Odenwaldkreis

B460 Frontalzusammenstoß – Rettungshubschrauber im Einsatz

Fürth/ Odw. (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der B460, zwischen den Fürther Ortsteilen Krumbach und Weschnitz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Grasellenbach befuhr die B460 von Fürth kommend in Richtung Weschnitz und kam in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem PKW eines 49-jährigen Mannes aus Fürth zusammen.

Der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt, durch die Feuerwehr befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 49-jährige Fahrer des entgegen kommenden Fahrzeuges und sein 16-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Schaden von ca. 46.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung des Unfallherganges ein Sachverständiger beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der PKWs war die B 460 für ca. 3 Stunden gesperrt. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungshubschrauber, ein Notarzt, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Fürth, 2 Streifen der Polizeistation Heppenheim und 1 Streife der Polizei Wald-Michelbach im Einsatz.

Insgesamt 30 Fahrräder bei Codierungsaktion mit individuellem Code versehen

Reichelsheim (ots) – Beamte der Polizeidirektion Odenwald haben am Montag 29.08.2022 im Rahmen des Michelsmarktes, an der Reichenberghalle insgesamt 30 Fahrräder codiert.

Neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ist diese Codierung inzwischen ein beliebtes Mittel, um Fahrräder gegen Diebe zu schützen. Mittels eines Spezialgerätes wird die persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Fahrradrahmen eingebracht. Dieser Code gibt der Polizei Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer. Der Dieb kann mit dieser Nummer nichts anfangen. Das Fahrrad wird für den Unbefugten relativ wertlos.

Bei der Codierungsaktion kamen die Ordnungshüter auch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und konnten bezüglich Sicherheit rund um das Fahrrad nützliche Empfehlungen und Hinweise zur Fahrradsicherung geben.

Darmstadt

Erfolgloser Fluchtversuch – Polizei stoppt 58-Jährigen ohne Führerschein

Darmstadt (ots) – Beamte des 3. Polizeireviers Darmstadt führten in der Nacht zum Mittwoch 31.8.2022 Fahrzeugkontrollen an der B42 durch. Im besonderen Fokus stand hierbei die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Gegen 01.45 Uhr fuhr ein schwarzer Audi auf die Kontrollstelle zu, machte eine 180-Grad-Wende und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weg.

Die Streifen reagierten sofort und verfolgten das Auto. Nach mehreren hundert Metern konnten die Beamten den Autofahrer auf einem Parkplatz in der Leydhecker Straße anhalten und kontrollieren. Schnell zeigte sich der Grund für den Fluchtversuch. Der 58-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Um weitere Fahrten zu verhindern stellten die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Durchgeführte Drogen- und Alkoholtests verliefen negativ.

Wegen dieser Aktion muss sich der 58-jährige Fahrer nun strafrechtlich in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten.

Zahlreiche Autos im Visier Krimineller – Kripo ermittelt

Darmstadt (ots) – In den zurückliegenden Tagen kam es im Stadtgebiet Darmstadt zu zahlreichen Autoaufbrüchen, bei denen es die Täter offenbar auf zurück gelassene Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Kriminalpolizei in Darmstadt und das Kommissariat 43 ermitteln in mindestens neun Fällen und suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Zwischen Sonntag 28.8.2022 und Montag 29.8.2022 hatten es die Täter auf einen weißen Transporter in der Magdalenenstraße abgesehen, aus dem sie eine Mappe mit Geld und Dokumenten entwendeten. Am Dienstag 30.8.2022 gerieten in der Zeit zwischen 07-11 Uhr ein weißer Transporter in der Moltkestraße, ein schwarzer Opel im Graupnerweg sowie jeweils ein Lastwagen in der Rüdesheimer Straße und ein Lastwagen in der Wittmannstraße in das Visier der Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Innenräumen und entwendeten unter anderem zurückgelassene Taschen, Rucksäcke und Bekleidung, deren Inhalt technische Geräte und Geld umfassten. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen.

In der Moltkestraße konnte ein noch unbekannter Täter gegen 11 Uhr bei seiner Flucht auf einem schwarz-grünen Mountainbike in Richtung Kattreinstraße beobachtet werden.

Er hatte mittellange, dunkelblonde Haare und trug dunkle Kleidung.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Wer in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen machen konnte oder ergänzende Hinweise zu dem Flüchtenden geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 zwischen 09:50-16:45 Uhr wurde in der Kirchstraße 48, in 64354 Reinheim ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Skoda am rechten Kotflügel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Ober-Ramstadt unter Telefon: 06154/63300.

Nicht versichert, berauscht und kein Führerschein

Ober-Ramstadt (ots) – Ein 36-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend 30.8.2022 gegen 23 Uhr aufgrund seiner Fahrweise auf der Bundesstraße 426 im Ortsteil Wembach-Hahn die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen, die umgehend die Polizei verständigten.

Die hinzueilende Streife stoppte den Mann sofort im Bereich des Lohnbergtunnels, der dort auffällig in Schlangenlinien auf der Straße fuhr. Bei seiner Kontrolle zeigte sich, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand. Zudem fehlte ihm nicht nur das erforderliche Kennzeichen am Fahrzeug und somit der Versicherungsschutz, auch konnte er nicht den Besitz einer Fahrerlaubnis nachweisen.

Er wurde mit zur Wache genommen und musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun in gleich mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Weiterstadt (ots) – Am Dienstag 30.8.2022 kam es zwischen der Bundesstraße 42 und dem Büttelborner Weg gegen 21.30 Uhr zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Gebüsch von ca. 200 qm gebrannt haben. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weiterstadt und Gräfenhausen konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Mehrere Personen im Alter von 17-21 Jahren sollen sich kurz vor dem Brand im dortigen Bereich aufgehalten haben. Eine Streife konnte diese Personengruppe im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen antreffen und kontrollieren.

Ob sie mit der Brandursache in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 10 in Darmstadt nimmt unter Tel: 06151/969-0 Hinweise entgegengenommen.

Raub auf Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Dienstag 30.8.2022 hat ein Krimineller gegen 23.45 Uhr eine Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen. Der bislang unbekannte Täter hat die 2 Mitarbeiterinnen mit einem Messer bedroht und forderte Bargeld sowie Zigaretten. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Täter wird als ca. 170-180 cm groß beschrieben und soll blaue Augen haben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe, ein Sweatshirt der Marke “Nike”, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Es werden Zeugen gesucht, die den Täter gesehen haben oder Hinweise zu ihm geben können. Diese werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter Tel. 06151/969-0 zu melden.

Täter zapfen Diesel ab und entwenden Feuerwehrschläuche

Weiterstadt (ots) – Auf 2 Feuerwehrschläuche und Dieselkraftstoff hatten es noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Montag 29.8.2022 und Dienstag 30.8.2022 in der Feldstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einer dortigen Baustelle, zapften rund 800 Liter aus 2 abgestellten Baggerfahrzeugen und ließen zudem die jeweils 15 Meter langen Schläuche mitgehen.

Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 1.600 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten Zeugen das kriminelle Treiben beobachten oder andere verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machen? Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter Tel: 06151/969-41310 entgegen.

Groß-Gerau

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kelsterbach (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 zwischen 13-21:20 Uhr wurde im Taubengrund 25 ein geparktes Fahrzeug am linken Kotflügel durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kelsterbach oder jede andere Dienststelle.

Vier Gärten im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots) – Vier Gartengrundstücke in der Feldbergstraße gerieten am Dienstag 30.08.2022 in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich unter anderem gewaltsam Zugang in Gartenhütten und ließen dort anschließend Getränke, Leergut und Werkzeug mitgehen.

Nach Hinweisen von Zeugen konnten die Ordnungshüter gegen 10.30 Uhr im Waldgebiet hinter den Schrebergärten 3 verdächtige Männer im Alter zwischen 24-34 Jahren vorläufig festnehmen. Die Ordnungshüter stellten zudem die zuvor entwendete Beute sicher.

Das Trio musste aufgrund Alkoholkonsums Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die 3 Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Brand in Waldschneise

Gernsheim (ots) – Etwa 100 Quadratmeter Waldfläche brannten am Montagnachmittag 30.08.2022 gegen 15.00 Uhr, im Bereich einer Waldschneise (Rödenfeldschneise) in der Nähe der Landesstraße 3112. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten anschließend durch ihr schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann in diesem Zusammenhang derzeit eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Raser mit 98 “Sachen” zu viel auf dem Tacho

Bürstadt (ots) – Einen 39-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag 30.08.2022 auf der Bundesstraße 47. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte der 39-Jährige mit 198 Stundenkilometern. Den Mann erwarten nun 2 Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Lindenfels (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 18:30 Uhr kam es auf der B47 zwischen Lindenfels und dem sogenannten Teufelsloch zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr in Richtung Gumpener Kreuz als ihn ein Richtung Lindenfels fahrender Pkw in einer Kurve schnitt und von der Fahrbahn drängte.

Hierbei verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und verletzte sich. Am Motorrad entstand ein Fremdschaden von ca. 4.000 EUR. Bei dem entgegen kommenden PKW soll es sich um einen schwarzen 1-er BMW gehandelt haben. Der bisher unbekannte PKW-Fahrer fuhr nach Aussagen des Geschädigten weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der unbekannte PKW-Fahrer selbst und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der TelNr. 06251/84680 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Zaun

Mörlenbach (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 26.08.2022 und dem 29.08.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall im Hallgartenweg in Mörlenbach, bei welchem im Kurvenbereich der Gartenzaun eines Grundstücks beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich hier auf mehrere hundert Euro.

Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Heppenheim (ots) – Am Montag 29.08.2022 wurde gegen 20:00 Uhr in der Gräffstraße Höhe Hausnummer 11 in Heppenheim ein roter Peugeot 207 an der linken vorderen Seite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1.000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim.(Tel.06252/706-0).

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen