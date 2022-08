Unfallflucht in Beltershausen – Hoher Schaden an silbernem Golf

Ebsdorfergrund: Der Schaden an dem silbernen VW Golf erstreckt sich fast über die gesamte Fahrerseite und beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Auto parkte von der Marburger Straße aus zur Straße Im Steu gesehen am rechten Fahrbahnrand in etwa in Höhe des Anwesens Frauenbergstraße 14. Nach den Spuren verursachte ein aufgrund gesicherter Lackspuren mutmaßlich blaues Fahrzeug den Schaden beim Vorbeifahren. Die Unfallzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen? Wo steht seit spätestens Montagmorgen ein blaues Fahrzeug mutmaßlich mit frischem Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch in der Weidenhäuser Straße

Irgendwie gelangte ein Einbrecher durch den Flur in den ansonsten nicht zugänglichen Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Weidenhäuser Straße. Dort nutzt er ein gekipptes Fenster, um in die Erdgeschosswohnung einzubrechen. Der Täter durchsuchte die Wohnung und stahl einen Rucksack mit darin liegender Geldbörse mit diversen persönlichen Ausweisdokumenten, Bankkarten und Bargeld. Der materielle Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit am Dienstag, 30. August, zwischen 15 und 17.30 Uhr in der Weidenhäuser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist in dieser Zeit eine Person durch ihr Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – E-Scooter gestohlen

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines grauen E-Scooters des herstellers Segway um sachdienliche Hinweise. Das Elektrogefährt stand gesichert mit einem Bügelschloss zur Tatzeit am Dienstag, 30. August, zwischen 10 und 15 Uhr, auf dem Parkplatz des Tennisvereins in der Willy-Mock-Straße. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wo ist der grauer E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 013-NFS jetzt? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Holzbänke beschädigt

Am Dienstagabend, 30. August, gegen 22 Uhr hielten sich Personen auf dem Gelände der Vitos-Klinik in der Cappeler Straße auf und beschädigten zwei Sitzbänke aus Holz. Der oder die Täter richteten einen vierstelligen Schaden an und entkamen unerkannt. Wer war zur Tatzeit auf dem Gelände und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Montag, 29. August, um 14.45 Uhr, fuhr ein 30 Jahre alter Mann ein Auto, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Fahrt endete mit der allgemeinen Kontrolle in der Ockershäuser Allee, nachdem der Drogentest des Mannes auf THC reagiert hatte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und unterband die Weiterfahrt durch die Sicherstellung des Autoschlüssels.

Marburg – Schaden an der Beifahrertür – Verursacher flüchtete

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Geschehens, dass sich am Donnerstag, 25. August, zwischen 10.15 und 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz in der Ernst-Giller-Straße/Mauerstraße ereignete. Beteiligt war nach den Spuren an der Beifahrertür des leicht beschädigten schwarzen VW Golf vermutlich ein blaues Fahrzeug. Möglicherweise entstand der Schaden beim unachtsamen Öffnen der Autotür des blauen Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.