Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Grünstadt (ots) – Am 30.08.2022, gegen 12:40 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Bitzenstraße in Grünstadt den 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Mann, durch drogentypische Auffallerscheinungen, Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum. Nachdem ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC und Amfetamin reagierte, wurde dem 40-jährigen Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter präventiv sichergestellt. Dem Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Grünstadt: Ladendiebin mit Haftbefehl gestellt

Grünstadt (ots) – Bereits am 27.08.2022, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in dem Penny in Hettenleidelheim. Hierbei habe die 43-jährige Beschuldigte lediglich einen Artikel an der Kasse bezahlen wollen. Als die Mitarbeiterin des Penny die Beschuldigte auf ihre Tasche angesprochen habe, sei die Beschuldigte aus dem Einkaufsmarkt geflüchtet. Durch die aufmerksame Mitarbeiterin des Penny sei die flüchtende Beschuldigte jedoch gestellt worden. In der Tasche konnten weitere unbezahlte Waren vorgefunden werden.

Am 30.08.2022 konnte die Beschuldigte am Bahnhof in Grünstadt durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt angetroffen werden. Eine Überprüfung der Beschuldigten ergab, dass gegen diese ein Haftbefehl bestand. Infolgedessen wurde die Beschuldigte in die JVA Zweibrücken verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahls wurde entsprechend eingeleitet.

Grünstadt: Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz geführt

Grünstadt (ots) – Am 30.08.2022, gegen 15:55 Uhr, konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt ein Kleinkraftrad in der Benzstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An dem Kleinkraftrad war ein blaues Versicherungskennzeichen von einem vorherigen Jahr angebracht. Das Versicherungskennzeichen für das aktuelle Jahr hat jedoch die Farbe Grün. Folglich lag kein Versicherungsschutz vor. Dem 35-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel und das Versicherungskennzeichen wurden präventiv sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den 35-jährigen Mann eingeleitet.

Obrigheim: Fahrraddiebstahl bei Festival „Rock im Hinterland“ – Zeugenaufruf

Obrigheim (ots) – Der 35-jährige Geschädigte meldete bei der Polizeiinspektion Grünstadt einen Fahrraddiebstahl zu seinem Nachteil. Am 27.08.2022 habe der Geschädigte sein Fahrrad bei dem Festival „Rock im Hinterland“ gegen 17:00 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Bauzaun angeschlossen. Als der 35-jährige Mann gegen Mitternacht zu seinem Fahrrad zurückgekehrt sei, befand sich dieses nicht mehr vor Ort. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren Rennrad der Marke RONDO und der Farbe Grün. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

