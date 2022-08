Autofahrer muss unbekanntem Golf-Fahrer ausweichen und kracht in geparkten Pkw: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag in der Weserstraße ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Kassel war gegen 16 Uhr mit seinem BMW von der Kurt-Wolters-Straße kommend auf der Weserstraße in Richtung Weserspitze unterwegs. Eigenen Angaben zufolge war ein auf gleicher Höhe links neben ihm fahrender Pkw immer weiter nach rechts und schließlich auf seinen Fahrstreifen gefahren, sodass er diesem Wagen nach rechts ausweichen musste. Dabei war er schließlich in Höhe der Hausnummer 18 in einen am rechten Fahrbahnrand stehenden VW Tiguan gekracht. Eine Berührung mit dem Golf, der den Unfall schlussendlich verursacht haben soll, habe es jedoch nicht gegeben. Der Fahrer dieses Wagens, bei dem es sich um einen dunkelblauen Golf 6 oder 7 mit HR-Kennzeichen gehandelt haben soll, war weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf B 251 bei Kassel-Harleshausen

Kassel-Harleshausen: Am heutigen Mittwochmorgen kam es auf der B 251 zwischen der Rasenallee und Kassel-Harleshausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krankentransportwagen. Nach bisherigen Informationen sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen. Eine 73-jährige Frau aus Calden, die in dem Krankenfahrzeug ohne Sondersignale transportiert wurde, erlitt leichte Verletzungen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße für rund 3 1/2 Stunden voll gesperrt werden.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall gegen 8:55 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 44-Jähriger aus Bad Salzuflen am Steuer eines Ford Focus auf der B 251 in Richtung Harleshausen unterwegs und wollte offenbar nach links in die Straße „Försterei“ abbiegen. In diesem Moment überholte der 20-jährige Fahrer des Krankentransportwagens den vorausfahrenden Ford, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Den 20-Jährigen aus Hofgeismar und den 44-Jährigen brachten Rettungskräfte zur Behandlung in Kasseler Krankenhäuser. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden sichergestellt und von Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Autofahrer muss Gegenverkehr ausweichen und kracht gegen geparkten Pkw: Hinweise auf schwarzen SUV erbeten

Kassel-Unterneustadt: Zeugen einer bislang ungeklärten Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag in der Kasseler Unterneustadt ereignete, suchen derzeit die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein 65-jähriger Mann aus Oldenburg (Niedersachsen) gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost angab, war er mit seinem schwarzen Volvo gegen 14:45 Uhr in der Hafenstraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Schillstraße sei ihm ein schwarzer SUV entgegengekommen, der plötzlich nach links auf seine Fahrspur gelenkt habe, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dabei krachte er gegen einen weißen Toyota, der am rechten Straßenrand geparkt war. Der entgegenkommende SUV fuhr anschließend einfach weiter, so der 65-Jährige. An seinem Volvo war ein Schaden von rund 4.000 Euro entstanden. Mit weiteren 1.000 Euro schlägt der Schaden an dem Toyota zu Buche.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.