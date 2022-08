Schwerer Raub mit Schlagring in Niederselters – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

(wie) Nach einem schweren Raub in Niederselters, bei dem zwei Personen überfallen und mit einem Schlagring angegriffen wurden, befindet sich ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft.

Am Montagabend wurde die Polizei gegen 23:15 Uhr in die Taunusstraße gerufen, da dort Hilfeschreie zu hören waren. Ein 28-Jähriger und eine 24-Jährige hielten sich nach bisherigen Ermittlungen in einer Kellerwohnung auf, als plötzlich zwei maskierte Täter in die Räumlichkeiten eindrangen und sie angegriffen haben sollen. Die Männer sollen ihre Opfer mit einem Schlagring traktiert haben, um ihnen Mobiltelefone, Geldbörsen und weitere Wertgegenstände zu rauben, wodurch diese verletzt wurden. Ein Anwohner hatte den Tumult mitbekommen und noch versucht, die Täter an der Flucht zu hindern, was jedoch misslang, weshalb die Männer mit einem Auto vom Tatort fliehen konnten. Ein 33-jähriger, polizeibekannter Tatverdächtiger konnte durch sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizei noch in der Tatnacht an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung konnten ein Teil des Raubgutes sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg wurde der Beschuldigte am Dienstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der unbekannte Mittäter ist noch flüchtig. Er wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

170 bis 180 cm

bekleidet mit grauem Pullover, grauer Jogginghose und grauer Mütze

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem zweiten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Motorroller gestohlen,

Dornburg-Frickhofen, Breitheck, Montag, 29.08.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.08.2022, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Frickhofen ein Motorroller aus einem Carport gestohlen. Unbekannte Täter begaben sich unter einen Carport an einem Wohnhaus in der Straße „Breitheck“. Dort zogen sie einen abgeschlossenen, schwarzen Motorroller der Marke „Rex“ hervor. Hierbei beschädigten sie auch den dort geparkten VW. Anschließend flohen sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Wert des Motorrollers mit dem Versicherungskennzeichen 337-JAJ wird auf circa 350 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Auto in Limburg beschädigt,

Limburg, Wiesenstraße, Montag, 29.08.2022, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(wie) Am Montagabend wurde in Limburg ein Auto mutwillig beschädigt. Ein 33-Jähriger stellte einen blauen Audi A5 gegen 18:00 Uhr in der Wiesenstraße ab. Als er gegen 18:30 Uhr wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Auf Traktor aufgefahren und schwer verletzt, Beselich, Bundesstraße 49, Dienstag, 30.08.2022, 21:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde bei einem Unfall auf der B 49 ein Mann schwer verletzt. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Audi den rechten von zwei Fahrstreifen der B 49 von Weilburg in Richtung Limburg. Zwischen Heckholzhausen und der Abfahrt zur Tankstelle bemerkte er offenbar ein langsam fahrendes landwirtschaftliches Gespann zu spät und fuhr gegen den Anhänger, der von einem 31-Jährigen in einem Traktor gezogen wurde. Bei der Kollision verletzte sich der 25-Jährige schwer. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 EUR.