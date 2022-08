Neustadt: „design + gestaltung mussbach“ am 10. und 11. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Bereits seit 2001 findet „design + gestaltung mußbach“ in dem schönen Ambiente des Herrenhofs in Neustadt-Mußbach statt. Eine Verkaufsausstellung der besonderen Art mit dem Anspruch auf Individualität und Qualität der ausgestellten Exponate.

Vom 10. bis 11. September 2022 treffen Sie hier auf professionelle Künstler, Kunsthandwerker und Designer aus ganz Deutschland.

Schmuck, Mode, Keramik, Holz, Metall, Glas, Bilder, Skulpturen und vieles mehr werden die Besucher:innen erfreuen und begeistern.

Die Devise ist: Schöner leben mit schönen Dingen.

Der Herrenhof Mußbach in Neustadt an der Weinstraße – Ortsteil Mußbach ist eine herrliche Kulisse für die individuellen Exponate des zeitgenössischen Kunsthandwerks und Design. Lassen Sie sich begeistern!

Eingang: Herrenhofstraße 6, 67435 Neustadt-Weinstraße-Mußbach Eintritt: 4,- Euro / Kinder frei / Hunde willkommen

Die Aussteller aus ganz Deutschland freuen sich auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

https://www.galerieforum.com/aktuell.html und https://galerieforum.online/events/design-gestaltung-mussbach