Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfallflucht

Oberkalbach. Am Dienstag (30.08.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mittelkalbacher Straße den Spiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Ford C Max. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/96880 entgegen.

Unfallflucht

Neuhof. Am Dienstag (30.08.), zwischen 19.20 Uhr und 19.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Fuldaer Straße einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (29.08.), in der Zeit von 7:45 Uhr bis 18:30 Uhr, parkte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld ihren grauen 1er BMW auf dem Parkplatz hinter einem Hotel in der Friedloser Straße ordnungsgemäß vorwärts in einer freien Parklücke. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen das Heck des BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Abbiegen

Neuenstein. Am Montag (29.08.), um 15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Espelkamp (LK Minden-Lübbecke) die B324 aus Richtung Obergeis kommend in Fahrtrichtung Aua. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte er dort nach links auf das Gelände einer dortigen Tankstelle abzubiegen. Hierbei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Pkw-Fahrerin aus Neuenstein zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum transportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Heringen. Am Dienstag (30.08.), gegen 4:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Rasweg aus Richtung Landecker Straße kommend und kam in einer dortigen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Grundstücksmauer sowie einen Gartenzaun eines Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Nach Zusammenstoß – Zeugen gesucht

Schlitz. Am Montag (29.08.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A5 die Landesstraße von Schlitz kommend in Richtung Willofs. Im Bereich einer Rechtkurve kam ihm nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fahrzeug entgegen, welches über die Fahrbahnmitte hinausfuhr. Obwohl der 45-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zu einem Zusammenstoß der Autos. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Wagens jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro an dem Audi zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710.

Einbruch in Arztpraxis

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (30.08.) in eine Arztpraxis in der Sturmiusstraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Praxisräume. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter anschließend gewaltsam mehrere Schränke und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Es entstand zudem Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Kämmerzell. Zwischen Freitag (26.08.) und Dienstag (30.08.) wurde ein Einfamilienhaus in der Veilchenstraße zum Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Zerstören einer Glasscheibe gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus, aus welchem sie mehrere Schmuckstücke im Wert von circa 500 Euro stahlen. Die Täter hinterließen Sachschaden von weiteren rund 500 Euro und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Steuergeräte von Kran gestohlen

Gemünden. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (30.08.) Steuergeräte eines Kranfahrzeugs des Herstellers Liebherr. Die Täter schlugen das Fenster der Beifahrerseite des Fahrzeugs ein und bauten anschließend das Diebesgut im Wert von rund 100.000 Euro aus. Darüber hinaus entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zur Tatzeit stand der Kran im Burg-Gemündener Weg in Elpenrod im Bereich eines Windparks. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in leerstehende Gebäude

Heringen. Unbekannte brachen in der Widdershäuser Straße in zwei leerstehende Gebäude ein. Die Täter hebelten an einer Tür und zerstörten ein Fenster, um in die entsprechenden Räumlichkeiten zu gelangen. Die Einbrüche wurden am frühen Mittwochmorgen (31.08.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde aus den beiden Gebäuden kein Diebesgut entwendet. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer am 29.08.2022, B 254 Eudorf – Schrecksbach, Höhe Hofgut Dotzelrod

Alsfeld

Am Montag, den 29.08.2022, 14:26 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer die B 254 aus Eudorf kommend in Fahrtrichtung Schrecksbach. In Höhe des Hofgutes Dotzelrod beabsichtigte der Pkw-Fahrer, einen vorausfahrenden Traktor mit Pflug zu überholen. Dabei übersah der Mann, dass der Traktor den linken Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte und in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Trotz eingeleiteter Ausweichmanöver beider Beteiligten, prallte der Pkw frontal in das landwirtschaftliche Arbeitsgerät. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Alsfelder Krankenhaus verbracht werden. An dem Pkw und an dem Pflug entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 17.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mücke-Bernsfeld

Am Dienstag, den 30.08.2022, 20:17 Uhr, befuhr eine 69-jährige Radfahrerin aus Mücke die Straße „Auf der Tannenwiese“ in Richtung „Auf dem Stein“. Der Frau kam ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Homberg (Ohm) entgegen. Beide stoppten ihre Fahrzeug und hielten in einer Entfernung von ca. 15 Meter zueinander an. Beim Absteigen verlor die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich die Radfahrerin an der rechten Schulter und musste durch einen RTW nach Lich in das dortige Krankenhaus verbracht werden. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad der Verletzten.