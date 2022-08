Diebstahl von Reifen und Auspuffanlage am Badesee

Römerberg-Mechtersheim (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 um 13:30 Uhr parkte ein 59-Jähriger seinen grauen PKW Mercedes-Benz 230/SL 300, Baujahr 2010, auf dem Parkplatz des Baggersees in Mechtersheim an einer Stelle, an welcher keine weiteren PKW parkten. Als der Halter um 17:15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, war dieser mit Steinen aufgebockt. Unbekannte Täter hatten alle vier Reifen sowie Teile der Auspuffanlage komplett entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro und der PKW musste abgeschleppt werden.

Wer hat Taten oder Tatverdächtige beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Angaben hierzu machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neuhofen (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 11:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Carl-Reiß-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte hierbei lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen.

Da das Kleinkraftrad eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h hat, ist eine Fahrerlaubnis der Klasse AM notwendig. Der 28-Jährige ist jedoch nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, sodass ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Einbruch in Postverteilzentrum

Maxdorf (ots) – In der Zeit von 29.08.2022 um 16.50 Uhr bis 30.08.2022 um 06.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Postverteilzentrum in der Carl-Benz-Straße ein. Durch die eingesetzte Streife konnten vor Ort diverse aufgerissene Päckchen und aufgebrochene Spinde festgestellt.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie sich die Täter Zutritt zu dem Objekt verschafft hatten, vor Ort konnte lediglich eine offenstehende Haupteingangstür festgestellt werden. Was letztendlich entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht vom Montag 29.08.2022 auf Dienstag 30.08.2022 haben unbekannte Täter versucht, in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos zwei Fenster aufzuhebeln. An den Fensterrahmen entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.