Geruch führt zu Drogen-Sammlung

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines verdächtigen Geruchs in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet haben Zeugen am Dienstag 30.08.2022 die Polizei verständigt. Die ausgerückte Streife konnte an der genannten Adresse den Geruch bestätigen, es roch nach Betäubungsmitteln. Die Beamten brauchten sozusagen nur ihrer Nase zu folgen und landeten vor der Wohnungstür eines Hausbewohners.

Der 35-Jährige öffnete die Tür, bestritt aber zunächst Drogen konsumiert zu haben. Erst im weiteren Gespräch räumte der Mann schließlich ein, er habe kurz zuvor einen Joint geraucht. Er händigte den Polizisten mehrere Gläser mit Cannabisblüten aus.

Nach Rücksprache mit der Justiz wurde daraufhin die Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Dabei wurden dann weitere Betäubungsmittel und Utensilien für den Drogenkonsum gefunden. Insgesamt stellten die Beamten 31 Gläser mit Cannabisblüten und Ähnlichem, mehrere sogenannte Grinder (Mühlen) sowie ein Behältnis mit noch unbekannten Tabletten sicher.

Auf den 35-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Trickdieb lässt Armband verschwinden

Kaiserslautern (ots) – Ein Trickdieb hat in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt zugeschlagen. Wie eine Mitarbeiterin bei der Polizei anzeigte, gelang es dem Täter ein hochwertiges Armband “verschwinden” zu lassen. Der Mann hatte sich am vergangenen Mittwoch 24.08.2022 nachmittags in dem Geschäft in der Fußgängerzone unter einem Vorwand beraten lassen. Ihm wurden mehrere Armbänder gezeigt. Erst nach dem Gespräch fiel auf, dass eines der Schmuckstücke fehlt.

Es handelt sich um ein 19 cm langes Gliederarmband aus Gelb- und Weißgold (bicolor), jeweils 585er Legierung, mit groben Gliedern in verschiedenen Größen. Das Armband hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Täterbeschreibung:

schlank, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit dunkler Hose und dunklem Sakko, darunter ein weißes Hemd und auf dem Kopf eine weiße Baseball-Kappe.

Zeugen, denen der Mann am Tattag oder auch an anderen Tagen in der Innenstadt aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Betrunken durch die Nacht

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte ein E-Scooter-Fahrer, den eine Polizeistreife in der Nacht zu Mittwoch aus dem Verkehr zog. Der Mann war Polizeibeamten gegen halb 2 in der Goethestraße aufgefallen. Als sie ihn kontrollierten, räumte der 33-Jährige ein, Alkohol konsumiert zu haben. Er willigte ein, einen Atemtest zu machen. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,57 Promille an.

Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Außerdem musste er die Polizisten zur Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. | cri

Einkaufen auf die illegale Art

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut sind 2 Frauen und ein Mann am Dienstag 30.08.2022 im Gewerbegebiet West auf Diebestour gegangen. In einem Einkaufsmarkt fiel das Trio kurz vor 21 Uhr dem Hausdetektiv auf. Zusammen hatten die 3 Täter Wodka, Whiskey, Sporttaschen, Geldbörsen, eine Handtasche, eine Stoffjacke und mehrere Sonnenbrillen an sich genommen und wollten diese an der Kasse vorbeischmuggeln, ohne dafür zu bezahlen. Gesamtwert der Waren, mehrere hundert Euro.

Weil sich das Trio weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde die Polizei hinzugezogen. Den Beamten gelang es schließlich, die Identitäten festzustellen. Weil alle 3 Personen alkoholisiert waren, wurden sie noch zum Atemtest gebeten, zwei von ihnen hatten hohe Alkoholpegel von 1,74 und 2,57 Promille. Der dritte Wert lag mit 0,26 Promille deutlich niedriger. Auf das Trio kommt ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Bereits am Dienstag 30.08.2022 ist ein vermisstes Mädchen aus der Eifel in Kaiserslautern als Ladendiebin aufgefallen. Der Hausdetektiv einer Modeboutique in der Fußgängerzone erwischte die Jugendliche am Nachmittag dabei, als sie ein Sommer-Top stehlen wollte. Sie war mit dem Kleidungsstück in die Umkleidekabine gegangen und trug es am Körper, als sie herauskam. Das Preisschild hatte sie abgerissen.

Die hinzugezogene Polizeistreife nahm telefonisch Kontakt zu den Eltern der 14-Jährigen auf. Sie teilten mit, dass sie ihre Tochter vergangene Woche als vermisst gemeldet hatten. Nach dem Telefonat machten sie sich auf den Weg in die Pfalz, um ihren Sprössling persönlich abzuholen. Mit einer Strafanzeige wegen Ladendiebstahls im Gepäck.

Besonders schlau wollte auch eine junge Frau aus dem Stadtgebiet sein. Statt neuer Kosmetikartikel hat sie nun allerdings eine Strafanzeige wegen Betrugs am Hals. Die 20-Jährige war am Dienstag 30.08.2022 in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt aufgefallen. Sie hatte verschiedene Artikel auf das Kassenband gelegt, der Kassiererin eine Online-Rechnung präsentiert und angegeben, sie wolle die Sachen zurückgeben.

Bevor die Mitarbeiterin der jungen Dame Geld auszahlen konnte, löste allerdings die Diebstahlsicherung aus. Das kam der Kassiererin merkwürdig vor, weshalb sie den Vorgang genauer prüfte und dem Betrug auf die Schliche kam. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die 20-Jährige die Tat schließlich zu. |cri

Zaun durchtrennt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter in der Leipziger Straße angerichtet. An einem privaten Grundstück durchtrennten sie einen Zaun, der das Areal umgibt. Entdeckt wurde der Schaden am Samstagvormittag 27.08.222 die genaue Tatzeit ist unklar.

Einbruchsversuche, auch auf den benachbarten Grundstücken, wurden bislang nicht festgestellt. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter Telefon 0631 369-2250. |cri

Erst randaliert, dann mit der Polizei angelegt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus Baden-Württemberg. Der 29-Jährige fiel am Dienstag 30.08.2022 in Kaiserslautern unangenehm auf. Kurz vor 02.30 Uhr meldete ein Geschäftsmann aus der Richard-Wagner-Straße, dass ein Betrunkener in seinem Laden randalieren würde. Der Unbekannte habe ihm auch schon in die Seite geboxt.

Als die Streife vor Ort eintraf, legte der Randalierer ein sehr wechselhaftes Verhalten an den Tag. Unter anderem beleidigte er die Einsatzkräfte, schrie sie an und bewegte sich in aggressiver Haltung auf sie zu. Als er deshalb gefesselt werden sollte, leistete der Mann Widerstand.

Weil er vor Ort auch falsche Personalien angab, wurde der Randalierer zur Klärung seiner Identität mit zur Dienststelle genommen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,83 Promille.

Als er anfing, nach einem Beamten zu spucken, sollte dem 29-Jährigen eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Dagegen wehrte er sich massiv mit wilden Tritten, Knie- und Kopfstößen. Er musste deshalb zu Boden gebracht und fixiert werden, bevor er schließlich in eine Gewahrsamszelle kam. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. |cri

Kreis Kaiserslautern

Betrüger erbeuten 6-stelligen Betrag

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf ein kriminelles Angebot ist ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern hereingefallen. Er hatte im Juni in einem Sozialen Netzwerk Werbung für eine Geldanlage entdeckt. Der Mann interessierte sich für das Angebot und kontaktierte die angebliche Firma „Chasepros“. Die Betrüger machten ihm ein Investment in eine Kryptowährung schmackhaft und erstellten einen Anlageplan.

Da ihm das Angebot seriös erschien, überwies der Mann regelmäßige Raten. Die Transaktionen wurden über eine spezielle Software abgewickelt. Damit nicht genug, ergaunerten die Betrüger auch zweimal eine größere Summe. Dieses Geld sei für die Begleichung der Abgeltungssteuer erforderlich. Auch diese Beträge überwies das Opfer.

Als die Täter weiteres Geld forderten, wurde der 65-Jährige misstrauisch und informierte sich. Erst jetzt fiel ihm der Betrug auf. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Insgesamt ist dem arglosen Anleger ein Schaden von mehr als 170.000 Euro entstanden.

Die Polizei empfiehlt:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Zins- oder Renditeversprechen gemacht werden. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Weitere Informationen und wichtige Tipps zum Thema Anlagebetrug, finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter www.polizei-beratung.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/Frowu |mhm

Klarinette nach Kerwe-Umzug verschwunden

Sembach (ots) – Nach dem Kerwe-Umzug am Wochenende ist aus der Mehrzweckhalle in der Marktstraße eine Klarinette verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Am Samstag 27.08.2022 gegen 17 Uhr, stellte eine 46-jährige Musikerin die Klarinette in einem Nebenraum der Halle ab.

Als die Frau sie am Sonntag 28.08.2022 gegen 10 Uhr, holen wollte, war das Instrument verschwunden. Ein konkreter Tatverdacht besteht aktuell nicht. Der Raum war nicht abgeschlossen und somit für jeden frei zugänglich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Tel: 0631 369-2150 entgegen. |erf

Brennholz im Fake-Shop bestellt

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots) – Brennholz, Pellets und Briketts im Wert von über 1.000 Euro hat ein 51-Jähriger bei einem Anbieter im Internet bestellt. Am Ende ging der Mann leer aus. Das Geld hatte er bereits im Juli auf ein französisches Konto überwiesen und dann vergebens auf die Brennstofflieferung gewartet. Wie sich jetzt herausstellte, ist der 51-Jährige auf Betrüger hereingefallen.

Bei der Internetseite handelte es sich um einen sogenannten Fake-Shop. Die Seite ist aktuell nicht mehr erreichbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Elektro-Scooter am Bahnhof geklaut

Landstuhl (ots) – Gegen 17.50 Uhr wollte ein Scooter-Fahrer im Bahnhofskiosk kurz was kaufen. Er stelle das Gefährt ungesichert auf dem Gehweg vor dem Geschäft ab. Als er wenige Minuten später wieder auf die Straße kam war sein Fahrzeug nicht mehr da.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder dem dunkeln E-Scooter der Marke Segway mit dem Versicherungskennzeichen —WPE geben können. |pilan Robi

Verdächtiger inspiziert Hausbriefkästen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – An den Neuwiesen ist am Dienstag 30.08.2022 ein Mann aufgefallen. Der Verdächtige war zur Mittagszeit in der Straße unterwegs und interessierte sich augenscheinlich für die dortigen Wohnhäuser. Anwohner berichten, dass er sich vor allem die Briefkästen der Anwesen genauer anschaute.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und dürfte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er hat schwarzes, volles Haar und ist von schmaler Statur. Der Unbekannte war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich.

Was er im Schilde führte, ist nicht bekannt. Als eine Polizeistreife eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: “Rufen Sie uns an, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. Wir gehen allen Hinweisen nach. Nur gemeinsam ist es möglich, Einbrüche zu verhindern oder Dieben das Handwerk zu legen.” |erf