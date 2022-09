Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am heutigen Donnerstag, 01.09.2022, kam es gegen 00:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L517 zwischen Leistadt und Bad Dürkheim. Ein 55-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW in Richtung Bad Dürkheim, als ihm im Kurvenbereich ein anderer Pkw entgegenkam, der zu weit links fuhr. Der Fahrer des BMW musste zur Vermeidung einer Kollision nach rechts ausweichen, kam dabei aber gegen den Bordstein und in der Folge auch gegen eine dort befindliche Mauer. Dadurch entstand an dem BMW ein Schaden von ca. 1500 Euro. Das andere Fahrzeug blieb unbeschädigt und setzte die Fahrt in Richtung Leistadt fort.

Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Pkw nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Dieseldiebstahl

Haßloch (ots) – In der Nacht vom 30.08. auf den 31.08.2022 wurde in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 04:45 Uhr in der Fritz-Karl Henkel-Straße an zwei Örtlichkeiten Diesel entwendet.

In einem Fall waren die Tatobjekte mehrere Busse, welche über Nacht in einem Busdepot standen und vollgetankt abgestellt wurden. Der Tankinhalt von sechs Bussen wurde fast vollständig entwendet. Bei zwei Bussen wurde der Tankdeckel erfolglos versucht aufzuhebeln und vier Busse wurden augenscheinlich nicht angegangen. Der entwendete Diesel wird geschätzt auf insgesamt ca. 1500 Liter.

Im zweiten Fall handelte es sich um einen LKW, welcher auf dem Parkplatz eines örtlichen Baumarktes abgestellt wurde. Es ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter den öffentlich zugänglichen Parkplatz nicht mit ihrem Fahrzeug anfuhren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit fuhren sie die Tatörtlichkeit über einen neben dem Parkplatz verlaufenden Feldweg an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):