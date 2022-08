Mann bei Schlägerei durch Faustschlag und Steinbewurf verletzt

Gießen – Mit Schwellungen und Prellungen im Gesicht sowie am Arm endete

eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen aus Reiskirchen

und einem 42-Jährigen aus Lich im Bahnhof Gießen. Verletzt wurde der ältere der

beiden Streithähne.

Nach ersten Zeugenaussagen seien die beiden Männer gestern Abend (30.8.; 20 Uhr)

zunächst verbal aneinandergeraten. Anschließend wäre der Jüngere auf den

42-Jährigen losgegangen und hätte ihn mit einem Faustschlag attackiert. Danach

sei er in das Gleisbett gesprungen und hätte den 42-Jährigen von dort aus mit

einem Schotterstein beworfen. Den Steinwurf konnte der ältere Mann mit dem Arm

abwehren.

Anschließend flüchtete der 17-Jährige und stieg in einen Nahverkehrszug, konnte

aber nach kurzer Fahndung beim Halt des Zuges an der Haltestelle „Gießen –

Licher Straße“ von den Beamten vom Bundespolizeirevier festgenommen werden.

Der 42-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 17-jährigen Asylbewerber aus

dem Landkreis Gießen ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu

dem Fall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

www.bundespolizei.de.

Reiskirchen: In der Umkleidekabine Bildaufnahmen gemacht

In einer Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Bänningerstraße hat ein Mann offenbar eine 22-jährige Frau mit seinem Mobiltelefon gefilmt oder fotografiert. Die im Vogelsbergkreis lebende Frau befand sich am Donnerstag gegen 15.35 Uhr in der Kabine, als plötzlich ein Unbekannter sein Mobiltelefon unter der Tür hindurchschob. Als die 22-Jährige den Mann ansprach, flüchtete er aus dem Geschäft. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke, unsportliche Figur sowie einen Schnurrbart. Sein graubraunes halblanges Haar ist lockig. Er trug eine kurze Hose und ein grünes T-Shirt. Nach Angaben des Opfers sprach er gebrochenes Deutsch. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Bereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet. Wer hat den flüchteten Mann beobachtet und kann Hinweise auf dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kennzeichen und Auto gestohlen

In der Straße „An der Automeile“ stahlen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Audi und die Kennzeichen eines Klein-LKW. Zwischen 19.00 Uhr am Montag und 08.00 Uhr Dienstag montierten sie beide Nummernschilder (GI-WG 230) des Renault Master ab. In derselben Nacht, gegen 03.00 Uhr, machten sich Diebe auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers sich an einem Audi zu schaffen. Zunächst montierten Sie den Zaun des Geländes, um später darüber zu flüchten. Danach montierten sie Kennzeichen an einem A5 an, brachen diesen auf und flüchteten vom Gelände in unbekannte Richtung. Die Polizei prüft, ob die beiden Diebstähle im Zusammenhang stehen. Wer kann Angaben zur Herkunft oder zum Verbleib der Räder machen?

Gießen: Drogen- und Alkoholtests positiv

Erneut stellte die Polizei bei Kontrollen im Gießener Stadtgebiet berauschte Verkehrsteilnehmer fest. In der Rodheimer Straße fiel am Montag gegen 19.35 Uhr ein E-Bike-Fahrer auf. Der 22-jährige Mann pendelte zwischen Radweg und Fahrbahn, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Die Beamten nahmen ihn zur Blutentnahme mit auf die Wache.

Ein Radfahrer war gegen 23.50 Uhr unbeleuchtet und in Schlangenlinien in der Ostanlage unterwegs. Nachdem er sogar noch eine rote Ampel missachtete, stoppten eine Streife den 24 Jahre alten Mann. Nach einem positiven Drogentest veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und beendete die Weiterfahrt.

Stattliche 1,93 Promille zeigte der Atemalkoholtester den Beamten bei einer Kontrolle eines Radfahrers in der Grünberger Straße an. Die Ordnungshüter stoppten den ohne Licht und in Schlangenlinien fahrenden 20-Jährigen Biker am Dienstag gegen 04.50 Uhr. Nach einer Blutentnahme durfte der die Wache wieder verlassen.

Gießen: Busfahrer beleidigt

An der Bushaltestelle „Johanneskirche“ in der Goethestraße beleidigte Dienstagabend gegen 18.55 Uhr ein 22-Jähriger einem Busfahrer. Zudem zeigte der Wetzlarer ihm anschließend den Mittelfinger. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Garagentor beschmiert

In der Wassergasse in Queckborn besprühte ein Unbekannter zwei Garagentore mit dunkler Fahrer. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 21.30 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am Dienstag. Wem ist dort etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Grünberg: Nach Hausfriedensbruch in die Zelle

Nach dem ein 44-Jähriger dreimal den Garten eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße unbefugt betreten und sich aufgehalten hatte, musste der Mann den Rest der Nacht in der Zelle übernachten. Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr erschien der 44-Jährige auf dem Grundstück. Der mehrmaligen Aufforderung durch den Besitzer, das Grundstück zu verlassen und nicht zu betreten, kam er nicht nach. Gegen 23.00 Uhr nahm ihn eine Polizeistreife zur Verhinderung weiterer Straftaten mit auf die Wache. Sie leiteten gegen den 44-Jährigen drei Ermittlungsverfahren gegen Hausfriedensbruch ein.

Gießen: GPS-Signal führt zur Festnahme zweier Fahrraddiebe

Die Polizei konnte am Dienstag nach einem Fahrraddiebstahl zwei mutmaßliche Diebe festnehmen. Gegen 14.10 Uhr meldete der Besitzer eines Pedelecs den Diebstahl seines Rades in der Südanlage. An dem E-Bike war ein GPS-Tracker montiert und das Signal informierte ihn über den Standort des Fahrrades. Polizisten der Bereitschaftspolizei Lich sichteten das rote Rad und ein Weiteres auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in der Grünberger Straße. Die Tatverdächtigen, zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren, konnten in dem Geschäft festgenommen werden. Wer hat den Diebstahl in der Südanlage gegen 14.10 Uhr beobachtet? Wem sind die beiden Tatverdächtigen in der Grünberger Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ladegerät und Socken aus PKW gestohlen

Auf ein Ladegerät und Socken aus einem PKW hatte es ein 24-Jähriger in der Friedrichstraße abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.00 Uhr, öffnete der Dieb den Ford und durchsuchte es. Eine aufmerksame Zeugin erwischte ihn und hielt ihn zusammen mit dem Autobesitzer bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Neben dem Diebesgut fanden die Beamten ihn seinem Rucksack noch ein Messer sowie eine geringe Menge an Canabis. Eine Überprüfung ergaben, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt vorlag. Es folgte ein Transport zu einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Joint zerbröselt

Mit einem Joint erwischten Beamten einen 20-Jähgrigen am Montagabend gegen 19.40 Uhr im Skaterpark in der Ringallee. Als der Mann die Streife erblickte, zerbröselte er seinen frisch hergestellten Joint und versuchte ihn im Gras zu verstecken. Bei seiner Kontrolle fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge an Cannabis. Ein etwa 1.300 Euro nagelneues Mobiltelefon stellten die Beamten zudem sicher.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ford touchiert

An einem Freitag vor fast drei Wochen (12. August) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Bantzerweg geparkten Ford. Der schwarze Kuga stand dort zwischen 16.30 und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes. Der Schaden an der hinteren Fahrzeugseite wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Wie ist der Unfall in der Schulstraße passiert?

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Hergang eines Verkehrsunfalles in der Schulstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Am Sonntag gegen 17.25 Uhr kam es in Höhe der Hausnummer 11 zu einem Ein- oder Ausparkvorgang eines Daimler-Fahrers. Dabei stieß der Autofahrer mit dem Mini eines 31-Jährigen zusammen, welcher von der Sonnenstraße in Richtung Marktplatz unterwegs war. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Bismarckstraße

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem braunen Polo kosten, nachdem ein Unbekannter in der Bismarckstraße den geparkten PKW bei einem Parkmanöver touchierte. Der Unfall ereignete sich zwischen 23.00 Uhr am Samstag und 03.20 Uhr am Sonntag. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Kopfverletzung nach Unfall

Mit einer Kopfverletzung brachte eine Rettungswagenbesatzung eine 67-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall ins Krankenaus. Ein 31-jähriger Mann war am Montagabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Renault auf der Landstraße 3129 von Albach nach Fernwald unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Straße „An der Kirche“ einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radlerin, die von Annerod in Richtung Albacht abbiegen wollte. Durch den Aufprall stürzte sie zu Boden. Die Polizei schätzt die Sachschäden an beiden Fahrzeugen auf etwa 550 Euro.

Linden: Leichtverletzt nach Unfall

Ein leichtverletzter Radfahrer und 400 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalles im Tannenweg in Großen-Linden. Am Montag gegen 18.00 Uhr stießen auf dem Parkplatzgelände ein Fiat-Fahrer mit einem 79-jährigen Radfahrer zusammen. Der Senior erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.