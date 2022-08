Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen: Randalierer wüten in Parkhaus – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27.08./28.08.) insgesamt 18 Fahrzeuge im Parkhaus Mittelstraße in der Altstadt Bad Wildungens beschädigt und zum Teil deren Kennzeichenschilder entwendet. Die Randalierer richteten einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe an. Passanten haben zur Tatzeit eine weibliche Person in der Nähe des Parkhauses beobachtet. Diese Person ist vermutlich eine wichtige Zeugin. Es handelt sich um eine etwa 17-jährige Jugendliche mit blonden, nackenlangen Haaren, die auffällig rosa und rot gefärbt sind. Wer kennt diese Person?

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Diemelsee-Heringhausen: Diebstahl von Sonnenschirm – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag (27.08.) gegen halb drei in der Nacht einen Sonnenschirm aus einem Garten in Diemelsee-Heringhausen. Der dunkelgraue Schirm steckte in einem gleichfarbigen Wetterschutz, der mit einer gelben Kordel umwickelt war. Außerdem entwendeten die unbekannten Täter den dazu passenden Schirmständer. Hierbei handelt es sich um einen metallischen Kreuzständer, der mit Waschbetonplatten beschwert wird.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Arolsen Tel.: 05691-97990 oder an jede andere Polizeidienststelle.