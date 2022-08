Kaiserslautern (ots) – Eine 28-jährige Frau hat einen Unbekannten wegen Vergewaltigung angezeigt. Bei ihrer Vernehmung gab die Frau an, dass sie sich in der Nacht zu Montag 29.08.20222 mit einem ihr nicht bekannten Mann im Volkspark aufgehalten hatte. Gegen 01 Uhr fing er unvermittelt an, sie zu küssen und ihr an die Brüste zu fassen.

Obwohl die 28-Jährige damit nicht einverstanden war und auch unmissverständlich äußerte, ließ der Täter nicht von ihr ab. Schließlich zwang er sie zum Geschlechtsverkehr.

Das Opfer konnte sich nur noch bruchstückhaft an die Tat erinnern.

Täterbeschreibung:

arabisch aussehender Mann, ca. 35 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlank. Er hatte braune Augen, kurze glatte schwarze Haare und trug einen Vollbart. Er trug ein weißes Hemd mit Blumenmuster, eine schwarze Outdoorjacke und schwarze Schuhe.

Der Mann rauchte Zigaretten und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur genannten Zeit im Volkspark etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Täter machen können. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |mhm