Mehrere Barhocker gestohlen

Germersheim (ots) – Bisher unbekannte Täter entwendeten Dienstag 30.08.2022 zw. 24-11 Uhr mehrere Barhocker aus dem Außenbereich einer Bar in der Straße An Fronte Diez in Germersheim. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 200 Euro. Laut dem Inhaber sei es bereits vor zwei Wochen durch Unbekannte zu einem weiteren Diebstahl gekommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Kiosk

Weingarten (ots) – Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Kiosk des Sportvereins in Weingarten einzubrechen. Die Täter gingen ohne Beute aus, verursachten allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Zaun beschädigt

Leimersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten unbekannte Täter einen Zaun im Außenbereich einer Eisdiele in der Unteren Hauptstraße in Leimersheim. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sondernheim (ots) – Ein weiterer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Dienstag 30.08.2022 gegen 21:50 Uhr in der Pater-Bruno-Moos-Straße in Sondernheim. Ein 49-jähriger Mann aus Dudenhofen kam von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte schließlich mit einem Verkehrsschild und einer Laterne. Ein Atemalkoholtest ergab 0,77 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Auf den Fahrer kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.