Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Farbschmierereien – Offenbach

(ae) Nachdem Unbekannte zwei Verkehrsschilder im Wendehammer der Rheinstraße mit den mehrere Meter langen Schriftzügen besprühten, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die am Dienstagmorgen festgestellten Schmierereien in weißer, schwarzer und roter Farbe befanden sich unweit der Nebeneinfahrt des Polizeipräsidiums Südosthessen. Die Verkehrsschilder wurden bis zur Unkenntlichkeit beschmiert und verursachten nach ersten Schätzungen einen Schaden von mindestens 250 Euro. Das Sachgebiet „Sprayer“ in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Außenspiegel touchiert – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht – Rodgau/Dudenhofen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend in der Nieuwpoorter Straße in Höhe der Hausnummer 34 sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Wagens. Kurz nach 18 Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat-Punto an einem geparkten Fahrzeug vorbei. Nach Angaben der Frau kam ihr beim Wiedereinordnen nach rechts ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug entgegen und soll ihren linken Außenspiegel touchiert haben. Der oder die Unbekannte fuhr anschließend einfach weiter. An dem Fiat wurde das Spiegelglas beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seligenstadt, die den Unfall aufgenommen hat, unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Genauer Unfallhergang noch unklar – Zeugensuche

Langen (jm) Wie hat sich der Unfall am Montagvormittag auf der Landesstraße 3317 an der Einmündung zur Bundesstraße 486 zugetragen? Das fragt sich aktuell die Polizei in Langen und bittet Zeugen um Hinweise. Gegen 10.40 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen im Bereich der Ampelanlage, als diese auf Grün geschaltet habe, zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Zuvor standen ein weißer VW UP! und ein schwarzer Jeep, der von einer 32 Jahre alten Frau gelenkt wurde, hintereinander an der Ampel. Bei dem Unfall wurde die 42-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, insbesondere zwei Fahrzeugführer, die ebenfalls zum Unfallzeitpunkt an der Ampel auf der L 3317 in Richtung Offenthal unterwegs waren. Diese und auch weitere Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

Versuchter Einbruch in Backstube – Dreieich/Götzenhain

(jm) Unbekannte drangen zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagfrüh (2.30 Uhr) in eine Backstube auf einem Hofgut ein, indem sie zwei Fensterscheiben einschlugen. Anschließend verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum. Dort knackten die Einbrecher ein Vorhängeschloss eines Schrankes und verließen das Objekt augenscheinlich ohne Beute. Hinweise nimmt die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Drei mutmaßliche Dieseldiebe vorläufig festgenommen – Hanau/Kesselstadt

(fg) Beamte der Polizeistation Hanau I nahmen am frühen Mittwochmorgen drei mutmaßliche Dieseldiebe im Rahmen einer Verkehrskontrolle vorläufig fest. Nebst des Verdachts des Kraftstoffdiebstahls kommt auf den Fahrer ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss zu; außerdem war der Audi-Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ferner wurden zwei Urkunden überprüft die auffällige Fälschungsmerkmale zeigten, weshalb auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung Strafanzeige erstattet wurde. Gegen 2.30 Uhr war der schwarze Audi A4 mit Offenbacher Kennzeichen in die stationäre Verkehrskontrolle in der Philippsruher Allee eingefahren. Im Laderaum des Wagens konnten drei 60-Liter-Kunststoffkanister gefüllt mit Kraftstoff und ein circa ein Meter langer Schlauch aufgefunden werden. Die Auffindesituation lässt die Herkunft aus einer strafbaren Handlung vermuten. Der entsprechende Tatort steht bisher jedoch noch nicht fest. Ein Kanister zeigte eine kleine Leckage, weshalb durch die hinzugerufene Feuerwehr sowohl eine Bindung auf der Straße, als auch eine Umfüllung des Kraftstoffs geboten war. Anschließend wurde der aufgefundene Kraftstoff sichergestellt. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 29, 34 und 36 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Geschädigte des Dieseldiebstahls oder etwaige Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Diebstahl aus Container – Festnahme von zwei Verdächtigen – Hanau/Lamboy

(jm) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend zwei mutmaßliche Diebe vorläufig fest. Gegen 22.40 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eines Elektrofachmarktes, dass sich Unbekannte auf dem Gelände am Kinzigbogen aufhalten und Pakete wegtragen würden. Bei Eintreffen der ersten Streifen waren zwei Männer wohl mit dem Ladevorgang beschäftigt. Die Beamten nahmen die zwei Verdächtigen im Alter von 27 und 47 Jahren vorläufig fest. Zuvor sollen sie einen Container auf der Rückseite des Geschäfts geöffnet und Alt-Elektroteile in einen Mercedes Sprinter geladen haben. Der Sprinter wurde sichergestellt. Da beide Personen augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, mussten sie mit auf die Dienststelle und eine Blutprobe abgeben. Zudem steht der 47-Jährige im Verdacht, dass er den Sprinter unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Die Ermittlungen dauern an. Noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Polizei stoppte „illegale“ Autobahn-Abfahrer

Mehrere Autofahrer nutzten illegal die Abfahrt – Autobahn 66 / Bad Orb / Wächtersbach

(lei) Die Strafe folgte auf dem Fuße – so erging es mehreren Verkehrsteilnehmern, die in der Nacht zu Mittwoch an der Anschlussstelle Bad Orb / Wächtersbach im dortigen Baustellenbereich regelwidrig von der Autobahn 66 abgefahren waren und in der Folge von der Polizei angehalten wurden.

Aufgrund einer Streckensanierung ist die Fahrbahn in Richtung Fulda seit mehreren Monaten eingeschränkt befahrbar. Der linke Fahrstreifen in Richtung Fulda verläuft seither über die Gegenfahrspur und endet baulich getrennt erst nach der besagten Abfahrt. Ein regelkonformes Abfahren ist ausschließlich über den rechten Fahrstreifen möglich; dieser war jedoch in der Nacht zu Mittwoch wegen der Bauarbeiten zusätzlich gesperrt.

Wer nicht aufgepasst hatte und die linke Spur nutzte, konnte die Schnellstraße erst eine Abfahrt später (Bad Soden-Salmünster) wieder verlassen. Einigen Verkehrsteilnehmern war dies bislang offenbar jedoch egal, indem sie die wenigen Meter kurzerhand zurückfuhren, um sich so einen größeren Umweg zu ersparen: Da den Ordnungshütern der Autobahnstation Langenselbold in der Vergangenheit hin und wieder solche zum Teil gefährlichen Fahrmanöver gemeldet wurden, postierten sie sich in der Nacht zu Mittwoch an der Abfahrt. In der Zeit von 23.30 bis 1 Uhr stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die verbotenerweise über den Standstreifen rückwärts fuhren und dann die Ausfahrtspur nahmen. Auf die Rückwärtsfahrer kommt nun ein Bußgeld von mindestens 130 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu; zwei von ihnen befanden sich noch in der Probezeit. Ein vierter Fahrzeuglenker hatte sogar komplett gewendet und war demnach als „Geisterfahrer“ auf dem kurzen Stück unterwegs. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Die Beamten kündigten auch weiterhin Kontrollen an der Stelle an.