anwohner meldeten den verhaltensauffälligen Mann. Als die

eingetroffenen Beamten die Identität des jungen Mannes feststellen wollte,

versuchte er seine offenstehende Wohnungstür zu schließen. Da ihm dies jedoch

nicht gelang, griff er nach den Schlagstöcken der Polizeibeamten, welche noch

zurückweichen konnten. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der

29-Jährige Widerstand und trat nach den Beamten. Mit weiterer Unterstützung

gelang es den renitenten Mann für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier

zu verbringen. Der verhaltensauffällige und offenbar verwirrte Mann, mit dem

eine Verständigung nicht möglich war, wurde aufgrund der Eigen- und

Fremdgefährdung in Gewahrsam genommen, anschließend mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus transportiert und in die dortige psychiatrische Abteilung

eingewiesen. Die geschädigten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: 20-Jähriger beraubt

Frankfurt – (fue) Ein 20-Jähriger befand sich am Dienstag, den 30. August

2022, gegen 22.00 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Kaiserstraße. Nach seinen Angaben

riss ihm dort ein bislang unbekannter Täter die Silberkette mit Kreuzanhänger

vom Hals. Der Täter flüchtete danach mit seiner Beute im Wert von etwa 500 EUR

in Richtung der Innenstadt.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Schwarze, kurze Haare, dunkle, dichte

Augenbrauen. Trug ein dunkles T-Shirt, eine Jeanshose und sprach Deutsch, mit

leichtem Akzent.

Zeugen die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich beim 4.

Polizeirevier unter der 069 / 755 104 00 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Fechenheim: Diebstahl in Baumarkt

Frankfurt – (fue) Am Dienstag, den 30. August 2022, gegen 18.15 Uhr,

betraten zwei Frauen einen Baumarkt in der Hanauer Landstraße. Aus der im

Eingangsbereich befindlichen Auslage luden sie zwei mobile Klimageräte auf ihren

Einkaufswagen und versuchten, ohne zu bezahlen, den Markt zu verlassen. Der

Detektiv des Baumarktes hatte jedoch die Situation beobachtet und bat die beiden

Frauen, 43 und 44 Jahre alt, in sein Büro. Von dort verständigte er die Polizei.

Der Wert der beiden Klimageräte beziffert sich auf zusammen rund 400 EUR.

Frankfurt – Fechenheim: Neuer „Schutzmann vor Ort“ für Fechenheim

Frankfurt – (la) Der neue „Schutzmann vor Ort“ stellt sich auf dem

Fischerfest, am 03. September vor. Am Samstag, 03.09.2022, in der Zeit 11:00 Uhr